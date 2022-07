Transformación de Juárez a través del Presupuesto Participativo

La participación ciudadana directa en las decisiones del gobierno llegó para quedarse, hay una gran demanda de proyectos, de servicios, de necesidades que no pueden sujetarse a los tiempos de la administración pública, porque hay obras que datan de décadas atrás, y por eso se deben atender ya, sobre todo aquellas que implican seguridad, protección, o que evitan el desgaste de los ciudadanos.

Sin duda la mejor forma de hacer partícipes a los ciudadanos de las decisiones de la administración pública es a través de los presupuestos participativos, donde le demos la oportunidad a la gente de que proponga las acciones de gobierno que consideran importantes o inaplazables para su comunidad, obras que no sean promesas de campaña, que no pertenezcan a la lista de prioridades del gobierno, sino que hayan sido concebidas por la necesidad de los habitantes de determinada colonia, vecinos de cierto sector de la ciudad, donde no se hayan posado los ojos de la administración, pero que requieren urgente atención.

Es una especie de autocrítica, de reconocimiento público, porque no hay autoridad alguna, que por más años de experiencia que tenga en el servicio público o por más maestrías y doctorados que tenga en la administración pública, es capaz de visualizar todos los problemas que aquejan a la sociedad. Pero no hay tampoco presupuesto que alcance, y la visión del pueblo siempre es garantía de acierto.

Resulta obvio que la mejor manera de atender aquellas necesidades es escuchando a la gente directamente, que sean ellos quienes nos digan las obras o servicios requeridos, no la autoridad solamente. Lo curioso es que pasaron varias décadas para que lo entendiésemos, y muchos años para ponerlo en práctica, pero ya existen las condiciones técnicas para hacerlo, y lo más importante, un mayor involucramiento de la sociedad en los temas del gobierno.

Proponer formalmente los temas que interesan a nuestra gente es un buen avance, pero insuficiente, era necesario que los ciudadanos pudieran elegir las obras, seleccionar aquellas que otros vecinos también propusieron, y con todo el derecho rechazar aquellas que a su propio criterio, a sus propias necesidades, consideran que no son tan urgentes o tan necesarias.

Este paso ya los estamos dando, con la votación de este domingo en Ciudad Juárez, donde los ciudadanos podrán salir a votar por 175 proyectos que fueron propuestos por ellos mismos. Los proyectos fueron divididos en seis grandes sectores y estos a su vez en colonias donde se presentaron las propuestas. Los ciudadanos podrán votar por los tres proyectos que más les interese; desde una calle, luminarias, un parque o un centro comunitario, un centro cultural, entre otros; los proyectos con más votos serán ejecutados este mismo año, y existe una bolsa inicial de 252 millones de pesos para ello, más 100 millones de pesos adicionales que añadimos recientemente, gracias a una estrategia de ahorro y de austeridad en varias áreas del Gobierno municipal.

En suma, se invertirán 352 millones de pesos, 150 millones más que el año pasado, a fin de abarcar más proyectos ciudadanos y con ello satisfacer lo más posible la demanda de la gente. De los 175 proyectos, con el recurso añadido, tenemos la certeza de que atenderemos el 70 por ciento de los proyectos con más votos, por lo que es fundamental que este domingo sean miles de ciudadanos los que participen y hagan valer su derecho de escoger las obras que necesitan.

Este ejercicio, por sí mismo, habla del cambio que estamos promoviendo en la forma de hacer gobierno, donde los ciudadanos forman parte realmente de las decisiones de la administración pública, no sólo a través de sus representantes populares, sino que hay un involucramiento, desde la etapa de planeación, difusión, selección y el desarrollo de proyectos.

La idea esencial es que conforme se incremente la participación ciudadana, con un mayor número de propuestas viables, cada año deberá crecer el presupuesto y en esa medida se construirán más obras de la mano de los juarenses. Y en ello habrá, por supuesto, un afecto especial por cada parque, por cada calle o auditorio que se construya bajo este esquema meramente nacido del corazón de Juárez.

El Presupuesto Participativo es un instrumento que está contemplado en el capítulo sexto de la Ley Estatal de Participación Ciudadana y como tal debemos abrir las puertas a todas las personas nacidas en Ciudad Juárez o que estén registrados formalmente como ciudadanos, y por ello hemos incluido a niños mayores de seis años y jóvenes, para fomentar la cultura de participación social y que formen parte de esta nueva etapa, donde juntos podremos ir construyendo el Juárez que merecemos.

La participación se dará a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) implementado por el Instituto Estatal Electoral, ente que dispone de un software para que los votos que se reciban en cada una de las 100 mesas receptoras distribuidas por toda la ciudad, sean registrados en el IEE en tiempo real, luego se hará el acopio de las propuestas más votadas y posteriormente se presentarán conforme a la cantidad de sufragios recibidos, por cada uno de los seis polígonos.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, serán las instituciones encargadas de observación alternativa de la jornada de votación con el fin de legitimar y dar certeza del proceso. Además de los observadores ciudadanos que se inscribieron para formar parte de este proceso, que busca ser el más eficaz y más confiable.

A las 9:00 de la mañana de este domingo, 10 de julio, se inicia el proceso de votación mediante un acto oficial en el cual deberán estar presentes el Instituto Estatal Electoral, las instituciones acreditadas como observadoras, la Sindicatura Municipal y los integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana que me honro en presidir, para explicar el procedimiento de apertura de votación y de la emisión de los votos por las y los votantes.

Finalmente, hago extensiva la invitación a todos los sectores sociales a que promuevan la participación de los ciudadanos en este ejercicio, que acudan hoy todos a votar. El éxito del Presupuesto Participativo abundará en muchos beneficios para los juarenses, y servirá de modelo a nivel nacional por la capacidad de los juarenses para trabajar juntos en un mismo objetivo a pesar de todas las adversidades.

