Un asesinato impune y dos millones de botín en el aire

Miguel y Jesús, los dos custodios del camión de Tecnoval asaltados al recargar un cajero automático hace unas dos semanas, reportaron sin novedad su llegada al supermercado de la Nueva España y Francisco R. Almada. Minutos después el primero encontraría la muerte y el segundo terminaría gravemente lesionado.

Como fantasmas, los dos asaltantes con sangre fría sorprendieron a los elementos de seguridad, sin darles tiempo a defenderse con sus escopetas de cargo, de calibre 12, que siempre traían a la mano para disuadir a cualquiera con malas intenciones. Bueno, casi a cualquiera.

Mientras uno abría el cajero para rellenarlo de billetes de 500, 200 y 100 pesos, el otro vigilaba y ayudaba a cuidar la bolsa de seguridad con el dinero contado y reportado a la terminal de Banorte. Más de dos millones de pesos es la cifra que ha trascendido, aunque con certeza nomás el banco y su aseguradora lo saben.

El ataque fue tan bien planeado que ni los custodios sospecharon algo. Si lo hubieran hecho podrían haber cambiado la ruta o el destino y tener apoyo policiaco en cuestión de cinco minutos; tan bien planeado que los autores intelectuales siguen libres y de los presuntos cómplices no hay certezas sobre su grado de participación.

El sofisticado crimen puso a prueba la Plataforma Escudo Chihuahua, el modelo de seguridad de la capital del estado que, entre otras cosas, ha librado a la ciudad de algunos delitos.

La capital ha logrado erradicar el asalto bancario, que, si bien ha mutado hasta convertirse en robo con violencia a personas que realizan grandes retiros de los bancos, prácticamente se ha vuelto imposible de cometer en la modalidad tradicional que ponía en riesgo no sólo grandes capitales sino la vida de muchos posibles rehenes.

En cuanto a los asaltos a los camiones de traslado de dinero o los custodios de valores, nunca han sido tan frecuentes, pero la vigilancia permanente disuade e impide diversos modos de operar que implican largo tiempo de planeación, seguimiento de posibles víctimas y estudio al detalle de sus movimientos.

Dicho crimen llegó en momentos de dificultades fuertes de los distintos niveles de gobierno para contener la inseguridad. Eso podría ir más allá de una casualidad o de la ocurrencia de un grupo delincuencial que planeó el golpe y eligió el tiempo para ejecutarlo.

***

Los asaltos a los camiones del dinero –generalmente son de Tecnoval y el Servicio Panamericano de Protección, principales empresas del ramo, no son tan poco frecuentes como pareciera. Son poco comunes en Chihuahua, pero en todo el país suelen presentarse uno o dos por mes.

A nivel estatal, el anterior asalto de este tipo ocurrió en Ciudad Juárez el 14 de enero de 2022, cuando en una tienda de conveniencia de Paseo Triunfo de la República y Lago de Pátzcuaro, varios falsos agentes de la Policía Municipal, con uniformes y armas, sometieron a los guardias privados a cargo de un camión de valores.

Como de película, los policías apócrifos cargaron con las bolsas del dinero, dejando a los custodios encerrados en un cuarto de servicio de la tienda. El botín fue millonario también. El robo quedó en la impunidad pese a la detención de dos presuntos sospechosos que repitieron el modo de operar en otro asalto menor unos días después.

En este año que corre, han sido reportados asaltos a camiones de valores en Hermosillo, Sonora (abril), donde fue robado el vehículo estacionado y en marcha; en Monterrey, Nuevo León (mayo), donde un comando con armas largas hizo bajar a los guardias de su blindado; y en Tamaulipas fue frustrado un atraco el pasado mes de junio, cuando el asaltante terminó muerto.

Son importantes estos atracos por sus vinculaciones. Apenas en julio pasado, la Fiscalía del Estado de Coahuila aprehendió al integrante de una banda de asaltantes bancarios que había atracado un BBVA de Saltillo, en el mes de junio de este mismo año, y además estaba vinculado con delitos similares en otros estados.

Dicha banda, según las investigaciones del estado vecino, había asaltado 15 bancos en varias entidades del país (ninguno en Chihuahua, porque era impenetrable para el grupo delincuencial); además, había atracado un camión de valores en San Luis Potosí en diciembre de 2022, otro camión más, el de Sonora del mes de abril de este año.

