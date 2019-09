¡Tú no eres mi candidata!

Para la gente interesada en el entorno real de la política y sus protagonistas, y suponemos que por eso nos leen, pueden tener sentido los informes de los presidentes municipales, no por sus pobres resultados, sino porque son un escalón, o un fracaso, más a sus proyectos políticos.

La política también es el arte de la oportunidad. Sin inteligencia para aprovechar las oportunidades que la Diosa de la Fortuna política genera, un político está condenado al fracaso. Por eso todos los presidentes municipales utilizan el “día del informe” de su administración, para dar un pasito, ¡o un pasote!, en sus proyectos políticos. Dicen que los “informes” dibujan el futuro de un gobernante. Por eso se afanan para hacerlos aparecer como… “muy bonitos”.

He ahí, el porqué los actores en la lucha por la gubernatura, buscan darle “de más” a sus informes de labores. Aunque sean muy pobres en resultados.

Maru Campos, el caballo Lozoya, Cabada y Tena tratan de convertir a sus informes en cajas de Pandora, pero para sus intereses personales. Pues informar con resultados reales de lo mandatado por el pueblo, ¡les vale un comino! Posicionarse, construirse SU futuro, es lo que les interesa. Son pragmáticos, no rendidores veraces, de las tareas encomendadas.

¡Ah!, pero no solamente los presidentes municipales usan sus informes para intentar crecer: ¡también Corral, se mete al juego! Al cual con un terrible 13% de aceptación a su “gobierno”, ¡le urge! tratar de robarles legitimación sobre la imagen de los presidentes municipales. Los cuales ¡tampoco!, andan bien en su relación con los gobernados. Bueno, “casi todos”. Pero al gobernador Corral, le urge “resucitar” de la tumba política, para “reencarnar” en cualquier puesto de representación popular y de liderazgo en su partido.

Al informe de Maru Campos se “encaramó” el gobernador Corral. ¡Y hasta “opacó” al de la edil panista! Ella, aunque no tiene grandes resultados con sus políticas públicas pues la población le ha criticado y rechazado, ¡y muy feo!, sus últimas invenciones de obras públicas, o sea, no tiene nada importante que “cacaraquear” realmente; conserva una imagen editada de sencillez y de sonriente, que cautiva a una parte de la gente. Hasta nuevo aviso, una parte de la población acepta mejor al gobernante que le llena las emociones con sonrisas, que las acciones y resultados de su gobierno.

Por sonriente, y no por los resultados, Maru Campos aventaja a Madero en las preferencias de los militantes panistas rumbo a la gubernatura que ha destrozado Corral.

Como vimos el informe de Maru Campos fue más de imagen editada, que de resultados reales. ¡Falta el encontronazo que se dará con la sociedad en el plebiscito por “el sí o el no” a su proyecto de “Chihuahua Iluminado”. En este “encontronazo” con la democracia participativa, en el que debe prevalecer el sentido común, la austeridad y el ahorro del erario público, se avecina un espacio de intenso debate entre ella y sus marketineros, con la población de Chihuahua. En las calles, en los cafés, en las redes sociales, ¡en todos lados! los ciudadanos se oponen al proyecto que implica endeudar insensatamente a Chihuahua por más de 15 años.

Y aventuramos que el plebiscito será un encontronazo con los gobernados, contra el proyecto político de Maru Campos, por la sencilla razón de que en política, los adversarios usan todos los medios para lograr sus fines. Porque al debate de la democracia participativa, llegarán “enfiebradas” las fuerzas sociales radicalizadas en pro o en contra de ese proyecto iluminado. Y para tratar de ponerle las “velas” a su proyecto a la gubernatura.

El plebiscito no puede ser: ¡será! un “¡toma, y toma, y toma! hasta para llevar, del” todos unidos” y del “fuego amigo”, contra Maru Campos.

En ese contexto, la sonrisa editada que le ha dado imagen a Maru Campos, no puede ser de felicidad, si no atiende y entiende la tormenta que se le avecina.

Obviamente el gobernador Corral no quiso dejarle todo el escenario para el relumbrón a Maru Campos. Él también tenía que meter su cuchara ¡más reluciente!, en el informe al que fue invitado. ¡Má!, ¡púes cómo nomás ella iba a lucirse!

Sin respeto alguno, sin cuidar las reglas políticas del ritual de los invitados a una casa, sólo ¡porqué él pone las reglas!, ¡y las destroza cuándo y cómo le dé la gana!, púes también dio SU informe: ese “refrito” de los espejitos con el que le gusta relamer$$$e los bigote$$$ “plan de inversión 19-21”. O “plan 18-21” o cómo él lo llame, ¡porque lo cambia cada vez que lo promete!

Por la pelea “política” que traen “Él y Ella”, el escenario del informe exclusivo para la imagen de la edil, no permitió dejarle todo el espacio, tan urgente y necesario para dejarla desplegar todo su potencial preelectoral. Pues la personalidad autoritaria del gobernador no permite que TODOS los inferiores a su cargo le hagan sombra, y mucho menos dejar crecer a una de las adversarias. De ahí que la “puntualización” de que la “gaza universitaria va con el 25 del Municipio y el otro 25 ES MÍA”, significa: “tú no eres 100% mi candidata”.

¡Vamos a ver qué sigue en este teatro!