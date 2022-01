Tiempos Completos en la UACH

Hace años, un periodista investigó sobre la venta de plazas en distintas instituciones: PEMEX, SNTE, CFE e incluyó a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Me entrevistó y me preguntó que cuánto costaba una plaza de tiempo completo en la máxima casa de estudios. Le respondí “que yo sepa en la Universidad no se venden plazas ya que es más fácil que el rector o un director la regale a que las subaste”. El Sindicato del Personal Académico de la UACH tampoco porque las plazas no le pertenecen al SPAUACH como ocurre con otras asociaciones.

La UACH no tiene facultades para otorgar plazas a discreción porque están limitadas a las que reconoce la Secretaría de Educación Pública. Vamos a suponer que la SEP valida solo 1500 maestros, luego si la Universidad requiere un mayor número los emplea por contrato.

En los años 80 manera de hacerse de una plaza era si el rector la autorizaba y otra que el director la gestionara ante rectoría. A veces se solicitaba la autorización del Consejo Técnico correspondiente.

El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico el cual fue creado en los años noventa establecía que toda plaza magisterial debería sujetarse a un procedimiento objetivo. Pero se dejaba una puerta abierta: los directores podían nombrar catedráticos sin pasar por el Reglamento si consideraba que era urgente contratarlos. Y claro que todos eran extra necesarios.

Pero esta legislación no siempre se aplicó con el espíritu de sus redactores. Casos concretos: en la Facultad de Contaduría y Administración se publicó la convocatoria para un tiempo completo. Participaron una maestra hora clase prácticamente recién egresada y el otro fue un profesor de 25 años de antigüedad pero el consejo técnico se inclinó por la docente. Él protestó y las autoridades de la FCA dijeron que era un concurso y quien decidía era la máxima autoridad de la facultad. Entonces, les dijimos, para qué presentarse si el curriculum vitae no cuenta.

El otro fue en la Facultad de Derecho. El mencionado reglamento ordena que quienes tengan un cargo sindical no pueden ser sinodales sino observadores. Me comisionaron, acudí a la facultad. Eran cinco plazas y cinco aspirantes. Después que los miembros del jurado los interrogaron abrieron una carpeta con los oficios con las cinco aprobaciones y solo nos restó firmarlas. Comuniqué esa “irregularidad” al secretario general y se lo hicimos saber al rector diciéndole “al menos guarden las formas”.

Pero la manera recurrente de otorgar tiempos completos es la redacción de la convocatoria al perfil del aspirante. Vamos, en una de ellas, en Filosofía y Letras, se solicitaba experiencia administrativa (¿para un puesto académico?) y claro solo un aspirante llenó este requisito.

Afortunadamente también se dan casos en los cuales los directores redactan las convocatorias con las necesidades propias de la institución sin que estén dedicadas a alguien en especial. Porque cuando se hace lo contrario solo falta que se exija que los aspirantes tengan dos nombres, que el primero empiece con la letra J, el segundo con la C y el primer apellido con M. Por lo anterior es necesaria una auditoría a los Tiempos Completos otorgados por la administración de Luis Fierro. Y ya entrado en calor pregunto a las autoridades ¿Cuándo invalidarán la Medalla al Mérito Universitario a Lucha Castro? Hay que hacer justicia.

Mi álter ego opina que no debemos esperar que el año 2022 sea bueno, sino que nosotros hagamos que el año que recién empieza sea de lo mejor.