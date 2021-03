Un 8M diferente

“Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas…”, o “Mujeres, lo que nos pidan podemos, sino podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes”… así me gustaría recibir el 8 de marzo, y no con vallas antimotines, tanquetas y gases lacrimógenos, claro, tampoco con mujeres maltratadas, denigradas y mucho menos muertas.

Estoy plenamente consciente de que esta colaboración puede no ser del agrado de algunos grupos de defensa de las mujeres y hasta me podrán acusar de ser “patriarcal”, a quienes con todo respeto las invito también a escuchar la otra parte; la versión de los hombres que las respetamos y valoramos, y que desde luego queremos convivir y vivir en armonía.

En las últimas horas las redes sociales se han llenado de protestas previas a la conmemoración del 8 de marzo, entre #MujeresAntiAMLO, #AMLOTieneMiedo, #8demarzo, condenado la decisión del gobierno federal de “blindar” el Palacio Nacional y las sedes de los poderes en México, lo que habla desde este momento de lo que se espera y se prepara para este lunes.

Y desde luego tuvo que ser una mujer quien defendiera las medidas adoptadas, la jefa de Gobierno de la capital Claudia Sheinbaum, al señalar que no se puede permitir que se agreda a otros ciudadanos, y de mi punto de vista, faltó también decir que no se puede permitir destruir el patrimonio cultural y las instituciones.

El despliegue sin duda es impresionante, mil quinientas mujeres policías tendrán en sus manos el operativo de este lunes… porque los antecedentes y las amenazas en redes sociales señalan que habrá violencia.

En contraparte, Amnistía Internacional señala duramente que en nuestro país las autoridades se han excedido, respondiendo a las manifestaciones de las mujeres con la vulneración de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales, abusos y estigmatización.

Según el documento, “las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”, y hasta estigmatizarlas como violentas.

¿Tienen derecho a manifestarse?, sin ninguna duda… ¿tienen derecho a protestar de manera violenta, poniendo en riesgo la integridad de otras personas y la suya misma”, creo que no.

No puedo dejar de repetir que las condiciones de las mujeres de hoy son muy, por muchísimo muy distintas.

Desde luego que no faltan motivos para protestar, como la protesta de feministas luego que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena exoneró a Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de delitos sexuales.

Las manifestantes recordaron que Morena, igual que los otros partidos políticos, se comprometió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a no postular a ningún perfil que contara con antecedentes de violencia contra las mujeres, y a la protesta física se unió la protesta virtual con las etiquetas #NingúnAgresorEnElPoder #UnVioladorNoSeráGobernador, #FélixSalgado.

Aquí en Chihuahua tampoco hay nada que festejar, luego de la lamentable cantidad de mujeres que han sido brutalmente asesinadas, y que a pesar de ello y la presión nacional no se ha determinado la alerta de género.

Esta alerta de género le incomoda al actual gobierno, no fue suficiente meter a la nómina a las más encumbradas feministas, y esta alerta desde el centro mancha la imagen que se intenta mostrar. A pesar de la gran cantidad de mujeres muertas en los últimos años las autoridades locales se niegan a aceptar la realidad, cuando muchas de las ahora funcionarias por años lucharon por los derechos y seguridad de las mujeres.

Sin duda hablar de feminicidios en Chihuahua es una larga historia que precede desde la administración de Francisco Barrio y que desde entonces no ha dejado de estar presente, una situación que ya supera cualquier “alerta de género”, aunque esta no se quiera admitir.

¿Se podrá conmemorar este 8 de marzo evitando la confrontación y la violencia?, es una pregunta que deberán responder las manifestantes y desde luego las autoridades.

En un pensamiento utópico personal esta conmemoración debiéramos presentarnos todos, hombres y mujeres, no confrontados entre feministas y extremistas, muchos menos entre hombres y mujeres, porque en el tema de la violencia contra la mujer no todos los hombres participamos y lo peor que puede surgir con estos ejercicios sociales es fomentar la confrontación, el rechazo al sexo opuesto y la división social.

Mejor me pongo a cantar “Mujeres divinas” o “Mujeres”… con todo el respeto y admiración.