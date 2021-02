Tres estallidos

Es de perros ladrar a quien no se conoce.- Heráclito

Andorra

Llamo mi atención entre el sin fin de noticias con las que somos bombardeados literalmente día a día, el estallido de una ligada fuertemente con la corrupción que se ha vivido en el país por décadas me refiero a la siguiente noticia; “La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos… que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos, de acuerdo con reportado el pasado 22 de enero El País y que recuperó el domingo pasado el diario La Jornada.

Andorra, un país al norte de España, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, (podría caber casi 528 veces en el Estado de Chihuahua geográficamente) se convirtió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores… sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que, lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.

…Según lo reportado por El País, Juan Ramón Collado pudo actuar como “testaferro” de terceras personas en Andorra. Esto se desprende de un informe confidencial de febrero de 2020 elaborado por la policía andorrana y al que tuvo acceso el diario español.

…El reporte de La Jornada confirma el papel de Collado en el entramado. Según un funcionario de la judicatura consultado por el periódico mexicano, “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”. Es decir, el defensor de confianza de Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España.

Según el periódico español, Juan Collado movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en BPA. En ese momento el abogado alegó que ese dinero era producto de su actividad empresarial; como abogado con clientes tan importantes como el sindicato de Pemex.

Collado fue detenido en julio de 2019 mientras se encontraba comiendo con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps”

Así que preparémonos esta semana para ver si la lucha contra la corrupción de verdad está tomando carta de naturalización en México.

UNA BOMBA, PRONÓSTICO DE MEDIO TIEMPO

La notica es súper, hoy es día del SUPER BOWL para mí como para Tom Brady podría ser el día de mi séptimo súper tazón logrado liderando a los Bucaneros de Tampa Bay, jugando en casa, y haciendo posible que este domingo siete, literal, nos lleve a la debacle, o nos haga conocer el triunfo por séptima vez también, ya que esa misma cantidad de supertazones se cumplirán en mis visión, en virtud de que seis previamente he acertado y ahora mi pronóstico bomba para este domingo siete, creo que ganara Brady y así Tom levantará su séptimo trofeo Vincent Lombardi, aunque debo decir que ganarlo no será tarea fácil, enfrente tendrá al actual campeón de la NFL, los Jefes de Kansas City, comandados por el joven quarterback y a quien ya colocan como su sucesor, Patrick Mahomes, quien no pierde fuera de casa desde 1919.

Veremos y comentaremos la alegría de ganar por séptima vez Brady y yo en mis ánimos de pronosticador acertado. O pagando a sorayiusx entre otras cosas una comida en el restaurant a su elección,

Pero creo que Brady y los Bucaneros, arribarán al puerto del triunfo espero acompañarles.

EL NOTARIO, QUE SE HIZO NOTAR

Los estallidos, no solo se dan lejanos en Andorra y/o Tampa, esta semana los cuetes han tronado y las chinampinas se han cebado y de entre todo lo que se pudiese discutir; candidaturas patito, sueños de postulación por partido o independientes acabados o al menos postergados y demás. El escándalo que no juicio de los recibos que no fueron recibidos en la notaria, se hicieron notar y vaya manera en que advertimos se pudiese sesgar la operación justiciera que se emprendió, sin todo el cuidado en la tarea, el cual de evidenciarse de manera amplia traerá una debacle sin par a quienes ejercieron el poder de modo injusto, si tal hubiese sido su proceder, ( diremos también que hay indicios varios para pensar esto) al menos así lo parece hacer notar la actuación del notario Luis Raúl Flores que de manera categórica se expresó de este modo ante el señalamiento a su persona realizados por el gobernador: “Es una infamia decir que yo firmé los recibos de la nómina secreta declaró el titular de la notaría pública número 4, Luis Raúl Flores. Ya que dichos recibos que se dieron a conocer en un medio de comunicación y que fueron respaldados por el gobierno del Estado, son documentos falsificados, los cuales no obran en los archivos de la notaría a su cargo.

“Al verlos en la prensa, me causó un sin sabor. Me sentí molesto, esto no está bien.”, agregó el notario Luis Raúl Flores.

Lo anterior, a raíz de la entrevista que le hizo La Opción de Chihuahua al titular de la notaría pública número 4 hace unos días por los recientes sucesos de los recibos de nómina falsificados y las declaraciones del gobernador del estado Javier Corral.

"Necesitaría ver un documento original para poder decir si es mía, o que hagan un peritaje grafoscópico, tan sencillo como eso, desconozco todo esto es la meritita verdad".

"Muchas veces lo hacen, dónde ahora con los adelantos técnicos, falsifican los sellos de la notaría. Son muy sencillos, son sellos de goma", manifestó en la entrevista·(1).

ESTOS SON LOS TRES ESTALLIDOS, VEREMOS A DONDE NOS CONDUCEN.

Recordemos que como decía el mismo Heráclito una vez consumados los hechos son irrepetibles ya que; “No es posible bañarse dos veces en el mismo río” y lo de Andorra ya surgió, El Super Bowl hoy se juega y el quinquenio se agotó.

