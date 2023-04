Un Compromiso con el futuro: la niñez chihuahuense

Hoy celebramos el día de la niñez, un día que nos sirve para reflexionar y poner en perspectiva lo más importante que tenemos como sociedad, como familia, los niños y niñas, el presente y el futuro de nuestro planeta. Ellos son inspiración y motivación para construir el mejor entorno posible para que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente digno, tranquilo y seguro.

Cuidar a las niñas y niños de nuestra ciudad es una de las responsabilidades más importantes que como sociedad debemos asumir. Como Alcalde de Chihuahua, me enorgullece trabajar incansablemente para garantizar que tengan espacios dignos y seguros para crecer y desarrollarse.

Los niños y niñas de Chihuahua son el futuro de nuestra sociedad y debemos asegurarnos de que tengan todo lo necesario para crecer en un entorno saludable y feliz. Nosotros somos los responsables de su bienestar y de protegerlos de cualquier forma de violencia o abuso. Es nuestro deber garantizar que tengan acceso a servicios esenciales, como educación, salud y recreación que les permitan desarrollar todo su potencial.

Es triste ver cómo en muchas partes del mundo, los niños y niñas sufren abusos y maltratos que afectan su desarrollo físico y emocional. Como Alcalde de Chihuahua, estoy comprometido en asegurar que esto no suceda en nuestra ciudad. Trabajamos con dedicación y pasión para proteger a nuestros niños y niñas de cualquier forma de violencia y asegurarnos de que tengan un futuro prometedor.

Cada niño y niña es un ser único y especial, lleno de potencial y talento. Debemos hacer todo lo posible para fomentar su creatividad y ayudarles a desarrollar habilidades que les permitan alcanzar sus sueños. En Chihuahua Capital, estamos comprometidos con proporcionarles las herramientas y recursos necesarios para lograrlo.

El pasado viernes fui testigo participe de la sesión de Cabildo Infantil, donde tuve la posibilidad de ver sus rostros llenos de entusiasmo y alegría por ser parte de esa ceremonia; en su oportunidad platiqué con algunos de ellos y me sorprendieron gratamente con sus inquietudes, ideas y propuestas para hacer de Chihuahua Capital un mejor lugar para vivir, crecer y desarrollarse. Su mentalidad inocente y sin prejuicios, dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan, siempre buscando soluciones o alternativas para hacer que las cosas sucedan.

Especialmente me conmovieron e inspiraron las palabras de mi homologo, Mateo Ibrahim, cuando nos compartió su proceso para llegar a convertirse en el Alcalde Infantil, sus motivaciones para participar y ser parte del Cabildo Infantil. Mientras lo escuchaba no pude evitar llenarme de nostalgia y ver a través de sus ojos al pequeño Marco, cuando a su misma edad compartía ese mismo sueño.

Recordé a mi madre cuando me alentaba después de que alguna negativa o desanimo me invadía, cuando me impulsaba para alcanzar mi meta, sus consejos para esforzarme al máximo en la escuela y en todas mis actividades; ella siempre ha creído en mí y en gran parte es por ella que he llegado a donde estoy.

Por eso quiero replicar esa motivación con todas y todos los niños chihuahuenses, que sepan que sí se puede, que sí hay como, que a través de la dedicación y la constancia se pueden alcanzar todas las metas trazadas, y en ese sentido me toca a mí buscar la manera de facilitarles el camino, por ejemplo, mejorando la infraestructura de las escuelas para que tengan un mejor lugar en las aulas y su aprendizaje sea el óptimo.

Generar las condiciones de inversión en la ciudad para que existan más y mejores oportunidades laborales para sus padres y madres, tengan mejores empleos mejor remunerados, que puedan asistir a sus clases con todas las herramientas que necesitan; también por eso seguimos adelante con el compromiso de las becas escolares, quiero que sirvan como un apoyo extra para las familias y sea un aliciente para obtener los mejores resultados posibles.

Por eso insisto en el compromiso de invertir en obra pública en la ciudad, mejorar las calles y vialidades, hacer la reconversión del alumbrado público, que a su vez se traduce en mayor seguridad para las familias, brindarles espacios adecuados para la sana convivencia, rehabilitar parques y espacios deportivos, así como crear nuevos donde se sientan seguros y felices.

De nueva cuenta les agradezco a todas las niñas y niños que formaron parte del Cabildo Infantil, gracias por sus comentarios, por sus enseñanzas y sobre todo por la confianza de compartirme sus metas y sueños, de corazón los hago míos, seguiré trabajando por dejar el mejor legado posible y para que el día de mañana que sean ustedes los que lleven el timón puedan navegar por aguas más tranquilas y seguras.

Para concluir, quiero reiterar la invitación a todos y todas a unirse a este esfuerzo para proteger y cuidar a nuestra niñez. Debemos trabajar juntos para garantizar que nuestras niñas y niños crezcan en un entorno de paz y armonía. Recordemos que cada una y uno de ellos es importante y que juntos les podemos construir un futuro mejor.

Cuidar a la niñez chihuahuense es una responsabilidad que debemos asumir con todo nuestro corazón, poner todo nuestro empeño en ese compromiso, pues ellos son la inspiración de hoy y los líderes del mañana y así con una infancia más fuerte hacer de Chihuahua capital, capital de trabajo y resultados.