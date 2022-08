Tesis de grado, una oportunidad para trascender. Parte 1

“Haz sólo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente.” Facundo Cabral

Terminar una carrera universitaria en estos tiempos generalmente es insuficiente para vivir de ella como recién egresado; la competencia es cada vez mayor, y sólo sobrevive quien realmente ama su profesión, pues como dice Facundo Cabral “…quien hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito…”.

Cualquier profesión exige esfuerzo, dedicación, disciplina, tiempo, pero sobre todo, vocación, es decir, “inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo”. (Diccionario Oxford)

Desde el punto de vista académico la opción de un postgrado representa una probabilidad de trascender en lo profesional y en lo económico, aunque no es determinante.

Parte fundamental de los estudios de postgrado es la titulación. Las estadísticas de diversas universidades, sobre todo públicas, nos muestran que un alto porcentaje de sus egresados no llegan a titularse, sobre todo, cuando se exige como requisito una tesis previa al examen de grado.

A fin de elevar sus estadísticas en ese rubro, han implementado diversas formas de titulación: cursos, titulación automática, materias de postgrado, e incluso, experiencia laboral.

Me decanto por convicción y experiencia por la elaboración de tesis para la titulación. Es la forma más enriquecedora de obtener un título. Es un tema que no a muchos les gusta porque implica investigar, leer y escribir. Pero lejos de verse como una carga debiera emprenderse con entusiasmo, y tomarse como un plus en nuestra preparación académica, aún más, como una forma de trascender profesionalmente.

No existe uniformidad sobre el uso de una determinada metodología para la elaboración de una tesis. La ventaja es que en todo plan de estudios de postgrado se ha implementado la materia de metodología de la investigación, seminario de tesis y la elaboración de un protocolo de investigación que será el sustento y punto de partida de la tesis. Aun así, el formato difiere de una universidad a otra, e incluso, dentro de ella.

Elegir el tema es un dolor de cabeza para muchos, tan es así que continuamente se cambia a medida que la tesis avanza. Algunas terminan con un nombre totalmente distinto a aquél que se ideó al iniciar los estudios o el que se propuso en el protocolo de investigación. No importa cuántas veces cambies el nombre del tema antes de la autorización, eso es forma, siempre y cuando te mantengas firme en el fondo.

Hablemos de las partes más importantes de una tesis en el ámbito jurídico: licenciatura, maestría o doctorado. ¡Ánimo! Investigar, desarrollarla y defenderla es apasionante, que su realización no detenga la obtención de tu grado.

El título de la tesis (tema) es una proposición, es decir, una hipótesis, y como tal, debe probarse como corolario de nuestro trabajo.

Es oportuno señalar que entre más extensa sea la hipótesis más compleja es su comprobación. Haciendo un símil con el proceso penal, la formulación de imputación o la acusación representan hipótesis que deben probarse a fin de lograr una vinculación a proceso o una sentencia condenatoria. Esas hipótesis tienen como base de comprobación los antecedentes recabados durante la investigación preliminar y complementaria. Se trata de una serie de proposiciones fácticas que se acreditarán con los datos de prueba en el caso del auto de vinculación a proceso, o con las pruebas desahogadas en el juicio oral, tratándose de una sentencia. Todo ello enmarcado en los principios lógicos: identidad, no contradicción, razón suficiente, tercero excluido y causalidad jurídica.

En el caso de una tesis de grado, el argumento principal para su comprobación es el capitulado, que comprende antecedentes, marco teórico, derecho comparado, investigación de campo y razones (argumentos) que aportemos para defenderla.

Aunque no forma parte propiamente de la tesis, es conveniente iniciar el trabajo de investigación con un prólogo el cual contiene las razones que nos movieron a investigar, desarrollar y defender una hipótesis. En los libros de texto o de lectura, el prólogo lo escribe una persona con reconocida autoridad pública sobre el tema, esto le da cierta credibilidad a la obra. En el caso de las tesis de grado no se estila esa concesión, porque el alumno debe escribir sobre sus propias experiencias para redactarlo.

A través de los estudios o en nuestra experiencia laboral nos planteamos preguntas de porqué determinadas situaciones fácticas no encuentran cabida en la norma jurídica, o porqué, estando inmersas en ésta, los operadores le dan una interpretación jurídica distinta. Ahí está el caldo de cultivo para el tema de tesis. Proponer una hipótesis, desarrollarla, probarla y defenderla, abonará en el esclarecimiento del problema planteado.

Todos los prólogos de las grandes obras literarias son ejemplares. Sin embargo, como apasionado lector de Cervantes, recomiendo los prólogos de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, en ellos se encuentran los motivos que movieron al manco de Lepanto para escribir la obra cumbre de la literatura española. A diferencia de otras obras, en el Quijote fue el propio autor quien escribió sus prólogos (partes 1 y 2). Continuará…que así sea.