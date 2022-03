PARA DON VÍCTOR MANUEL MEDINA CALDERÓN, a quien a su partida de esta vida, deseo aquí rendir tributo por considerarle desde que le conocí, como un hombre más que probo, probado en la vida, quien se significó por poner su vida esa la cotidiana al servicio de sus hermanos a los que atendió sin distingo, a todos. Descanse en paz un hombre de bien, en el sentido más fiel de la palabra. G.A.L.D.

DECIDIR ES OPTAR

Definido por el diccionario el término tomar posición, como el escoger una opción o solución entre varias que se proponen he titulado de esta manera la colaboración de hoy y cómo no va a ser necesario tomar posición en los escenarios mundiales como los que se mantienen esta semana de tanta turbulencia que se da por la continuidad de un guerra como la de Ucrania V.S. Rusia , controversias nacionales como la guerra de propaganda pr el AIFA y el Tren Maya, y los domésticos que lo mismo tocan conflictos que parecen privados como los de ARAS y tragedias públicas como los latrocinios por mas de mil millones de pesos al Sistema de Salud Estatal y el dolor por esta ya 5 años sin Miros.

Veamos todo, analicemos cada tema y asumamos posiciones,

GUERRA RUSIA UCRANIA, CRÓNICA DE UNA OPERACIÓN MILITAR QUE SIGUE CRECIENDO

Recién ha transcurrido ya un mes de que Vladimir Putin señaló desde Moscú el pasado 24 de febrero que se daría una operación militar sobre Ucrania, misma que se ha empantanado y pareciera querer tornarse en lo que ya señala el politólogo de la Universidad de Chicago Paul Poast cuando dice; “Podemos estar en las primeras etapas de lo que los historiadores dirán que fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial”

Preocupante, cierto sobre todo si observamos los planteamientos señalados por el presidente Biden cuando incursiona en Polonia y desde ahí llama “carnicero” al presidente Putin según los despachos noticiosos desde Varsovia El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de "carnicero" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia.

Preguntado por la prensa sobre cuál es su opinión de Putin tras haber visto el sufrimiento de los refugiados, Biden respondió: "Es un carnicero". La respuesta del Kremlin no se hace esperar y dice que no abona esa actitud a la distensión del problema, veremos que sucede, pero si hay que tomar posición recordemos que la destrucción de la antigua Yugoslavia contó con el voto del Senador Joe Biden para ser ejecutada, recordemos que, la memoria hace la historia.

EL AEROPUERTO QUE SE QUISO ECLIPSAR POR UNA TLAYUDA

México es un lugar surrealista, cierto tan surrealista que su cultura dominante a la llegada de los españoles me refiero a la Mexica, a la Nahoa o a la Azteca, que son iguales entre sí para los que les conocemos, pero que son irreconocibles para los que desde siempre han tomado partido contra ellas, así las cosas España como centro del dominio de la Conquista y después del la Colonia dejo una impronta entre el México Profundo señalado por Guillermo Bonfil Batalla y el México imaginario, ese que tan bien retrata Televisa y sus productos ergo. Peña Nieto y su enlace convenido con la artista denominada La Gaviota que escenificaron un capitulo de 6 años de una telenovela matrimonial que feneció transcurrido el sexenio de quien desde antes de llegar presidir a una nación como la nuestra, nos admiraba ya, por no poder hilar pensamiento en la FIL de Guadalajara en diciembre del 2011 al referir de menos 2 libros leídos por él, si, es personaje que se benefició de un avión presidencial que ni Obama tenia. Y que le heredara Felipe Calderón el ilegitimo presidente que llego al mismo mandato “haiga sido como haiga sido” a decir de sus propias palabras.

Peña quería realizar un aeropuerto que buscaría parecerse a uno que recién ha estrenado China a un costo de once mil millones de dólares, aspirando hacer en proyecto al menos el de México con poco un costo de más de trescientos mil millones de pesos que se decía llegaría a costar si todo hubiese siso hecho como se planeaba, pero no se dio.

