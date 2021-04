“La guerra sucia es tan vieja como la política, se tejen historias negras en torno al favorito, alejadas de la moral y de la ética que fingen encarnar la realidad, es terca, no hay mentira que valga, que dure”.

No a la Guerra sucia, enfocarse a la propuesta y no a los ataques personales, Chihuahua no es tierra de caníbales, a 7 días de campaña por la gubernatura, las y los chihuahuenses anhelamos una política de altura, no de lodo, comúnmente los misiles apuntan a quien aventaja en las preferencias electorales. La guerra sucia es tan vieja como la política, se tejen historias negras en torno al favorito, alejadas de la moral y de la ética que fingen encarnar la realidad, es terca, no hay mentira que valga, que dure.

A los mercenarios de la pluma que viven del embute, alimentan la guerra sucia con la calumnia como noticia, siempre al servicio del amo en turno, tiempo de canallas.

A meses de concluir la administración estatal, se deja una estela de asignaturas pendientes, cuentas por cobrar y por pagar en materias económica, de seguridad, empleo, salud, educación, administración de justicia, desarrollo rural, género, derechos humanos, calentamiento global, indígenas, desaparición forzada y adicciones. Datos de consultorías internacionales de prestigio lo confirman, las voces de inconformidad ciudadana se replican en todos los rincones del estado.

Para entender qué es la guerra sucia, es necesario distinguirla de la campaña negra; la primera manipula, falsea o inventa realidades de un político u organización, mientras que la segunda saca a la luz del espacio público hechos reales que están ocultos por ser negativos para quien los cometió, es decir, son hechos verdaderos y reprobables.

Históricamente, la praxis de la guerra sucia es para ‘bajar’ al aspirante a cualquier puesto de elección, que representa mayor fortaleza electoral contrario al mandatario federal, estatal y/o municipal en turno. Trabajos de investigación concluyen que el contenido de la guerra sucia es sencillo de encontrarse en un ambiente político y de gobierno caracterizado por la corrupción, en el que se hallaba o podía inventarse cualquier cosa para ‘bajar’ al aspirante no designado, dejando el camino libre al seleccionado por el ejecutivo en turno.

Con la alternancia política en el gobierno, la guerra sucia desplegó nuevas características, ramificaciones emprendidas por todos los partidos políticos, sin excepción, los dotó de una alta habilidad para poder aplicarla la persecución política, la descalificación a las y los candidatos de los partidos opositores o de grupos internos contarios al régimen, logrando en muchas ocasiones el éxito de ‘bajarlos’ de las preferencias de los electores y del triunfo de la elección.

Cabe destacar, que las y los candidatos de partidos opositores o del mismo signo partidista, que ganaron las elecciones se debió, junto con otros factores, al hartazgo de las y los electores cuando conocieron la corrupción o los errores de políticas públicas que las y los gobernantes ya no podían ocultar o maquillar. Seguramente se dará en Chihuahua, el descontento contra la 4T y el gobierno estatal en turno, que hoy, unen sus esfuerzos por impedir la llegada de la candidata azul.

Las campañas electorales federales y de las 15 gubernaturas en juego, comenzaron en el Instituto Nacional Electoral (INE). Antes del banderazo de arranque en el primer minuto del pasado 4 de abril, los partidos políticos, estaban reclamando ante el árbitro electoral sus primeros spots que promovían la guerra sucia. Todos prometieron tener los mejores perfiles, las mejores opciones, las mejores soluciones con los problemas nacionales y locales. Analistas aseguran que la disputa por la mayoría en la Cámara de Diputados es la joya de la corona en la contienda electoral más grande de la historia en nuestro país, más de 21 mil posiciones en juego.

Morena, partido en el poder y sus aliados políticos, advierten que repetirán como el bloque la mayoría simple en la Cámara de Diputados; mientras la oposición los acusó de convertir al Poder Legislativo en una oficialía de partes del presidente López Obrador. Todos lanzaron llamados y exhortos a la cordura, a centrarse en una campaña de ideas, a convencer en la calle y no con ataques.

Sin una oposición clara rumbo a las elecciones del 2021, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, se enfrenta a retos internos para mantener su hegemonía en ambas cámaras del Congreso de la Unión, particularmente en San Lázaro. El desafío mayor que afronta Morena y el proyecto del Ejecutivo federal es consolidarse como un partido independiente de la figura del presidente, por primera vez desde su fundación, no podrá usar su imagen con la cual “mucha gente llegó a la Cámara de Diputados fotografiándose con AMLO”, dijo el analista y consultor político, Fernando Dworak.

A decir del experto, uno de los errores más graves que comete la debilitada oposición en la contienda electoral del próximo año, es centrar su discurso en el mandato lopezobradorista ya que, refirió, equivale a poner en la boleta la imagen presidencial. Cabe destacar, que la mayoría del imaginario colectivo está en desacuerdo con la política económica, social, ambiental, diplomática, energética, hidrocarburos, campo, derechos humanos, género, salud, seguridad, justicia y anticorrupción. Ha dejado más que claro, el manejo electorero en todas las áreas, retirando y eliminando apoyos a sectores vulnerables como indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, campesin@s, clase trabajadora.

Micros, medianos y grandes empresarios han cerrado las puertas de sus establecimientos, por la falta de apoyo, visión y planeación institucional para enfrentar los efectos negativos del coronavirus, el cual llegó para quedarse. Hoy más de 2.5 millones de personas engrosan los cinturones de pobreza laboral y pobreza extrema, debido al cierre de más de un millón de empresas, la actividad económica que más bajas tuvo fueron los servicios privados no financieros del país, que por malas decisiones del gobierno federal no pudieron soportar,

A nivel federal, Morena le reclama a la coalición “Va por México”, que está llena de cartuchos quemados, refritos del pasado para probar suerte como candidatos en esta elección. En contradicción, el partido de la 4T, en Chihuahua, en la mayoría de los distritos locales y federales, alcaldías, regidurías y sindicaturas, dejó fuera a su militancia, impulsó a los que llama de forma despectiva “la mafia del poder”, por provenir del PRIAN-PRD.

Chihuahua se juega TODO, como ciudadan@s le apostamos a una contienda limpia, justa, de propuestas viables, no del corazón, sin golpeteo mediático y persecución política, las y los chihuahuenses estamos conscientes de lo que queremos para nuestras familias, para nuestra Entidad, es la unidad, crecimiento económico, empleo, respeto de género, seguridad, empleo, salud, rescatar a las etnias que viven en el total desamparo, se pueden constatar en los cruces comerciales, familias completas viviendo de limosnas. Políticas públicas integrales eficaces, que rescaten desde la raíz a un país marcado por la desigualdad, que padece las malas decisiones de gobiernos de todos los tintes, hoy la polarización de clases queda más que manifiesta, lo cierto, es que pulula la pobreza como nunca antes, las dádivas gubernamentales no generan riqueza. Sumemos voces de conciencia. Analicemos nuestro voto, la única herramienta democrática para desbancar los proyectos que afectan a nuestra entidad, a nuestra nación. Sumemos Voces.