‘Tercer’ informe de AMLO y seguridad

El domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe de actividades al Congreso de la Unión. Este acto, en cumplimiento del mandato constitucional, se llevó a cabo por conducto de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien llevó el documento al Congreso. Desde 2006 en que a Vicente Fox no le permitieron entrar a dar su último informe de gobierno a San Lázaro, se promovió una reforma para que el presidente no tuviera que ir a la sede legislativa a rendir su informe, evitando de esa manera ser reconvenido.

Calderón, el promotor de esa reforma, posteriormente dijo que por ser un parlamentario, le gustaría ir al Congreso a informar, mas nunca promovió contrarreforma que lo permitiera; a Peña, que no le gustaban los ambientes que pudieran afectar su imagen, tampoco se le ocurrió promover esto, y en cambio, se resguardó en la comodidad del Palacio Nacional para informar a su público cuidadosamente seleccionado, y enviar su informe con un mensajero al Congreso.

Este proceder fue siempre motivo de que la ‘izquierda’ que hoy gobierna, reclamara al entonces presidente su “falta de legitimidad” por no informar directamente a los mandatarios del pueblo, es decir, los legisladores. Claramente, en esta ocasión, el único que alzó la voz en contra fue el diputado Gerardo Fernández Noroña. Hoy, el presidente López Obrador repite la estrategia, e informó a sus cercanos en la comodidad de estar en un ambiente controlado -que es Palacio Nacional- sobre los avances de su gobierno, para posteriormente enviar a la secretaria de Gobernación al Congreso.

El informe, que tradicionalmente era “el día del presidente”, ha dejado de serlo desde aquella ocasión en que Porfirio Muñoz Ledo reconvino por primera vez a un presidente. Es por eso que los presidentes no se arriesgan a ir, para no ser reconvenidos, o incluso, para no ser dejados en la puerta, como fue el caso de Fox. Por tanto, debemos concluir que el formato utilizado para el “tercer” informe del presidente López, no es más que un refrito del de Peña y Calderón.

En cuanto a la sustancia, me parece que el informe fue un poco más de lo mismo que repite todos los días en la mañanera (como diría el periodista Pascal Beltrán del Río). Aunado a ello, parecería que el mensaje -como comunicación política que es- no llevaba implícita la intención de informar adecuadamente lo “obtenido” en estos meses. No se evidencian cambios, o transformaciones; únicamente el mensaje atractivo de que está acabando con la corrupción y la impunidad (con Napoleón Gómez Urrutia y Manuel Bartlett de su lado).

El presidente hizo un reconocimiento por la solidaridad y colaboración de todos los gobernadores, y la gobernadora (y jefa de gobierno) de la Ciudad de México. En esta aclaración semántica de lo políticamente correcto (por aquello del lenguaje inclusivo al usar los términos gobernadores y gobernadora) por omisión, o quizá con algo de premeditación, obvió nombrar a otra gobernadora, que es Claudia Pavlovich, del Estado de Sonora. Al pronunciar dicho mensaje, las cámaras de televisión apuntaron a la jefa de Gobierno, quien se encontraba flanqueada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

No conozco la realidad de otros Estados, pero al menos en Chihuahua, la Federación únicamente ha encontrado trabas en el Gobierno de Corral. Desde que asumió el poder, ha peleado con comandantes militares, y ha dejado ‘plantados’ a diversos mandos de la Policía Federal, en reuniones de seguridad. Motivado por no sabemos qué, esta falta de coordinación ha traído como consecuencia el incremento de la incidencia criminal en Chihuahua, en donde hay zonas donde el Estado ya no es Estado: incluso, es común que se comente que las gavillas que azotan las zonas rurales de Chihuahua, desarman de manera cotidiana a elementos de la Policía Estatal, cuando estos recorren diversas regiones de Chihuahua.

Fue recientemente cuando el gobernador Corral tuvo un encuentro con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, (quien creo que no cumple con el perfil para el puesto). Nadie le desea el mal al Gobierno de Corral, ni a la gestión de Durazo; pero si fueran efectivos en la gobernanza de sus respectivas responsabilidades, como lo son para la grilla, quizá Chihuahua ya habría abatido la ola criminal que le invade desde hace meses. La función primigenia del Estado como ente político es garantizar seguridad. Esperemos que tanto la Federación como Chihuahua cumplan con esta encomienda.