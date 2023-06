TEPJF dice sí al INAI

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respalda la legalidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), después del embate del gobierno federal y sus aliados morenistas contra el órgano regulador de transparencia, quienes afilaron sus armas desde la tribuna legislativa con el afán de desaparecer la transparencia en el país, dijeron: “sin transparencia no hay democracia”.

En el marco de la presentación de la plataforma “Publicidad Abierta”, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, dejó en claro que tanto el INAI como el TEPJF son instituciones que marcan el cambio en la transición democrática, “Tanto el INAI como el Tribunal Electoral han sido agentes de cambio y sobre todo han permitido que sea eficaz tanto el voto como la transparencia”.

Recordemos que desde el pasado 1 de abril, el INAI no puede resolver ninguna demanda ciudadana que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular, debido a que no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar tal como dicta la Constitución. El Senado de la República, a finales de dicho mes, rechazó al candidato Ricardo Salgado para ser comisionado del INAI, lo que provocó que la oposición tomara la tribuna en el Congreso de la Unión, aplazando la última sesión ordinaria del periodo legislativo.

Los integrantes del INAI solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les permitiera sesionar solo con cuatro comisionados, como una medida extraordinaria, sin embargo, fue rechazada por la ministra Loretta Ortiz.

Ante la resolución del Tribunal Electoral, el partido oficial y sus aliados electoreros, como ha sido costumbre, rechazaron convocar para el 8 de junio a un periodo extraordinario para realizar los nombramientos de los comisionados pendientes del INAI, una rabieta más. Con 20 votos en contra y 16 votos a favor, las y los legisladores oficialistas no permitieron ni siquiera entrar a la discusión de la solicitud planteada, como el diputado petista gerardo Fernández Noroña “Acuso a la ministra presidenta Norma Piña de facciosa y de estar en actitud golpista contra el gobierno de las República y de poner en riesgo la estabilidad del Estado mexicano y del Estado de derecho”.

Lo cierto es que México desde hace 5 años, se ubica entre los 50 países más corruptos del mundo, según el Índice de Transparencia Internacional, ocupa el lugar 31, le seguimos los pasos a Somalia, Siria, Sudán del Sur, Venezuela, Yemen, Libia, Corea del Norte, Haití, Guinea Ecuatorial, Burund, el top 10 de la opacidad. Muy lejos del dicho del presidente de equipararnos con Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia, los 5 países más transparentes.

¿Por qué temerle a lo público, acaso escondemos algo? Despierta México, poco a poco regresamos al pasado, pero remasterizado, aquel que sometía al pueblo con dádivas para sostener su interés personal o del grupo gobernante, hoy sin progreso, sin obra pública, enfermo, inculto, desinformado, bajo la ley de la sensura y del engaño, sin diálogo a la critica constructiva, una sociedad dividida por el cultivo de los mensajes de odio. Coincido con Kofi Annan, economista ghanés, ex secretario general de la ONU: “Un gobierno eficaz, TRANSPARENTE, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste”. Los gobiernos sostenibles buscan satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras, al mismo tiempo que garantiza un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el respeto al medioambiente y el bienestar social. Sumemos Voces.