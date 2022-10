UACh, sin proyecto ni rector

Un tribunal de amparo, con residencia en esta ciudad, concedió la suspensión definitiva al catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua Omar Venegas Quintana, para evitar que el licenciado Luis Alfonso Rivera Campos, tome protesta como rector, mientras que se revisa a fondo los agravios expresados en su demanda presentada ante la justicia federal.

Actualmente, el rector de la UACH es el Dr. Jesús Villalobos Jión, quien asumió el cargo, tras la renuncia de Luis Alberto Fierro Ramírez, el pasado 26 de noviembre del 2021.

Aunque las actividades académicas continúan de manera normal, el problema estriba en que los planes y proyectos se retrasan hasta que se resuelva la controversia jurídica presentada.

Los problemas generados a partir de intereses personales y de grupo, generan un retraso en las actividades de control y administración en la dinámica propia de la Universidad; la radicalización de las posturas entre los grupos políticos universitarios, tienen como consecuencia que los planes de estudio, las gestiones en otras latitudes y en general las actividades de representación, se vean afectadas.

Durante un año, la Universidad puede tener 4 rectores, primero Luis Alberto Fierro Ramírez, después el Dr. Jesús Villalobos Jión, un electo Luis Alfonso Rivera Campos y el que debe ser nombrado, como encargado del despacho.

Pero, quien está detrás de todo este enramado, a quien beneficia este conflicto, evidentemente que no a los universitarios que acuden a las aulas a continuar su preparación académica.

El fondo del asunto que habrá de resolver la jurisdicción federal, estriba en la ausencia de mujeres en la contienda para alcanzar la rectoría.

Para nadie es un secreto que Luis Alfonso Rivera Campos, es primo hermano de la actual Gobernadora Maru Campos y que tiene méritos suficientes como universitario para aspirar legítimamente a encabezar nuestra máxima casa de estudios, sin embargo, quien promovió el amparo, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, establece como uno de sus principales agravios, el que no se haya convocado a mujeres universitarias para alcanzar la rectoría de la UACH.

En este sentido, existen maestras de excelencia dentro de la Universidad, catedráticas que han trascendido más allá de las aulas donde imparten sus conocimientos, investigadoras que promueven la ciencia y la cultura de una manera extraordinaria, pero que tal vez no les interesó el participar en este proceso.

Para nadie también es un secreto, que la sola presencia de la primera gobernadora del Estado, fue motivo suficiente para que, tanto en el poder judicial como en el poder Legislativo, se hayan abierto de par en par las puertas para que encabezaran las representaciones de los poderes constituidos del Estado dos mujeres más.

En esta dinámica, ciertamente se esperaba que en la UACH se presentarán las damas a participar, no como concesión graciosa o porque estuviera de moda, sino por la capacidad demostrada y profesionalismo de las mujeres universitarias, que jamás ha estado a duda.

Sin embargo, como aquí lo manifestamos en su momento, se presentó la cargada a favor de Luis Alfonso Rivera Campos, quien, de manera definitiva, no podrá tomar protesta el próximo 05 de octubre como se había programado, sin que se entienda que no podrá hacer en fecha posterior, porque todo dependerá de la resolución que se haga del amparo que está en estudio.

Son más de 40 las universidades que cuentan con registro en la entidad; la UACH carece de proyecto y es considerado como un botín, la corrupción es una constante en las principales actividades docentes y administrativas; en materia de construcción, el contubernio entre autoridades, constructores y quienes tienen la responsabilidad de darle seguimiento y supervisión es verdaderamente alarmante, el diezmo se reparte desde arriba y siempre alcanza hasta los de abajo.

Sin duda que esta situación se reflejará en la condición de inestabilidad política de Maru Campos, quien parece que perdió el toque político que la había caracterizado en la administración municipal; sus principales operadores, abiertamente traen un conflicto que es a todas luces y que se refleja en los espacios que son ocupados por incondicionales, diariamente se esperan los movimientos de Jáuregui y Serrato, mientras que el Estado se continúa ensangrentando.

Abiertamente a Maru Campos no le interesa ya Chihuahua, su vista está fijada en la candidatura a la Presidencia de la República y puede no ser tan mal, sólo que no pueden exigir un comportamiento de las corcholatas, cuando ella es una.

Ojalá y las condiciones de la Universidad mejoren, porque como sociedad, necesitamos que nuestro mayor centro de estudios, continúe generando ciencia y formando más y mejores profesionistas.

*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH.