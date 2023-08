Temas incómodos de la agenda política

El otro día, a eso del mediodía estaba entre el tráfico que se junta por la avenida Tecnológico, esperando a que cambiara el semáforo, cuando pasaron dos camionetas de la Policía Municipal a mecha por la calle vacía de la ruta troncal, pasándose el semáforo. Seguramente se dirigían hacia un llamado de emergencia, - bueno, me dije. Hasta que sirvió el mentado sistema de transporte para algo-. Uno espera que, si se arriesgan a provocar un choque, lo hagan por un buen motivo, aunque a veces me ha tocado verlos pasarse la luz solo por fantoches.

Varios muertos se descubrieron desde temprano antier en Juárez, y ayer amanecieron tres más, asesinados en un lapso de siete horas. Uno tras otro victimados siguen cayendo, como para dar la nota cada hora. El problema de la violencia sigue latente en todo el país, diga lo que diga nuestro presidente y sus números maquillados. Por ello, el escabroso tema tendría que ser el que dominara la atención política, no la controversia por los libros de texto. Sin seguridad no hay avance económico estable posible.

Según datos de la organización Causa en Común, y de acuerdo a registros periodísticos, si se comparan los primeros seis meses de los últimos años, en el 2021 hubo dos mil 644 crímenes con ‘extrema violencia’ en el país, mientras que en el 2023 fueron tres mil 285; promediando 18 atrocidades diarias y un acumulado de 226 masacres. La tortura encabeza la lista de quejas con 990 casos de crueldad reportados de enero a julio. En el 2023 el aumento de ‘crímenes atroces’ fue solo de un cinco por ciento, en comparación con el 2022. Dato que la presidencia no podía desaprovechar para mal informar porque aparenta una tendencia de descenso en asesinatos.

Por entidades, Chihuahua fue el que registró el mayor número de actos de ‘extrema violencia’ durante el primer semestre, con 347, de los cuales destacan 176 casos de tortura, 46 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 18 masacres.

Es triste leer o ver las noticias de México, sobre todo cuando se trata de mi estado, y principalmente de mi Ciudad Juárez. Debido al conflicto político estados-Federación, varias regiones del norte de México se encuentran abandonadas en cuanto a recursos del gobierno federal, si comparamos los proyectos nacionales de inversión en varios estados del sur. Acá solo mandan soldados y más soldados a patrullar y poner retenes, o vienen de visita sus candidatos presidenciales para hacer promesas de campaña. Los políticos, vemos con frustración, prefieren concentrar su agenda pública en distractores sociales, llevándose así la atención nacional lejos de lo que realmente importa, como sucede con el acalorado debate sobre la educación pública entre morenistas y la alianza. Mientras que se siguen discutiendo enfoques alarmantes por los libros de texto, la violencia extrema y la militarización continúan avanzando en todas las regiones del país.

Pero al parecer, a nuestro presidente López Obrador no le interesa tocar esos temas incómodos, y cuando un reportero le hace una buena pregunta, él prefiere evitar los temas incómodos en sus matutinas. “No escuché nada” fue la escusa. Eso sí, para halagarse a él y a sus corcholatas no le para la boca. ‘Seguramente andaban metidos en cosas chuecas’, dirán otros, a los que ya les parece normal el cáncer que es la violencia excesiva. ‘La opinión pública no tiene memoria’, dirán otros, por eso existen los mártires, las estatuas y los monumentos.

Mientras tanto, en la semana, hubo balaceras en plena calle entre marinos y sicarios en Matamoros, cinco jóvenes fueron secuestrados, torturados cruelmente en una casa de ‘terror’, y siguen desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco. Lugar tristemente célebre desde hace una década por el alto índice de personas desaparecidas. Según investigadores del área, los actos de tortura con crueldad son requeridos por reclutas de las bandas para ‘ganarse’ su pertenencia la organización. Cada vez más adolescentes y jóvenes son reclutados por estas bandas criminales.

Libros de Texto

El nivel de educación que nuestros hijos reciben es importante, lo sabemos todos. Nada encabrita más que imaginarse que, por una intromisión ideológica del partido dominante en el sistema educativo, nuestros hijos pueden ser adoctrinados, especialmente por aquellos líderes que ellos no apoyaron. Es una intromisión que puede tomarse muy algo personal, muy cercano. ¿O no? Aparenta ser muy importante a nivel individual porque involucra la educación de nuestros hijos, algo en que los padres invertimos mucho. Especialmente, cuando se trata de la educación sexual de nuestros niños. Esto ha acaparado una atención nacional, de boca en boca, y de artículo a artículo, se discuten los valores morales en todos lados. Hasta en el hogar puede haber conflicto y rebelión entre los propios padres e hijos. Por un lado, dicen, es imposición y adoctrinamiento de las nuevas generaciones, por otro es concientización y liberación. Cada generación con lo suyo. Unos son unos depravados, otros fundamentalistas, no hay punto medio. La polarización social es obvia.

Economía

Dentro de lo que cabe, no todo son malas noticias para México. A diferencia del verbo populista que sale del Palacio Nacional todos los días en contra de sus adversarios, económicamente, el país ha adoptado una posición centralista, lo que, hasta la fecha, al menos no ha provocado una fuga excesiva de capitales. Se han tenido aciertos –con algo de suerte- y fallas.

El peso seguía firme al momento de redactar este artículo, además, ya lleva rato. No gracias a las acciones gubernamentales, sino más debido al incremento de las remesas y las exportaciones.

En otro echo, presidente anunció el mes pasado su plan para reestructurar la deuda mexicana, y pagar menos intereses en el 2025. Claro, el mensaje aquí es que votes por morena, porque si no… Difícil creerle, sus proyectos y planes nacionales van siempre atrasados y terminan costando más sin dar los resultados esperados, la refinería que tanto promovió sigue siendo un elefante blanco. Ahora veremos qué pasa con la aerolínea que será administrada por Sedena.

La mayoría de los mexicanos, cansados de los regímenes anteriores, siguen apoyando al presidente, especialmente aquellos adultos ya retirados que reciben pensión, o aquellos que reciben pagos directos del gobierno, algo muy popular en varios estados del sur, y que se está popularizando por encargo federal en Chihuahua en este año electorero, por obvias razones.

Gracias a la sensatez de los asesores económicos del presidente, las noticias financieras en México parecen no ser tan malas, aunque en el futuro esta situación podría revertirse, especialmente si el presidente y sus sucesores se empeñan en que la burocracia administre sus proyectos federales. Es bien sabido que los burócratas -al igual que los gobiernos - son muy ineficientes para administrar, gastan mucho, y por lo general no son competitivos. Pronto iniciarán las campañas formales y escucharemos planes más específicos y muchas promesas que no se cumplirán.

En anteriores administraciones, como la de Enrique Peña Nieto, el rumor al final de ese mandato era que iban a perder las elecciones, y que mejor vaciaran todas las arcas porque ya no habría dinero. Si el último año de López Obrador, él y sus allegados no roban o saquean al país, entonces sí podría decirse que al menos hubo un avance significativo en política económica, ya que sus antecesores fueron todos unos ladrones con licencia. Veremos.