Muy lejos del concepto literario, la tragedia es todo aquello que genera un suceso luctuoso y que afecta a las sociedades del ser humano; no hay tragedias chicas, ni medianas o grandes. El dolor es el impacto inmediato que produce esa sensación de impotencia ante un hecho inevitable o, en el otro extremo, que se pudo evitar y nadie observó previamente.

Para el humano, la pérdida de un ser amado es la inmediatez del dolor, el sufrimiento más puro y la forma más parecida al desprendimiento de un órgano vital. La conclusión de una vida, en cualquiera de sus esquemas, no tiene explicación para quien se queda en duelo, porque ninguna palabra sanará la ansiedad de perder una parte importante de su vida.

Y si una tragedia no tiene tamaño, ni peso o volumen, mucho menos el dolor. Por eso sería una falta de respeto decir que una persona sufre menos que otra al perder a un hijo, una madre o un nieto. Tampoco sería prudente medir la cantidad de sufrimiento, porque no existe una báscula, ni un termómetro para ello.

De lo que sí estoy seguro, es que hay tragedias que indignan porque golpean de manera directa a una comunidad, a una nación o al mundo entero; las guerras son una ofensa a la humanidad y son evitables, pero parece que el poder y la soberbia pueden más que el bien común.

Pero si la tragedia se mece en la cuna de un accidente y está de por medio la indolencia… si la tragedia se genera por voluntad propia… si la tragedia fue planeada, entonces la indignación crece y se anida irremediablemente en el imaginario colectivo que de inmediato muestra su rostro de dolor y expresa su repudio.

Villa Ahumada es el ejemplo más claro de esa indignación a la que se han sumado miles de expresiones de todas las latitudes, locales y del otro lado de las fronteras; porque si bien los chihuahuenses somos solidarios, caracterizados por la hospitalidad que no se esconde ni aunque queramos, también mostramos el enojo y la condena cuando hay algo que no encaja en los valores, menos en la lógica.

Y no es que este texto pretenda una reflexión comunitaria. Lo único que intento es decir que Ahumada, ese Villa Ahumada que nos queda de paso en el camino hacia la frontera más transitada, tiene un corazón de oro porque su gente, sus pobladores, sus familias, jamás se han quejado de nosotros, los viajeros.

Ahí se tejen historias valiosas de hombres y mujeres que se sienten orgullosos de haber nacido en tierra de prosperidad; es ahí donde, en serio, se le arrancan alimentos al desierto, donde el agua es más valiosa que el mismísimo petróleo, donde hasta los niños saben que la venta de sus productos depende de que el cliente vuelva.

Y todos volvemos, sin duda, todos regresamos. No conozco chihuahuense que evite llegar a Villa Ahumada por un asadero, por un burrito de frijoles con queso o por un suculento desayuno que –tampoco miento- no tiene comparación. Villa Ahumada es el referente más perfecto de un viaje para miles de paisanos que vienen a visitar a sus familias; es el punto de comparación entre el buen trato y el mejor trato. Y no es un juego de palabras: ahí nadie te trata mal.

Ahí, en ese Villa Ahumada que hoy se viste de luto, se despiertan a las 3 de la madrugada a preparar alimentos porque los viajeros empiezan a pasar a las 6 de la mañana y necesitan llegar por un café, por un burrito de chile relleno, por un jugo, por combustible… por una sonrisa. Ahí, en cualquier puesto de comida, en cualquier tienda de autoservicio, jamás faltan los muchachos que limpian los vidrios llenos de mosquitos…

Ahí en Villa Ahumada, donde las escuelas abren a las siete de la mañana… donde los empresarios, agricultores, jornaleros, vendedores y comerciantes se parten el lomo para ofrecer buen servicio y buenos productos… ahí hay un luto que no se puede ocultar porque, como en toda tragedia, los inocentes pagaron las consecuencias de una aberrante negligencia.

Justo hace casi 45 años, el 12 de noviembre de 1977, a unos 27 kilómetros de Ahumada, en lo que se conoce como estación Lucero, un camión que transportaba combustible cruzó la vía del ferrocarril, pero el doble remolque se desprendió y el autovía que salió de Chihuahua a las 8 de la mañana de ese sábado, chocó contra miles de litros de esa carga que mató a 35 personas.

Y aquella fue una tragedia que indignó a los chihuahuenses. Como ese “trenazo”, también ahora los habitantes de Ahumada tendrán en su memoria, el archivo de un accidente que enlutó a diez familias que perdieron a sus seres amados, en un momento inesperado, un instante que se mueve en un hilo demasiado delgado donde está la vida y, del otro lado, la muerte.

Los chihuahuenses somos solidarios, sin duda. Vaya entonces mi solidaridad, ahora más que nunca, con esas familias que perdieron un pedazo de su alma, porque el dolor es indescriptible y el sufrimiento más. Ahí tengo amigos entrañables. Escribo esto, porque alguien que quizá no tiene la más mínima idea de lo que hizo, enlutó a diez familias en una tragedia que indigna. A mí me indigna, sobre todo porque una sustancia tóxica está de por medio, de acuerdo a las primeras indagatorias. ¿Seguiremos legalizando las drogas?