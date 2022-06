"Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales".

Ciudad de México.- Esos "otros datos" que tanto le gustan al presidente nos muestran un México en que la inseguridad está siendo abatida con eficacia. Quizá los abrazos no han reemplazado a los balazos, pero los tiros -nos dicen-- son hoy de precisión.

La secretaria de seguridad Rosa Icela Rodríguez reportó el 20 de junio que el robo de vehículos se redujo en mayo 45.8 por ciento frente al máximo histórico de enero de 2018, el secuestro 58.3 por ciento desde enero de 2019, el feminicidio 31.2 por ciento ante agosto de 2021. Los delitos del fuero federal disminuyeron 26.6 por ciento desde el inicio de este gobierno, los delitos contra la salud 25.6 por ciento entre enero-mayo de 2021 y el mismo período de 2022. Incluso los homicidios dolosos, del fuero común, cayeron 16.3 por ciento entre enero-mayo de 2021 y los mismos meses de 2022 "en los 50 municipios prioritarios". Todo va requetebién.

Que el punto de comparación varíe tiene un propósito: el gobierno busca siempre la cifra más positiva. En los homicidios dolosos no solo cita un período favorable, sino que lo limita a "50 municipios prioritarios". No menciona que mayo, con 2,833 homicidios dolosos, fue el mes más violento de 2022, ni que la cifra supera los 2,782 de noviembre de 2018, último mes de Enrique Peña Nieto.

El presidente sigue culpando al gobierno de Felipe Calderón, que terminó en hace casi 10 años, por los problemas actuales. Es cierto que con Calderón hubo un repunte de homicidios dolosos, pero los de tres y medio años de este gobierno, 121,665 (incluyendo feminicidios), suman ya más que los 120,463 de todo el sexenio de Calderón.

A veces las estadísticas palidecen ante los casos individuales. El país, por ejemplo, está conmocionado por el asesinato de dos jesuitas el mismo 20 de junio en una iglesia de Cerocahui, en el municipio chihuahuense de Urique. Los sacerdotes Javier Campos Morales (el "Padre Gallo") y Joaquín César Mora Salazar fueron ejecutados luego de que un perseguido buscó refugio en el templo; los cuerpos fueron sustraídos. "Los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad", señaló un comunicado de la orden. Patricia Mayorga, coordinadora de libertad de expresión de la Red de Periodistas de a Pie, me dijo en radio: "En toda la Tarahumara están operando de la misma forma. Y nadie los toca. Con el cobijo de las autoridades".

No sé si les den cobijo, pero las autoridades parecen incapaces de frenar la violencia. No han abandonado, por otra parte, la "guerra contra el narco". El secretario de defensa Luis Cresencio Sandoval informó el mismo 20 de junio que de enero a mayo se desmantelaron 72 laboratorios y se confiscaron 1,735 kilogramos de metanfetaminas, 6,642 de marihuana, 13 de heroína, 5,314 de cocaína, 53 de fentanilo y dos de goma de opio. Se destruyeron, además, 6,570 plantíos de marihuana y uno, de una hectárea, de hoja de coca. No suena a que haya terminado la guerra. La violencia, mientras tanto, se mantiene entre las más altas del mundo.

Coincido con la secretaria Rosa Icela: es mejor usar la inteligencia y los tiros de precisión que andar repartiendo balazos. El triunfalismo, sin embargo, está fuera de lugar: AMLO dijo el 31 de enero de 2019: "Eso es lo que me importa, bajar el número de homicidios, de robos, que ya no haya secuestros. Oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz". Coincido con los buenos deseos, pero la guerra continúa y los homicidios también.

Ricardo Palma, cardiólogo de Chihuahua, divulgó ayer en Twitter: "El día de hoy me avisan que tras asesinar a dos sacerdotes en el poblado de Cerocahui, Chihuahua, sujetos armados irrumpieron en el Hotel Misión Cerocahui de Hoteles Balderrama y se llevaron a turistas, incluyendo a mi papá".

