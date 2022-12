¿Tesis plagiada?

“El hombre, supremo creador, es también el mayor impostor. Puede

falsificar cualquier cosa, desde billetes de un dólar hasta el amor y el arte”.

Mario Bunge

Mi experiencia

Una tesis de licenciatura no es tan compleja porque el egresado solo debe demostrar que sabe realizar una investigación. Los posgrados de maestrías, doctorados o post doctorados ya exigen –según el nivel- grados de originalidad. Pero asesorar una conlleva los siguientes pasos: elegir al asesor considerando su experiencia académica, área de especialización y autoridad profesional. Asesor y tesista se reúnen para platicar sobre el tema. El docente le aconseja qué documentos leer para empaparse más en la materia. Posteriormente el egresado le presenta una introducción, proyecto o protocolo de tesis. En él se incluye el cuadro teórico, planteamiento del problema, formulación de hipótesis y describe los temas que tratará en las unidades para culminar con las conclusiones y la bibliografía. La responsabilidad de un trabajo de esta naturaleza no es solo del futuro sustentante sino también del consejero porque ambos arriesgan su prestigio.

La asesora

¿Cuánto tiempo me ha llevado asesorar una tesis? Pues es relativo a la capacidad académica, el interés, la premura y al tiempo que le dedique el tesista. Pero lleva alrededor de un año o a veces más. Porque deben adquirir libros que compran en el extranjero y tardan en llegar, ya están trabajando, casados y con hijos, etc... En el caso de la ministra Yasmín Esquivel a quien dirigió su examen de titulación la catedrática Martha Rodríguez Ortiz ésta presume haber asesorado más de quinientas tesis en cuarenta y cinco años de servicio docente universitario. Eso representa que orientara –sin descanso y sin vacaciones- una por mes. Es imposible. ¿Impartía clases y en las noches leí y corregía los documentos? Ahora bien, estamos suponiendo que la académica mencionada empezó a asesorar tesis desde el momento mismo en que ingresó como maestra. Tampoco es creíble porque los egresados eligen a sus asesores de acuerdo al prestigio que éstos se han ganado. No me imagino a un seguro servidor, a los dos días de impartir cátedra, un egresado se me acerque –sin conocernos - para confiar en mí en un proceso tan delicado. Entonces ¿cuándo empezó ella a asesorar? No lo sabemos. ¿Por qué tantos? Es un misterio de fe.

En la academia es posiblemente donde menos se presenta discriminación por sexo, creencias religiosas, razas, preferencias sexuales, misoginia, machismo, etc., porque quien le da valor al trabajo es el producto que –ya publicado- adquiere vida propia. Si alguien da vida a un texto que toca las fronteras del conocimiento no podemos –no debemos- alegar que es de una fémina o de un caballero sino reconocer sus aciertos y sus errores.

La egresada

La magistrada está metida en un gravísimo problema y de pasada se está llevando entre los pies a la Universidad Nacional Autónoma de México –la mejor de México y que ocupa un buen lugar en el rating mundial- a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Gobierno Mexicano.

Y no, magistrada, no les crea a quienes la defienden diciendo que es un “error de juventud” ni machismo ni que es víctima de las influencias de su marido y nadie le cree que a quien le robaron la tesis fue a usted. Por respeto a sí misma retire su candidatura y si le es posible limpie su nombre. No vaya a ser que la UNAM demuestre que su tesis es un plagio a quien ya funge como presidenta del SCJN. Usted es una de las pocas personas que saben la verdad. Pero la evidencia la está sentenciando.

Mi álter ego pide una disculpa, ya para enviar esta colaboración, se enteró de las declinaciones de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Ni modo, será tema de otro escrito.