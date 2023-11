Todo confuso

Ya ha iniciado el proceso electoral 23-24; y con ello se vienen tiempos de turbulencia política. El próximo lunes comenzará el periodo de precampaña; con lo que se prevé que serán tres las opciones que tendremos los ciudadanos para elegir al futuro jefe del ejecutivo federal.

Ya se percibe un clima de confusión; de encuentros y desencuentros. Como por ejemplo: Ebrard, -que en mi muy particular opinión es un tipo deleznable-, hace berrinche, se va o no se va, dice ser la segunda fuerza de Morena, luego Claudia lo contradice, llegan a acuerdos, rompen con ellos unos segundos después; teme que le saquen sus “muertitos del clóset” y aparenta que se “disciplina”; cree tener el camino allanado para el 2030. En fin, no creo que este personaje llegue más lejos.

Claudia, insípida, sin talento, (tener estudios de doctorado, no la hace una mejor persona, ni más lista, ni más capaz), protegida por el manto protector del Mesías Andrés. Hará lo necesario; utilizará como ya los viene usando, todos los recursos humanos y financieros de las arcas públicas; así como la coacción y engaño para coartar la voluntad popular en su beneficio. Con encuestas falsas. Con promesas incumplidas. Nada nuevo. Nada que no sepamos ya o que no hayamos visto en el 21 y en la presente contienda (pues ya lleva meses en campaña). Tiene mucha “cola que le pisen”, es larga la lista, pero sobresale la caída del metro de la línea 12 en la CDMX y el Colegio “Rebsamen” (mientras se desempeñaba como Jefa de la Alcaldía Tlalpan).

El gobernador con licencia del estado de Nuevo León, Samuel García, por muchos “fans” que tenga en sus redes sociales propias, y sobre todo en las de su distinguida esposa (que es de las llamadas: “influencers”), no le garantiza la simpatía ciudadana reflejada en votos. Es solo un títere. Lo que dice, no se lo cree ni Mariana. Tal como se vio en el video de su anuncio de hace unos días; donde ella no puede mostrar su desencanto (por decir lo menos).

Por su parte, Xóchitl, dio a conocer que iniciará su precampaña el próximo lunes en Ciudad Juárez, reconociendo la importancia que esta ciudad fronteriza tiene. El gran significado con relación a temas de lucha de las mujeres, madres buscadoras, feminicidios, así como la grave problemática con respecto a los migrantes; por estas y muchas otras razones iniciará en el Estado Grande; pues son causas con las que ella se siente identificada y que se encuentran en su agenda de pendientes a resolver, una vez que llegue a la Presidencia de la República, postulada por la Alianza Va Por México, entre PRI, PAN y PRD.

Mientras tanto, López, haciendo su propia campaña. Visitando por enésima vez Sinaloa. Que gusto que se contará con nueva carretera Guadalupe y Calvo-Badiraguato; misma que desde mayo de 2022, viene anunciando que ya está terminada. Eso es plausible. Me parece muy bien, visto por el lado positivo, pues representa mayor conectividad y comercio; en consecuencia, desarrollo para las comunidades y más fuentes de empleo, como lo propicia cualquier obra de infraestructura. Aunque también, como es sabido, tiene más que ver con el tráfico de mercancías y sustancias ilegales, por parte de los grupos del crimen organizado que ahí operan. A AMLO le ha resultado de mayor importancia este asunto; que cumplir con su responsabilidad más apremiante en estos tiempos, como lo es, la reconstrucción de Acapulco, y, sobre todo, la atención debida y oportuna a las víctimas y familiares de fallecidos con motivo del Huracán Otis.

Aunque es un tema muy serio, no puedo dejar de mencionar lo cómico y estúpido del Presidente, queriendo pronunciar correctamente: Badiraguato. Parece broma, pero si son capaces de cambiarle el nombre al lugar; no descarto que al término del sexenio de este hombre, modifiquen en la Constitución local la denominación de uno de los 18 municipios que conforman la entidad y lo llamen: Municipio Andrés Manuel López Obrador. Y erijan en su honor un monumento (como aquella vieja película del “Héroe Desconocido”). Así de mal estamos. Pobre México, ¿en manos de quién fue a caer?

Está todo confuso, pues tanto en lo nacional como en lo local, ya hay cambios, salidas, regresos, arrepentimientos, acomodos, movimientos, de personajes de la vida política. Los que se habían ido de su partido, regresan; otros se van a otras fuerzas políticas buscando candidaturas. Así será en todos los niveles. Por un tiempo.

Y como nota al margen, con lo revuelto que ya está de por sí este país; es inaudita e inadmisible la terna de propuestas para Ministra de la Suprema Corte. Una postulación “a modo”, para los intereses del Residente de Palacio”. Otro craso error.

Ya es momento, de que la polarización se erradique. Momento de unidad, consensos, acuerdos. Ya es momento, de mejorar y encauzar el rumbo.

Ya es momento….