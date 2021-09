Telarañas en el cerebro

"El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra sobre el último muerto. En ese instante, mismo supo que era inmortal; porque la muerte sólo existe en la mirada del otro"

Jodorowsky

Todavía no se ha valorado lo suficiente el triunfo de Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio. Ya me he referido a ello y lo tengo que reiterar pues parece que no les ha caído el veinte a propagandistas y seguidores del movimiento obradorista.

Son varios los elementos imaginarios los que aportan a esta insuficiencia de miras. Ahí gravita la exagerada presunción de que se tenía que arrasar de todas, todas. La pérdida de alcaldías en la Ciudad de México sin arrebatar ninguna a la oposición. Los resultados no vinculatorios de la consulta popular sobre el juicio político a los expresidentes. La fiebre sucesoria se apoderó de los cuadros morenistas y promueven sus cábalas para favorecer a tal o cual presidenciable.

Frente a este cuadro de confrontación interna hay que poner de relieve lo siguiente.

Morena es mano en el Congreso Federal y en la mayoría de los congresos locales. Donde se dictaminan y votan las leyes tiene una posición ventajosa y la puede mejorar con acuerdos puntuales. Además, con el regreso de Olga Sánchez Cordero al Senado, ya elegida presidenta de la mesa directiva de esa cámara, tiene el plus de no tener entre sus aspiraciones la Presidencia de la República.

Con los resultados de la pasada elección, Morena suma y comanda ahora el ejecutivo en Baja California (Marina del Pilar Ávila Olmeda) Baja California Sur (Víctor Manuel Castro Cosío) Campeche (Layda Sansores) Chiapas (Rutilio Escandón Cadenas) CDMX (Claudia Sheinbaum) Colima (Indira Vizcaíno Silva) Guerrero (Evelyn Salgado Pineda) Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla) Morelos (Cuauhtémoc Blanco) Nayarit (Miguel Ángel Navarro Quintero) Puebla (Miguel Barbosa Huerta) Sinaloa (Rubén Rocha Moya) Sonora (Alfonso Durazo Montaño) Tabasco (Carlos Manuel Merino Campos) Tlaxcala (Lorena Cuéllar Cisneros) Veracruz (Cuitláhuac García Jiménez) y Zacatecas (David Monreal Ávila). Con ese territorio en manos de la 4T la austeridad republicana, la maximización de recursos y el combate a la corrupción se puede afianzar si se aplican. Todo un respaldo en potencia, a la espera de hacerse efectivo en realizaciones.

Con el arribo de Rogelio Ramírez de la O a la SHCP los gobernadores recién electos tendrán un experto para sanear las finanzas estatales pues enfrentarán ese problema desde el arranque de su gestión. Y se suma la designación de Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación, para manejar las relaciones y allanar acuerdos del ejecutivo federal con todos los gobernadores, con el Congreso y el Poder Judicial, se redunda en otro respaldo para que el presidente López Obrador se concentre en su política social y sus proyectos de infraestructura, afirmando el trabajo en equipo del gabinete legal.

A los preocupados por la sucesión, ocúpense y quítense telarañas de la cabeza. La candidatura de Morena para la presidencia en el 2024 saldrá de una encuesta.

15 de septiembre, noche del Grito de Dolores ¡Viva México!

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.