Hoy ese proyecto está bajo el agua de lo que ha vuelto a ser por decreto una zona reservada para la naturaleza, como era su vocación original, ya que para más referencia es el lago de Texcoco asiento de origen de aquel que albergó lo que un día fue la Gran Tenochtitlan,

Así las cosas, llegado AMLO a la presidencia 2018 cometió lo que algunos llaman su “pecado original” y canceló ese aeropuerto que era un ben disfrazado negocio inmobiliario según fue probado.

Y en menos de 4 años el pasado 21 de marzo ha entregado la primera parte del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hecho que se ha destacado solo por parte de la prensa porque una gran mayoría de detractores han cebado su crítica en si una señora se atrevió a vender sus talludas al interior de ese nuevo reciento que advertí también contaba ya con al menos una franquicia del café Star.. que es insignia de las corporaciones que venden el café más caro de México, que ahí también se venderá.

Como señale antes el México Imaginario y el Profundo se dieron ese día la mano en el aeropuerto, saben por qué PORQUE AMBOS MEXICOS SON UNA REALIDAD EN EL MÉXICO DE TODOS, así que “no la hagan de tos” dirían mis compañeros del fútbol juvenil en mi añorado D.F.

A mi parecer y conociendo la historia de la Revolución Mexicana nadie mejor que el General de división Felipe Ángeles oriundo de Zacualtipan Hidalgo para dar nombre a este, que será con el tiempo un aeropuerto insigni,a que detonara el desarrollo, económico y social de esa zona colindante entre CDMX, Estado de México y su natal Hidalgo.

Dejemos las controversias generadas por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y entendamos que hace décadas nadie se propuso dar una obra de infraestructura a esa región de tal magnitud, sobre el papel del ejército al particpar en su construcción vale la pena reconocerlo también.

EL TREN QUE NO SE LLEVARA AL RÍO

Y para no soltar al presidente y sus proyectos lo que llamo entendidamente la jauría mediática, lanzo de nuevo su una andanada, ahora con rostro actoral y artístico Eugenio Derbez , Kate del Castillo et al… salieron a denostar y cuestionar con voz ecologista a su decir el impacto que en el tramo 5 del Tren Maya tendría la circulación del tren sobre lo cenotes, y dicen en general sobre los sistemas cavernosos de la península, lo cual de ser cierto sería preocupante, pero no hay tal y explicare el por qué el peso del ferrocarril incidiendo sobre el terreno no puede tener el impacto de un proyectil, que perfora o daña (eso fue un meteorito hace millones de años) toda vez que la distribución de la carga no tiene un punto fijo y permanente sino que la carga se distribuye entre base de durmientes de concreto y en momentos supongo por el terreno reforzando el tránsito y en consecuencia distribuyendo la carga con áreas de concreto.

No se vale usar una bandera tan noble como la ecología para hacer con ella un ariete político.

La credibilidad es el tesoro del ecologista y no se puede poner en manos de quien la use como moneda de cambio para afectar un proyecto como el del tren Maya, que traerá no solo desarrollo, sino esperamos SOCIODESARROLLO PARA ARRAIGAR CON DIGNIDAD, DECORO Y TRABAJO A LAS PERSONAS EN UNA PENINSULA QUES TAMBIEN MEXICO.

Así que de nuevo sigo la máxima del maestro Zinn y tomo posición porque como él decía; NADIE PUEDE SER NEUTRAL, EN UN TREN EN MOVIMIENTO Y EL MAYA YA ESTA EN CAMINO.

23 DE MARZO NO SE OLVIDA

Y para no dejar sin recordar las efemérides, como las que nos trajo este 23 de marzo pasado, con dos acontecimientos sucedidos en los años de 1994 la muerte de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA QUE SIGUE VIVA EN LA MEMORIA QUE ES LA HISTORIA DE MÉXICO y 2017 CON LA DE NUESTRA ENTRAÑABLE COMPAÑERA Y AMIGA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH VELDUCEA, HAY TODAVÍA QUIENES DEBEN PAGAR POS SU AUSENCIA,A ESPERAMOS EN AMBOS CASOS QUE LA JUSTICIA APAREZCA Y LO PERMITA.

Es cuanto…