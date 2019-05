Un “niño grandote”... de gobernador

Las masacres humanas se han asentado en Chihuahua como mensaje de la “normalidad”; poniendo realmente en peligro la vida de la sociedad, que voltea suplicándole al gobernador para que deje de fantasear en su infancia perdida y para no perder nuestro futuro.

Cuando los ciudadanos más necesitábamos de la protección y mano dura contra la delincuencia, se encuentran que el gobernador se siente “niño grandote”, en cuyas fantasías infantiles no caben ni el escuchar ni atender el grito de auxilio desesperado de los gobernados apanicados por las balaceras en todos los rincones del Estado.

Así es: los chihuahuenses estamos diariamente en peligro de perder la vida a manos criminales, mientras el gobernador se festeja el Día del Niño a sí mismo, porqué se comporta como un “niño grandote”.

Si los chihuahuenses pensábamos que estábamos protegidos al haber votado aquel famoso 5 de junio por Corral para gobernador, hoy estamos absolutamente decepcionados de él. ¡Y lo peor!, es que se niega a someterse a una revocación de mandato debido a que la psicología de este “niño grandote” como gobernador… resultó ser también profundamente autoritario.

Todos sabemos, la Constitución dice, que el liderazgo del gobernador es vital para la conservación de la Paz, el Orden y la Felicidad de los habitantes de nuestro estado. Pero la situación es que ¡no tenemos gobernador; lo que tenemos es un “niño grandote” como gobernador que fantasea de seguir siendo todavía “niño” y que prefiere ir a festejarse el palacio estatal vestido como un “mundo chiquito” con “estrellas y planetas” y todo eso, para sentirse que la alucinación, que no ilusión, infantil estuviera cargada de mayor realismo. Nomás faltó en la decoración de Palacio a un Duarte disfrazado de lobo. “¡Que cosas veredes!” decía El Quijote.

Esta seria limitación psicológica del “niño grandote” que juega y habita en palacio con sus mascotas, ha orillado a que incluso, sus otrora empresarios aliados, le exijan que de una vez por todas trabaje y ponga un alto ¡ya! a la ola de homicidios que azota a todo el Estado. A veces todos fantaseamos con ser niños, pero ponemos los pies en la tierra. Pero ya es peligroso cuando hacemos la insistencia en el papel de la fantasía infantil en la retórica y comportamiento oficial diario.

Cuando buscamos en el gobernador Corral encontrar la complejidad de factores que denotan la psicología, las actitudes, los valores, las decisiones y acciones que comprenden a la institución de la gubernatura, nos encontramos con un muro impenetrable, o encontramos nada que lo pueda relacionar positivamente con algún atributo que lo identifique. En efecto, el gobernador es por definición la autoridad y la figura política más importante de nuestro estado, ya que todos sus actos giran en esa responsabilidad para generar bienestar social.

El problemón es que para analizar la actividad “gobernador” Corral es que no le encontramos resultados, no trabaja, no hace realidad sus responsabilidades más altas. Todos los ciudadanos sabemos que es falso que le dediqué 16 horas diarias a esa responsabilidad, pues sencillamente no hay resultados que así lo contrasten.

Lo que sí hay en él es mucha frivolidad y una falta de respeto terrible a la institución de la gubernatura. Hay una absoluta ausencia de resultados en el combate a la inseguridad, al desarrollo económico y a la buena relación con sus gobernados y con los medios de comunicación. ¡Es más!, pareciera como a todas luces se ve, que también tiene una pésima relación con el Presidente de la República y sus secretarios más importantes. Por lo cual, casi siempre nos obliga a criticar eso constantemente.

Y como todos sabemos, el más reciente ejemplo de irresponsabilidad y frivolidad, es el no haber asistido a la reunión de la Conago en la que estarían todos los gobernadores y el Presidente de la República con su gabinete político económico y de seguridad para poner en acción las estrategias en el combate a la inseguridad, lo cual es vital para todos los mexicanos. Y no asistió porqué para sus sueños infantiles, era más importante festejar el Día del Niño para platicarle a los niños invitados a palacio cómo fue su infancia de difícil y “como se comía las paletas de hielo cuando era niño paletero”. Mientras en la reunión de la Conago se analizaban las estrategias para acabar con los asesinatos en todo el país. Ustedes juzguen estimados lectores.