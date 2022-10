Transporte público, una oportunidad

En cualquier ciudad del mundo, la movilidad urbana es un tema de preocupación central. El desarrollo socioeconómico de las ciudades tiene una especial vinculación a este tema, pues nunca debemos olvidar que la razón principal del desarrollo de la infraestructura y organización de una ciudad, son los ciudadanos mismos. Es por esta razón, que los planes de desarrollo municipales, así como los ajustes estructurales urbanos, deben tener siempre en consideración la movilidad urbana.

En la ciudad de Chihuahua, la movilidad, específicamente el tema de transporte público, ha generado una gran preocupación ya que por más que se ha invertido y desarrollado proyectos, el tema del transporte público no ha resultado del todo eficiente. La línea troncal y las rutas alimentadoras no ha podido responder la demanda de los ciudadanos. Los costos de los combustibles, la seguridad, el acceso vial, las condiciones de las avenidas, la deficiencia ancestral heredada de planificación urbana y el aumento a las tarifas ha sido otro factor que pega a los concesionarios, a los usuarios y al propio Estado, pues este último tiene la gran tarea de equilibrar todos estos aspectos. La situación es muy compleja y requiere la suma de voluntades.

A diferencia de otras ciudades, en Chihuahua capital, elementos como los climas extremosos y las largas distancias, hacen que usar métodos de transporte alternativos tales como bicicletas, no resulte conveniente por más vías que se destinen a ello. Ante la evidente situación, es cada vez más visible el aumento de vehículos particulares, así como la saturación del transporte público, o los elevados precios en transporte privado como taxis o de aplicaciones digitales.

Resolver un problema de movilidad urbana de esta magnitud, debe considerar diversas perspectivas. Por ejemplo, según el texto de Ciudadanía inclusiva de la CEPAL, las tendencias actuales de desarrollo urbano tienen en consideración el desarrollo “holístico” de las ciudades, es decir, una forma integral de definir los planes particulares de desarrollo urbano a partir de una visión completa de aspectos estructurales, aspectos humanos, aspectos materiales, y estrategias específicas para áreas rurales. Una estrategia integrada con estos factores, puede resolver problemáticas graves de infraestructura de movilidad, pues abarca todos los aspectos de la cotidianeidad de las ciudades.

Por otro lado, la movilidad urbana no es solo una cuestión de desplazamiento de un punto a otro, sino que debe tomar en cuenta a la persona y su entorno. Con ello, se atiende no solo las formas de transporte, sino también la situación económica y social de las y los ciudadanos. Este viraje expuesto por Ricardo Montezuma en el texto citado de la CEPAL, propone que “centrar la problemática en las necesidades de accesibilidad y movilidad del individuo y no en sus desplazamientos permite comprender en qué medida las grandes transformaciones experimentadas por la sociedad y las urbes en desarrollo inducen grandes modificaciones en las condiciones de vida”. Así, cobran relevancia diversos factores en el problema de transporte público, y se deja de considerar el costo y la calidad del mismo como el único factor del problema.

Hemos visto algunas perspectivas que permiten solucionar diversos aspectos de la problemática, pero también debemos entender de donde viene el problema en sí mismo. Como ciudadanos, tendemos a considerar que la culpa de un mal servicio de transporte, es solo del gobierno, pero la realidad es muy distinta. En todos los países y ciudades en vías de desarrollo, los factores que causan que la movilidad urbana sea problemática, según la misma CEPAL, incluyen: el crecimiento urbano acelerado, la desarticulación entre forma urbana y sistema de movilidad, la concentración de las actividades en las áreas centrales y la segregación económica y espacial. Aunque todos estos temas tienen que ver con las políticas públicas y acciones gubernamentales, también se encuentran factores externos como hábitos, economía e inversión privada, etc.

Pensar que la culpa de una pésima capacidad de movilidad en una ciudad corresponde solo a un factor, es un error que no nos ayudará a resolver el problema. Sumado a esto, el tema de transporte público en Chihuahua no solo corresponde a los usuarios del mismo, sino a todos los habitantes. El aumento y uso desmedido de los vehículos particulares, es también un factor que influye en el asunto de movilidad urbana.

Por ahora, para resolver el problema creciente de movilidad en la ciudad, no se debe centrar en repartir culpas sino más bien en asumir las responsabilidades que a cada quien le correspondan. Tanto gobierno como sector privado y sociedad civil, debemos colaborar para asumir un tema que puede volverse sumamente complicado en nuestra ciudad. Hasta hace no muchos años, hacer más de 30 minutos en Chihuahua para ir de un lugar a otro, parecía un tiempo más que suficiente. Hoy, atravesar el Periférico o la Cantera, como muchas otras avenidas en hora pico, parece una tarea por demás tortuosa. Si no queremos que esto se vuelva el pan de cada día, debemos tomar acciones urgentes.

Como lo he comentado ya en otros de mis artículos, las y los ciudadanos debemos dejar de ser espectadores para convertirnos en actores. Debemos pensar colectivamente para resolver a corto, mediano y largo plazo las distintas problemáticas que acontecen no solo en la ciudad y en nuestro estado, sino en todo México. Es apremiante actuar desde todas las aristas, porque juntos, sí podemos. Heredemos un futuro fértil, un futuro de oportunidades.