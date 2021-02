Temporada de chapulines. Cicatrización panista

¡Ah, po’s que bueno que perdieron los maderistas de la hora actual, integrantes del panismo!

Si los resultados electorales fuesen favorables al PAN, habrán obtenido, al menos, 3 diputados locales, la síndica de la capital, una diputación federal (más lo que obtengan en las negociaciones finales, allá en Tenochtitlán).

Y todavía querían la coordinación de los senadores ¡Ah, pa’ derrota!

Más lo que se acumule en la semana.

Los resultados de tal negociación ha debido sufrirlas el solitario de Palacio, en plena época del 4o. informe de gobierno:

Un segundo juez develó, de fea manera, el auténtico “cochinero” de los expedientes de la “nómina secreta”, de la cual no pudo, la Fiscalía -de los “aspirantes a todos los puestos”, por aquello de que el fiscal general y el de la zona norte se apuntaron para contender por alguno abanderando el PAN- elaborar un expediente decente de las acusaciones y evidencias de la presunta comisión de algunos ilícitos por la alcaldesa Maru Campos.

Es mortal por necesidad -jurídicamente hablando, claro- lo anotado arriba. El agente del ministerio público aceptó ¡Que no tiene en sus manos los recibos originales de los supuestos recibos firmados por Campos!

Sin los originales no hay cotejamiento de firmas y no podrá demostrar que las hubiese efectuado la ahora candidata panista.

El senador Madero y sus seguidores deberán agradecerle al gobernador Corral el indebido manejo de esa causa jurídica, la que quedará en el aire.

Pero si lo ocurrido en el blanquiazul los llevó al límite de la exasperación y las rupturas, que finalmente no se concretaron, salvo, hasta ahora, por el rumbo de la familia Borruel, lo que ahora les pasa a los morenistas ha creado un estado de malestar más o menos generalizado en la base militante.

Mientras que la principal apuesta de Morena a la alcaldía de Juárez emigraba al PAN, y el supuesto casi inminente candidato emergería de las filas del cabadismo, la alcaldía capitalina -aparentemente- podría recaer en un ex priista -Marco Adán Quezada- o en un ex panista, éste de más reciente cuño -Carlos Borruel-, ambos, coincidentemente, ex alcaldes capitalinos.

Tanto en Juárez, como en Chihuahua, también coincidentemente, quienes encabezaban las preferencias internas -Javier González Mocken y Fernando Tiscareño, respectivamente- oportunamente se hicieron a un lado, como si hubiesen tenido alguna premonición. ¿Alguien les habrá sugerido, avisado, o lo que fuera, que no serían los ungidos?

González se fue al PAN y Tiscareño busca la diputación federal del distrito 8 de Chihuahua por Morena.

Previamente, la regidora panista, Mónica Borruel, renunció a su partido y anunció su incorporación al partido del presidente.

Antes, cuando Cabada aceptó el resultado de la encuesta de Morena que favoreció a Juan Carlos Loera, le fue ofrecida la candidatura a una diputación federal, de la lista plurinominal ¿Ocurrirá lo mismo con Borruel o con Quezada?

Pero hay más episodios.

El diputado federal del PAN, Miguel Riggs, sorpresivamente amaneció “ciudadano” al acogerse a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía capitalina.

¡Se alquilan franquicias electorales, pásele, pásale!

En medio de todo esto, el gobernador Corral, además de entregar el 4o. informe de gobierno, encabezó un más que deslucido acto en Palacio.

No hay mucho para presumir y por la mañana de ese día debió asimilar que, por fin, se le acabó el poder político, tiene, como no, el poder que le otorga su cargo, pero al interior de su partido dejó de ser el líder, si algún día lo fue, en tanto que la sociedad chihuahuense le ha otorgado, desde hace tiempo, una de las calificaciones más bajas que han recibido los gobernadores de todo el país.

El atardecer le llegó al solitario de Palacio.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF