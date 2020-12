Todo puede cambiar

El mundo cambia y sus cambios me maravillan, las mejores ideas, los mayores actos de inteligencia que he visto en mis alumnos son chispas inesperadas, por ejemplo, un día entró a mi aula una chica transgénero, una hermosa chica que tuvo la mala suerte de nacer en el cuerpo equivocado. Escribió su nombre al principio de la hoja de respuestas y puso “Antonia”, absoluta dueña de su identidad.

Yo nací en un mundo donde nada cambiaba, Chihuahua tenía siempre 800,000 habitantes, había una sola y horrorosa pastelería, no existía el café gourmet y en navidad la matriarca de la familia empezaba a cocinar desde las cinco de la mañana, ya a las doce de la noche la familia lloraba por agravios del pasado y no existían las mujeres divorciadas, puras abandonadas. Tu destino de mujer era ser secretaria y casarte en la iglesia católica.

Enrique Servín, el divino maestro, fue para mí y para un amplio sector de la sociedad un agente de cambio; había otras lenguas, otras maneras de ver el mundo, empezó a editar libros y a avivar la discusión pública sobre casi cualquier cosa, y el gobierno del estado no le pagaba un centavo, porque el fomento de las ideas no era, y no es, un asunto trascendental para el gobierno.

Pensar que la educación formaba gente aguerrida y no servil fue toda una novedad; que la literatura servía para cambiar el mundo fue contundente; que Enrique Servín diera clases gratis fue un ejemplo demoledor.

Los seres humanos no nacemos humanos completos, precisamos de un segundo nacimiento social, la familia y en particular la escuela, forman el tipo de ciudadano que la sociedad requiere. En una sociedad como la mexicana nacida de una invasión y llena de castas: salta pa´tras, mulato, mestizo bembón y hasta arriba, revestidos de güerejez y racismo, los criollos, si tenían poder o dinero era un asunto accesorio, tenían y siguen teniendo el color, eso suficiente. Hay en la televisión mexicana un anuncio comercial aborrecible de una marca de jabón que presenta toda la escala cromática con mujeres rubias, si ves la televisión mexicana jamás imaginarías que hay gente morena en este país.

Así que por mucho tiempo se pretendió que los maestros de educación pública formaran operadores del sistema, ¿cuál sistema? El del PRI. Pero los años noventas se llenaron de jóvenes irredentos, de esos que se aburren de todo e impulsan los cambios. Ahora con un neoliberalismo galopante se pretende que los maestros eduquemos a los jóvenes en la incertidumbre, que entiendan que ni siquiera su condición de siervos es segura, deben estar preparados para la inseguridad laboral; el supremacismo dice que aunque trabajen y bien, no merecen ni el cheque de la quincena. Entonces los viejos que impulsan estas ideas se tendrán que acostumbrar a la inestabilidad social, a las huelgas, a la toma de las infraestructuras, y en los peores casos a una delincuencia beligerante con rencores de casta. Donde no queda nada que perder queda todo por pelear.

En Alemania se han empezado a tomar acciones para emparejar las clases sociales y las tribus urbanas, está prohibido, por ejemplo, presentar un currículum con fotografía, en México en cambio sí eres prieto estás en aprietos.

Pero el maestro siempre ha tenido mecanismos de resistencia. En México se celebra el día del maestro. En el Congreso Constituyente de 1917 Venustiano Carranza propuso dedicar un día de homenaje a los maestros mexicanos que desde el principio del movimiento revolucionario trabajaron activamente en pro de un nuevo régimen, a pesar de víctimas de la represión. Entre 1926 y 1929, con armas bendecidas por los sacerdotes católicos, los maestros rurales fueron perseguidos, torturados y masacrados por el movimiento cristero, los que quieren que nada cambie, jamás aceptarán la educación para todos, porque la educación brinda al individuo una conciencia de sí mismo que lo impulsa a crear y defender sus derechos. Mi bella alumna Antonia tiene conciencia de sí misma, conoce el movimiento social transgénero, conoce sus derechos y los hace valer.

A mis queridos e inteligentes alumnos les quiero decir porqué el 16 de diciembre sus maestros pararon actividades, hicieron una marcha y exigieron el pago de sus derechos salariales: para enseñarles que el poder es del ciudadano. Aquí no manda Corral, él es un mandatario y no un mandante, y si desacata su mandato, el pueblo buscará nuevos líderes y los perseguirá. Quiero que mis alumnos sepan que no es su deber acostumbrarse a la incertidumbre si no al cambio, tienen el poder de cambiar su destino y el destino de la sociedad, sus sueños nos salvarán de nuestras pesadillas.