Tres años de López Obrador (según López Obrador)

Ciudad de México.- “Ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna.

“Hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas; no titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia.

“Se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera.

“Nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por Covid.

“Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del seis por ciento. No hemos contratado deuda pública adicional, y como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno.

“No hemos aumentado, en términos reales, los precios de las gasolinas, el diésel y la luz. El gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento, muy pronto.

“Hoy, precisamente, anuncia el Banco de México que las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de cuatro mil 514 millones de dólares. Gracias, gracias, gracias, muchas gracias, paisanas y paisanos.

“No ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo (...) Hay gobernabilidad en nuestro país.

“Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el Cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya había, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces.

“Ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos en el gobierno los homicidios han disminuido dos por ciento.

“Aun con la crisis de la pandemia y de la economía, pudimos celebrar una de las más numerosas y competidas elecciones de la historia de México sin problemas mayores.

“No hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones.

“Se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento (...) este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos, no los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición; no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer.

“No poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta.

“Los logros están a la vista. A pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir. Existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país.

“En fin, estamos bien calificados…”.

...Los tres años de López Obrador, según López Obrador.