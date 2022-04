El presidente se autodefine como juarista. Y si en un tema es consistente AMLO es en este. En la Ley del 25 de enero de 1862, “Para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y la garantías individuales” el Benemérito de las Américas quería arreglar todos los asuntos a punta de fusilamientos. En su artículo 12 ordena la pena de muerte para quienes realicen servicio en tropas extranjeras cuando osare un extraño enemigo profanar con su planta este suelo. También pagarán con su vida los capitanes de barcos dedicados a la piratería o tráfico de esclavos (Art. 14). El enganche de mexicanos si la invitación es para invadir territorio nacional (Art. 15). “Los que atentaren a la vida del Supremo Jefe de la Nación, hiriéndolo de cualquier modo o solo amagándolo con armas” (Art. 16). Quienes preparen las asonadas y alborotos públicos (Art. 21). A los reincidentes en escapar de prisión y a los extranjeros expulsados que regresasen al país sin permiso de la autoridad correspondiente (Art. 23). Por el delito de conspiración contra el gobierno legítimo (Art. 25). A quienes faciliten noticias a los enemigos de la nación o del Gobierno así como quienes difundiesen noticias falsas alarmantes o que debilitaren el entusiasmo público “suponiendo hechos contrarios al honor de la república” (Art. 26). De los autores de robos en despoblado (Art. 29).

En la actualidad en el Código Penal en el Artículo 123 se legisla la traición a la patria que consiste en actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación y se ordena pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano a que realice actos con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; coopere con extranjeros en alguna forma que pueda perjudicar a México; al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país con tal propósito. Forme parte de grupos armados asesorados por extranjeros; Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero; Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional; alterar la paz interior; oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje; proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional; solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o pida que aquel haga la guerra a México; acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a auxiliar al gobierno intruso y debilitar al nacional y cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración y a los diputados que voten en contra de las iniciativas presidenciales de la 4T, ah, caramba, no, este no.

Ahora bien, traicionar es una falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda fidelidad debida. Es delito cuando se comete contra un deber público.

En este caso, los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica no son traidores a la patria porque en las iniciativas presidenciales no aplican. No prometieron votar a favor y después se desdijeron. Los que podían ser considerados traidores al presidente son los diputados de Morena y aliados. Lo que le ocurrió con la diputada Alexis Gamiño quien fue expulsada del Verde Ecologista por no obedecer órdenes ciegamente.

Señoras y señores de oposición. Mientras no sea infracción no obedecer órdenes del ejecutivo pueden dormir tranquilos.

A mi álter ego le preocupa la paranoia social que estamos viviendo a raíz de la desaparición y muerte de tantas y tantas mujeres. Y los gobiernos en todos sus niveles, bien, gracias. Todos son hechos aislados.