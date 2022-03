Tipos inútiles

“Las leyes inútiles debilitan a las necesarias” Montesquieu

Hoy hablaré sobre algunos supuestos administrativos y penales, que aunque son derecho vigente, la autoridad estimula su incumplimiento.

En la carrera de derecho todo es romanticismo. Se nos enseña que la ley posee características como la generalidad, es decir, que comprende a todos aquellos que se encuentran en los supuestos previstos por ella, sin excepciones de ninguna clase; que establece obligaciones y derechos; que la ley se impone con o sin la voluntad de sus destinatarios; que su incumplimiento da lugar a una sanción; que no se dictan para regular casos individuales ni para personas o grupos determinados; etc. Todo eso es idealismo.

Viene a colación este artículo, entre otras razones, porque el día último, aprovechando el descuento, acudí a pagar la revalidación de mi vehículo. En las filas había reacciones encontradas, unas de resignación, otras de molestia, y aunque no lo crea, también había reacciones de entusiasmo para cumplir un deber ciudadano. Esto último no tiene que ver con la situación económica de los contribuyentes, en la fila había personas de aspecto humilde que iban a pagar su revalidación de automotores modestos o de modelo atrasado, y también hicieron fila quienes pagarían por autos último modelo.

El artículo 33 de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua dice que “Todo vehículo que transite por vías públicas deberá contar con las placas…así como la póliza de seguro vigente…” El artículo 42 por su parte dispone que “Ningún vehículo podrá desplazarse por las vías públicas sin llevar colocadas las placas correspondientes…”

Ahora bien, el cumplimiento de esas disposiciones está en manos de la autoridad, quien debe vigilar su total observancia. Sin embargo, desde hace años nuestra entidad se ha convertido en tierra fértil para el desorden vehicular, arropado por la propia autoridad. Es irrisorio que los agentes de vialidad no vean la enorme cantidad de vehículos con placas “pafas” que transitan en sus narices en pueblos y ciudades. Pero no, ellos no las ven, y si lo hacen los dejan circular, no quisiera pensar que mediante algún arreglo in situ. Aunque también es probable que ante la complacencia del gobernador en turno, mediante componendas con los líderes pafos, permitan la circulación.

La propia ley ordena que todo vehículo que transite por vías públicas debe contar con una póliza de seguro vigente, sin embargo la experiencia nos dice que no todos cumplen ese requisito, cuenta de ellos dan la enorme cantidad de querellas por daños que continuamente se presentan por esa causa.

A la hora de un siniestro, el no traer una póliza de seguro vigente no amerita sanción alguna. Tampoco es motivo para la expedición de placas o revalidación vehicular, el no contar con un seguro, es algo con lo que la autoridad administrativa se hace “de la vista gorda”. Desde luego cuando ocurre un choque ocasionado por un vehículo sin seguro, el sujeto cumplidor sale perdiendo, pues la reparación de su vehículo, en muchos casos, estará supeditada a la situación económica del sujeto omiso.

El cumplimiento de la norma administrativa corresponde a las autoridades previstas en los artículos del 1 al 17 de la Ley de Vialidad (gobernador y presidente municipal en turno, y agentes de vialidad) sin embargo parece no importarles.

De ahí que opino nos dejemos de simulaciones y se reforme la Ley de Vialidad para que desparezcan hipótesis inútiles que son la burla de quienes sí cumplimos, o que se hagan excepciones para los grupos de poder que tienen sometido al gobierno.

De qué sirve que exista una norma que obliga a los conductores a portar en sus vehículos placas expedidas legalmente por el gobierno del Estado y una póliza de seguro si los mismos agentes de vialidad, alcaldes y gobernador del Estado en turno permiten la omisión de esos requisitos. Y no me digan los representantes de la ley que no hay vehículos pafos o faltos de seguro en la ciudad. Negarse a aceptar una realidad inocultable resulta una burla grotesca para los ciudadanos cumplidos. Pero en fin, de ese tamaño es la calidad de nuestras autoridades, ¿será que el pueblo tiene la autoridad que merece?

¿Y qué me dicen de los tipos penales inútiles? En nuestro Código Penal abundan. Ahí tienen el numeral 329 que muy pomposamente dispone: “A quien elabore o altere, sin permiso de la autoridad competente, una placa…se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de trescientos a dos mil días multa. Las mismas penas se impondrán…al que con cualquier finalidad instale en un vehículo placas de circulación o autorización oficial para circular, que no le correspondan legalmente, o a sabiendas de esta circunstancia haga uso del mismo.”

Nuestros hijos crecieron, por una parte, viendo la simulación, por otra, tomando clases sobre formación cívica y ética. Es un contrasentido que el propio gobierno desdeñe el cumplimiento de la norma y por otra pretenda educar a los alumnos para que se cumpla, ¿de qué se trata?

Es una pena pertenecer a una generación que se empeña en hacer del cumplimiento de la ley una parodia. Espero que en nuestros hijos pese más la educación recibida en la escuela que el mal ejemplo de la autoridad.

Que así sea.