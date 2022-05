Seguro que a ti también te han puesto un cuatro, te invitan a una fiesta en la facultad y cuando llegas resulta que la fiesta es una conferencia y la vas a impartir tú, o te levantas a leer el periódico y mientras te tomas tu cafecito lees el encabezado, la escritora chihuahuense presentará esta noche su nuevo libro, te pusieron el cuatro.

Y los cuatros van in crescendo, llegas al semáforo de la avenida y ya no ves gente morena pidiendo limosna, ves en cambio jovencitos rubios, de esos cuya genealogía se puede rastrear hasta Hernán Cortes, tocan la guitarra, hacen malabares y piden una monedita por el amor de Dios. Caray, que no se supone que estos niños eran de escuela privada y vida cómoda.

Pero el cuatrote, la trampa infinita, es la reforma agraria. Fue un cuatro, un cuatrote, poner como delegado de bienestar a una persona del perfil de Juan Carlos Loera. Ha visto a los campesinos alemanes, me caen mal, tienen casas dignas, subsidios, sí, subsidios para su producción y mandan a sus hijos a que estudien en las universidades de Berlín, igualito que los campesinos mexicanos. MI bisabuela, de origen indígena, describía la guerra civil de 1910 a 1921, como un periodo de mucha pobreza, porque la gente tenía dinero, pero no había nada que comprar. Exacto, no comemos billetes.

Y en el intercambio de información que me llega un mensaje de mi amigota Mónica, amigas desde las pintas de secundaria, enojadísima por el maltrato a los campesinos indígenas y la falta de respeto a la persona y al derecho agrario, le dije cuéntame que yo de derecho no sé nada, bailo tango pero no litigo. Solo eso le tuve que decir y que se arranca desahogando sus penas, porque uno no le dedica la vida a una labor, para que llegue el nuevo sexenio y pisotee lo hecho

“Mira Gaby, la comunidad indígena de Nonoava tuvo un litigio que duró más de 40 años y logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2013, emitiera una resolución favorable y les reconociera más de 54,000 hectáreas, de las cuales tienen invadidas más de 30,000, por rancheros abusones que no los dejan ni agarrar agua del río, ni agarrar leña. Es una comunidad que ha sufrido muchos abusos, como asesinatos a comuneros a manos de ganaderos, mujeres violadas, comuneros presos sin litigio alguno, etc…Y siempre les ponen comisarios que no los apoyan, al contrario, los ganaderos reciben sobornos de los ganaderos y no apoyan a los indígenas.

Ellos vienen con muchos trabajos y sacrificios a Chihuahua a las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, y al llegar les dicen que ahí no es, que el procedimiento cambió, ya no los van atender aquí en Chihuahua sino en Cuauhtémoc, eso nos informaron y nos pasan con la licenciada que desde que salió a atendernos nos recibió de manera déspota.

Para esto, no me dejaba hablar a mí, se limitó a ningunear a los indígenas haciéndoles preguntas legales que ellos no comprenden, cuando yo quería contestar me decía que yo no tenía personalidad legal para hablar en nombre de la comunidad. Lo mismo hizo el del jurídico.

Les dije allí que tenía 15 años yendo a la procuraduría agraria y nunca me habían atendido de una manera tan grosera, se disculparon conmigo los que me conocen mi trabajo con los campesinos, pero la verdad esa lepa que está a cargo de la Secretaría no debería trabajar allí (supongo que se trata de la Maestra Flor María Cazares Holguín, pero no lo aseguro, el servicio público está lleno de lepas).

No ama su trabajo, odia a los indígenas y no tiene actitud de servicio para nada. Se notaba que le disgustaba tener que atenderlos, y tú sabes que los indígenas al sentir que los tratan mal, guardan silencio y no hablan más. Se sintieron muy ofendidos.

Me han contado cómo los ganaderos cuando los veían agarrar leña los agarraban a fuetazos, que es una especie de látigo chiquito que se usa con los caballos. Me han contado cómo les roban sus chivas, o les metían el ganado a sus siembras.

Una indígena me contó que todavía incluso se llegaron a meter a las comunidades, los ganaderos borrachos, y las violaban a las mujeres Me contaron como otro ganadero asesinó a un indígena que le reclamó algo en la presidencia municipal y nunca le hicieron nada.

La gente cree que eso fue muy antes, pero pregúntele a las comunidades indígenas de Nonoava”.

Así termino el relato de mi valiosa y valerosa amiga, ante tanta desgracia y ante tal denuncia ya ni me quedaron ganas de decirle que otra vez tenía problemas con el servicio médico del ISSSTE, ella estaba pidiendo la ayuda de Juan Carlos Loera o de Elvira Villarreal, gente de la izquierda, que en esta coyuntura podría ayudar a destrabar ciertos problemas, porque hay de problemas a problemas. Yo a veces no decido ni sobre las croquetas del perro, pero no temo alzar la voz, alguien escuchará.

Este es el cuatrote en que nosotros mismos nos metimos, es que jamás nos ha quedado claro que necesitamos comida, salud y justicia. Todo lo demás es todo lo de menos.