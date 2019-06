Transporte público, paradigma del Estado fallido

El transporte público urbano es el más paradigmático problema social de nuestro tiempo y nuestro país. Analizarlo es interesante porque conjuga todos los vicios del sistema político-empresarial-sindical-mexicano. Su origen se ubica en la corrupción intrínseca del priísmo incorregible; ese que lo creó y protegió por décadas para ganar comicios con fraude electoral “legal”. A decir verdad es uno de los visibles tentáculos de los poderes fácticos que mantiene secuestrada a la sociedad, y que abusivo ha sobrevivido a cuanto gobierno estatal asume el poder de cualesquier origen partidista: llámese PRI, PAN, PRD, Verde y ahora Morena.

Todos los gobernadores de la historia de México se han visto inútiles, impotentes y con poquísima imaginación para enfrentar al monstruo-sindical-camionero, que los somete vez tras vez, aumentando el pasaje cada que quieren, llevándose entre las patas y las llantas a los usuarios que han hecho millonarios a cientos, miles de concesionarios en todo el territorio nacional. Es una lastimosa tragedia real que no exista un solo ejemplo estatal de servicio de transporte público eficiente, saludable, humano, al cual intentar seguir.

Fabricar al Frankenstein sobre ruedas contaminante fue sencillo. Su génesis fue tan simple como privatizar un servicio público urbano. Abandonar en manos de una horda de choferes, con nivel educativo de primaria, la productiva movilidad de la gran mayoría de habitantes de toda ciudad. Ancianos, niños y jóvenes estudiantes los más maltratados y vejados diariamente por esa casta de facinerosos que han arruinado un servicio público vital, para degenerarlo en un jugoso negocio privado; mientras perennemente se burlan impunes y cínicos en la cara de cuanta autoridad, débil y corrupta, se les pone enfrente.

Delegar uno de los más necesarios y útiles servicios públicos --que debería ser ofrecido con calidad por un gobierno que realmente creyera en el bien común--, dejándolo en manos de la CTM o la CROC, fue un hecho prácticamente criminal, pero con el cual el PRI hegemónico apuntaló su status de partido único. Se fortaleció la estructura corporativa del ogro filantrópico ganando para sí el uso de una prestación social estratégica: el transporte de masas para las campañas políticas del ahora destrozado tricolor.

--Que se necesitaba acarreo de gente para cualesquier acto político: háblenle a la CTM.

–Que se requería rellenar una plaza para un evento del gobernador en turno con traslado gratuito: háblenle a la hace CROC.

--Que ningún partido político de oposición pueda publicitarse en las chatarras rodantes circulantes: háblenle a las dos poderosas centrales obreras controladas por caciques inamovibles. Brutal humillación para los antiguos panistas que muy tristemente pronto habrían de olvidar a sus místicos del voto, al ostentarse en el poder para mejor abrazarse con los líderes sindicales corruptos, que proteger a los usuarios indefensos.

Incontables campañas políticas del PRI fueron financiadas por los amos del transporte público, que ganada la elección cobraban su gentil apoyo con un aumento al pasaje, más la perpetua impunidad exigida para mantener en auge su negocio privado.

El infame pacto instaurado entre los gobiernos priístas y los dueños del transporte público se hizo marca registrada para arruinar la vida de todos los pasajeros tratados peor que reses en sus destartalados camiones manejados por cafres inconscientes e inmunes al dolor humano.

La ganancia diaria como principio ejecutor de su malhadado y atroz deservicio se instauró como inviolable ley en sus también descompuestos cerebros.

Llegó la alternancia en el poder político y con ella la esperanza de un cambio en Chihuahua, con el gobernador Francisco Barrio. Desilusión y mal sabor de boca nos dejó. La desgracia de un pésimo sistema de transporte urbano se mantuvo inamovible.

Creímos inocentes que con empresarios en el poder gubernamental abrir a la competencia privada el juego de las concesiones del transporte podría haber sido una ruta de mejoramiento en el sistema. ¡Cállate la boca! Las concesiones, sí, las supuestas concesiones de servicios o permisos que los gobiernos entregan graciosamente a particulares se convierten en la realidad en monopolios privados a perpetuidad y heredables. ¡Cristo ten piedad! ¿Y los usuarios, los clientes, los que pagan día con día las ganancias de las empresas regaladas por los gobiernos, sin contraprestación posible alguna? Pues factores despreciables, gusanos que nadie ve, que a nadie preocupan. --Están jodidos porque no pueden comprarse un carro, pues haya ellos; ¿y yo por qué? ¿yo por qué tengo que someter a la ley a los violentos y desaforados “propietarios” del transporte público? podría haber dicho el clásico; el querido expresidente guanajuatense blanquiazul--.

Fenómenos extraños pero lógicos ocurren diariamente en la realidad del transporte público de nuestra ciudad. Se supone que en las rutas alimentadoras el costo del pasaje preferencial para estudiantes, ancianos e indígenas es de 4.50 pesos. Pues no, en la realidad eso no ocurre. Muchas ancianas les regalan a los hambrientos de dinero choferes los cincuenta centavos de cambio, se los dan como propina, porque su miedo a que muevan el camión antes de bajarse y las tiren en la calle es lógico. Les observan inhumanos enemigos por la forma como manejan, cómo podría ser de otra forma. Los estudiantes reciben todos los días la infame respuesta de los cafres de no tengo cambio, pásale hay te lo doy. Muchos jóvenes diariamente les avientan los cinco pesos sin voltear a verlos. Dignidad de los estudiantes que viajan peor que ganado para compensar su coraje de no subir ni bajar de los camiones urbanos como respetados usuarios que deberían ser.

Que bonito e inocente se le ve al señor Francisco Lozoya Ontiveros, el visible dirigente de los camioneros locales, pretendiendo preguntar al gobierno estatal le explique qué se va hacer para mejorar el transporte público de nuestra ciudad, porque ya ninguna ruta es negocio. Señor Lozoya déjeme explicarle. Concesionarios y choferes han logrado triunfar en su estúpida carrera al fracaso. Nosotros los usuarios odiamos subirnos a sus camiones. ¿No lo entiende, es en serio, tan pocas neuronas les quedan para comprenderlo? No es al gobierno al que debe preguntar, es a su mafia en las asambleas en las que debe intentar descubrir porque bajan y bajan sus clientes año con año.

Han destruido perfectamente un servicio público concesionado, los usuarios ya estamos hartos. Su ruta es la de abandonar su trabajo como ya lo hacen sábados, domingos y días festivos. Se han suicidado como todo buen monstruo inhumano, torpe e inconsciente. La esperanza de la sociedad es que un buen gobierno les quite, por lo menos de poco a poco, las concesiones que ya no son su negocio y que están amenazando con aventar con parar. En horabuena señor Lozoya, están a punto de alcanzar su monumental fracaso empresarial. Ojala usted y su gente sean ejemplo nacional para recuperar para la sociedad chihuahuense un verdadero servicio público de transporte decente.