Tenochtitlan ¿conquista o resistencia?

500 años han pasado desde que el imperio azteca cayó en manos de un puñado de españoles ávidos de oro, territorios y esclavos; pero que también de buena fe creían en sus misiones de evangelización católica y expansión civilizadora. No hay forma de negar que los mexicas fueron derrotados de forma criminal y desastrosa. Ni más ni menos, que como toda invasión guerrera en la historia humana. El debate que sea abierto sobre los hechos de dicha conquista se instala ahora entre lo que debemos saber y lo que deberíamos conmemorar, con base en uno de nuestros principales sucesos fundacionales en la historia patria.

Dos visiones existen que se contraponen. Primero --regla universal: la historia hasta ahora aceptada y enseñada desde la primaria a toda generación de mexicanos ha sido la visión de los vencedores. Es decir de los españoles, básicamente a través del recuento del capitán y escritor Hernán Cortes y sus “Cartas de Relación”, más la “Historia Verdadera de la conquista de la nueva España”, escrita (con no pocas dudas de autoría), por un supuesto personaje ubicuo llamado Bernal Díaz del Castillo. A estas valiosas reseñas de lo ocurrido hace cinco centurias. se les confronta una reestructurada idea de los vencidos; de los perdedores aztecas y sus protectores frailes españoles: Bernardino de Sahagún y Bartolomé de la Casas, los principales, entre otros escritores de documentos de vital importancia, como las cartas de denuncia que nobles señores indígenas de Tlatelolco, enviaron tres décadas después de la invasión al rey Felipe II de España.

¿Qué fundamentales ideas se contraponen entre estas dos formas de observar lo realmente sucedido? La de los vencedores propone la conquista como una obra de necesidad irrenunciable, cristiana y piadosa de la corona católica española para salvar las almas de los salvajes caníbales mexicas, para ellos un pueblo ignorante, crédulo y sometido por una casta gobernante autoritaria, sangrienta y brutal. Un sistema que vivía en la barbarie, sacrificando en sus festejos multianuales, cientos de vidas a sus paganos dioses en la cúspide de sus pirámides, arrancándoles el corazón palpitante a cuanto rehén de guerra podían. Incluso hubo quien aseguró que se comían a los niños!!! (Genial postverdad que alcanzó hasta para demonizar a los comunistas del siglo pasado).

En contrapartida la historia de los vencidos responde con una lógica un tanto moderada y humanista, que indica que los aztecas eran una civilización tan avanzada o más que la española. Como simple ejemplo por todos reconocido, algo resalta en la higiene personal de los antiguos mexas, que a los escabrosos invasores les asombró. Describe Víctor von Hagen, historiador alemán en su libro “Los aztecas hombre y tribu”, que los conquistadores españoles no pudieron ocultar su asombro respecto a que sus anfitriones indios, principales y súbditos, se bañaban desde muy temprano todos los días. Viniendo ellos de una Europa donde la costumbre era bañarse ¡cada mes! su sorpresa es pertinaz. Digamos que pequeño detalle, pero que sirve ahora para evaluar civilizaciones confrontadas hace 500 años, sin duda.

Para los españoles en sus crónicas era indispensable justificar la conquista con toda su intrínseca verdadera barbarie de guerra; que dicho sea de paso, no ocultó Cortés en sus pasajes de informe para los reyes financiadores. Arrasaron con pueblos enteros, violando mujeres, matando y quemando, hombres, niños y ancianos. La hordas civilizatorias dirigidas por católicos de cruz en pecho, acompañados por los pueblos autóctonos oprimidos, fueron más brutales que la reacción azteca, que no pedía más que sobrevivir en una desgracia de exterminio que seguros estaban les había llegado de sus dioses ultraterrenos enojados, entre tantos de sus mensajes de avisos no escuchados. Cortés y sus huestes, no eran hombres mortales, eran la encarnación misma de Quetzalcóatl, el dios expulsado que había regresado para ejecutar su venganza, exigiendo la sangre y la destrucción profetizada por sus oscuros pero respetados sacerdotes.

Pero la visión de los vencidos quiere su propia revancha a 500 años de distancia. Y ahora se busca la reivindicación de los arrasados mediante la solicitud de un perdón anacrónico y la desaparición de los símbolos de los conquistadores. El fenómeno no es mexicano. Por todo el continente americano (hasta en USA) se están tirando o retirando las estatuas de Cristóbal Colón, como si su logro de descubridor de América fuera menor. --El que haya sido un déspota gobernante bien que lo pagó en su penosa y triste tercera edad, muriendo olvidado y pobre--.

La solicitud del Gobierno de México de que España y el Vaticano se disculparan por las atrocidades de la conquista fue un despropósito con fracaso total. Habría que haberle pedido el Gobierno estatal de Tlaxcala que pidiera perdón primero pues fueron los pueblos y tribus sometidas, sojuzgadas por el imperio azteca quienes se rebelaron y acompañaron a los españoles en el derrumbe de la gran Tenochtitlan.

La historia demuestra vez tras vez que su rueda dentada tritura las civilizaciones vencidas. A unas las desaparece a otras las mezcla, las combina. Pero ninguna que ha caído derrotada en una guerra de invasión y conquista ha resurgido ilesa. Ya no somos aztecas, ni olmecas, ni mayas, Somos mestizos mexicanos en busca de una identidad universal hacía el futuro, no una tribal difuminada en el pasado.