***

La cifra de uno o dos asaltos a camiones de valores al mes se completa con la Ciudad de México, donde, precisamente, han sido cometidos atracos de los meses de mayo, junio y julio. Fueron los previos al de Chihuahua del pasado ocho de agosto.

El seis de julio, cinco individuos a bordo de motocicletas interceptaron a los guardias desarmados de una camioneta semiblindada en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc. El botín fue cercano al millón de pesos y los únicos detenidos fueron los descuidados custodios para investigación, pero fueron liberados días después sin cargos.

Antes, el 21 de junio, otros asaltantes se enfrentaron a tiros con los custodios de otra empresa de traslado de valores en la Central Camionera Sur, una de las más concurridas de la capital del país, ubicada en la colonia Campestre Churubusco de Coyoacán.

Fueron más de seis de los atacantes, dos de los cuales terminaron muertos sin que los demás pudieran concretar el robo del dinero, gracias a la reacción de los custodios. Uno de los empleados resultó herido, igual que una mujer como víctima circunstancial.

El anterior atraco fue los primeros días de mayo contra los guardias de Tecnoval en la calle Herschel casi esquina con Kelvin, de la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los atacantes viajaban en motocicletas con cajas de repartidores de comida (tipo Uber Eats y DiDi Foods), donde se llevaron el dinero.

El botín cercano a los cuatro millones de pesos –según información extraoficial- no pudo recuperarse, pese a que dos semanas después fue detenido uno de los presuntos delincuentes después de atracar a un peatón en pleno Paseo de la Reforma.

El dinero sin aparecer en todos los casos concretados, así como la detención de supuestos cómplices menores de cada atraco, apuntan a ser constantes en este delito que, en algunas ocasiones, hasta parece ser diseñado al interior de las mismas empresas de traslado de valores.

***

El caso de Tecnoval de Chihuahua está marcado por una rápida pero insuficiente reacción de la Policía Municipal de la capital, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado.

El despliegue operativo aire-tierra, que duró incluso dos días después de los hechos, arrojó como resultado la detención de tres presuntos participantes marginales en el atraco, quienes tendrían en su poder poco más de 100 mil pesos, es decir, menos del 10 por ciento de lo obtenido en el hurto.

El complemento tecnológico de la Plataforma Escudo fue vital para la detección y detención de los acusados, hoy vinculados a proceso, pero siguen cabos sueltos y un sinfín de versiones que apuntan a una banda local bien integrada en Chihuahua, así como posibles vínculos con otros grupos delincuenciales de fuera del estado.

Es un misterio si el dinero y sus nuevos dueños siguen en la entidad. Tal vez ya están muy lejos de la ciudad pagando con dinero manchado de sangre sus deudas, vicios y estilo de vida ajeno al trabajo honrado; o tal vez están aquí entre nosotros con esos mismos billetes mal habidos circulando junto con el dinero limpio.

Mientras eso sucede, los tres detenidos alegan inocencia e incluso un posible yerro en la identificación mediante cámaras. A la justicia le pareció sólida la acusación como para dictar el auto y darles el anticipado castigo que es la prisión preventiva.

Por si fuera poca la incertidumbre, el pasado martes por la noche los policías estatales incurrieron en un grave exceso al “levantar” a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta por calles de la colonia Granjas Cerro Grande, incomunicándolos y amenazándolos para forzarlos a reconocer su participación en el delito.

La realidad es que el único delito de uno de los detenidos era ser hijo de uno de los que ese mismo día acababa de ser vinculado a proceso penal por el crimen. Debieron liberar a ambos jóvenes menores de edad sin una sola evidencia, ni la más tenue, en su contra, luego de ocho horas de mantenerlos desaparecidos, vilmente secuestrados una vez “consignados” a la Fisclaía centro.

No por poco común el delito deja de ser grave dejarlo en la impunidad. Es un monto millonario en juego, pero sobre todo es la vida de un trabajador que no volvió a casa con su familia y otro que tendrá las consecuencias de una lesión de por vida. No admite la investigación palos de ciego y demanda resultados rápidos o el de Chihuahua será igual que todos los demás casos impunes del país.

Días después de ese atraco ocurrió el asalto al exclusivísimo restaurante Dos Aguas, en el Distrito 1, donde los ladrones quitaron a un comensal un reloj valuado en cerca de medio millón de pesos.

No son delitos comunes, y por lo tanto son más peligrosos.