Telenovelas para ellos

El fenómeno del entretenimiento jamás se agota, es un negocio seguro, el cerebro humano; hasta el cerebro del más palurdo, está entretejiendo ideas constantemente, aunque sea ideas tontas. Si no tuviéramos entretenimiento terminaríamos sacándonos los ojos unos a otros. Lo antiguos griegos consideraban una obligación ciudadana asistir al teatro para conservar la paz dentro de la Polis, sobre todo en los momentos de mayor agitación social. No es casualidad que los reyes confiaran más en sus bufones que en sus consejeros, durante el estreno de Romeo y Julieta en 1595 el teatro estuvo a punto de colapsar a causa de la gran audiencia.

Que la gente se saque los ojos en sus hogares, bien puede ser producto del confinamiento o del confinamiento sin entretenimiento, sin esa pirotecnia de sueños que ama el homo sapien. Siempre me gustó el cine, desde Acorzado Potemkin, hasta los Titanes del Pacífico, soy una espectadora muy conservadora, no me refiero a los desnudos en el cine, quiero decir queme gustan las películas que cuentan historias, por ejemplo el director japonés Takeshi Mike me saca ronchas con sus extrañas películas donde un tipo se saca una bazuca de la bolsa del pantalón y destruye el planeta, siento que se les acabó el presupuesto y hasta ahí dejaron la historia, en cambio Akira Kurosawa, muy seguido por los millenials, cuenta una historia de modo muy occidental, con principio desarrollo, clímax y desenlace.

Siempre me pregunté si la vida me daría la oportunidad de ver las películas de mis amores y las he visto hasta 5 veces, el problema es que ya se me acabaron las películas que me gustan; y miren que las factorías de entretenimiento conocen su negocio. En los 80s del siglo pasado se pusieron de moda algunas telenovelas intelectuales “Cuna de lobos” que te mostraba el cochinero de las grandes corporaciones y que para los ricos, los pesos, el confeti y las personas son los mismo (absténganse de ver remake) y cuenta la leyenda que ni el legendario luchador social, el profe Becerra Gaytán se la perdía.

Por esa época en su horario nocturno Televisa –no sépor qué locura- empezó a transmitir otra telenovela llamada el La Gloria y el Infierno, donde un cacique hace como se pliega a causa revolucionaria y llama todos sus hijos e ilegítimos para conservar íntegros los límites de su hacienda, pero su hijo nunca cabalga solo, siempre hay huellas de dos jinetes porque lo sigue la muerte. Una clara alusión a Pedro Páramo de Juan Rulfo.

Otra telenovela interesante, sin gaviotas, pájaras de cuenta, encueradas y adúlteras fue La Casa al Final de la Calle donde Televisa presenta a unos personajes cercanos a Frida Kahlo y Diego Rivera, a una mujer adinerada que tiene todo el dinero del mundo para hacerse cuanta cirugía plástica cuando le venga en gana, con la consecuencia de quedar deforme, y se casa un jovencísimo pintor que está profundamente enamorado de ella, Televisa afirmó, creo que por única vez, que la belleza física es pura caca con popo.

Luego llegaron las telenovelas para mujeres marginadas que querían ser La Dueña y las calles se llenaron de mujeres morenitas pintadas de rubias que creían que por acostarse con un hombre de manera prematrimonial y exhibir prepotencia en sus modales tendrían la vida resulta, grave error, si el hombre ya obtuvo sexo no se va a quedar a soportar a las imitadoras de la rubias huecas y mandonas.

Y que la equidad de género por fin le hace justicia a los hombres con una telenovela para ellos, Game of Thrones, que si la repites con mi mal acento en el inglés suena como gay mostrón. Admito que no la soporte, fue demasiado y eso que es de las mejores, según críticas.

Luego las empresas Prime y Netflix llenaron mi mundo de telenovelas, no son series, son telenovelas para hombres, de las cuales la más aborrecible es The Walkin Dead, que los maten por deformar la obra de G. Romero; se alarga, y se alarga, peor que telenovela de TV. Azteca, y aparece un nuevo personaje que parece que va a dar un vuelco interesante a la historia, pero no son los mismos humanos matándose entre sí, mientras los zombis viven como hippies en amor y paz compartiendo la comida, y la serie de Van Helsing mala como licuado de leche con sandía, una historia tonta y lenta, y puedo seguir largo rato con telenovelas posmodernas, pretenciosas y de bajo presupuesto, filmadas en una escuela secundaria, en la casa del director y un poli que les prestó la patrulla sin permiso, ya encontramos otra cosa que los gringos hacen peor que los mexicanos: telenovelas.

Yo me voy a preparar mis palomitas y poner en el viejo y confiable DVD para ver dos películas maravillosas, Casa Blanca y El Paciente Inglés, dos maravillosas películas que, desde puntos de vista distintos, abordan la figura del partisano y dejan claro que en la guerra no hay lugar para el amor.

Sugiero, y no es un asunto baladí, que, si vamos a seguir encerrados, en algunos casos en condiciones precarias, vayan pensando en formas de entretenimiento que le regresen al cerebro del homo sapien nuevas y buenas ideas, aquellas que lo hicieron dueño del planeta.

Yo voy a ver si se me ocurre una telenovela larga y retorcida llena de vuelcos inspirada en la vida del asesor de diputados de Morena Víctor Quintana, seguro que sale un culebrón.