Un diagnóstico mal dado

Lo que en un inicio sería una cita médica de rutina, de una mujer con cuatro meses de embarazo, se convirtió en cuestión de minutos en una situación de pesadilla en la clínica de ginecobstetricia del IMSS.

Fue hace poco más de cuatro meses que a una mujer –de quien omitiré el nombre- le dieron la noticia inesperada de que nuevamente sería madre, el hecho, le llego como dicen coloquialmente, como balde de agua helada, pero a la vez, generó una situación de alegría, por todo lo que implica la llegada de un nuevo o nueva integrante de familia, más aún y cuando sólo tiene un hijo y en la familia son apenas dos nietos.

El anuncio por sí mismo le cambia la vida a las personas, más que por el nacimiento, por todo lo que implica, ya que un embarazo y la llegada de un bebé, roba toda la atención y esfuerzo de una familia, pero también cambia de manera radical la situación, cuando se anuncia lo contrario, que es la muerte de uno de los integrantes aunque esté por nacer.

Una cita médica en la clínica de ginecobstetricia del IMSS que está ubicada en avenida División del Norte, a un costado de los ferrocarriles, fue donde hace una semana, le dieron la noticia a la joven mujer, de que su bebé o producto como ellos le llaman, no presentaba signos de vida.

Lo grave aparte de la noticia, no sólo fue que no detectaban el sonido del corazón, si no que ahí mismo dieron la orden de realizarle un legrado, incluso le dieron su bata para que los médicos pasarán a intervenirla, todo en cuestión de minutos.

Un legrado fue lo que recomendaron las jóvenes médicos -al parecer practicantes- porque simplemente no se escuchaban o no detectaban los latidos del corazón.

Esta intervención que consiste en el uso de una legra o cureta para eliminar el tejido del útero, mediante el “raspado” o “cucharillado”, se utiliza también paliativamente para reducir masas; pero también en muchos lugares se sigue usando para realizar lo que se conoce como aborto quirúrgico.

Es un método que se utiliza generalmente dentro de los primeros tres meses, como tratamiento cuando se da lo que se conoce o ubicamos como aborto espontáneo.

Es decir no es un asunto sencillo, dar la orden de practicar un legrado, implica una gran responsabilidad por los efectos que puede generar en la mujer, pero porque como en este caso se pudo cortar de tajo una vida por nacer.

Afortunadamente la mujer, que se había hecho un chequeo una semana antes, se resistió y argumentó, que ella para empezar no se sentía mal, por lo que pidió más explicaciones sobre lo que estaba pasando.

Un médico con más experiencia, instruyó que le hicieran un ultrasonido con el cual se confirmó que el bebé estaba bien, que el embarazo iba perfectamente, y que ella se encontraba igualmente en buenas condiciones de salud.

Es necesario que en ginecoobstetricia del IMSS, revisen bien sus procesos, sus equipos electrónicos, pero sobre todo que el personal médico no deje solos a los profesionistas, los cuales hacen sus prácticas en instituciones públicas.

Ellos están ahí para aprender, practicar y seguramente para atender a los pacientes, pero deben estar siempre supervisados por médicos con más experiencia, que les ayuden a consolidar sus conocimientos para evitar diagnósticos erróneos que como en este caso, pudo haber terminado con la muerte de un ser vivo o por nacer y desde luego en poner en riesgo de salud a la mujer.

Esta familia ahora está viendo cómo juntar dinero para atenderse en otra instancia, aunque por los escasos recursos con los que cuentan y como derechohabientes del IMSS, lo más probable, es que tengan que atenderse en la misma clínica a la que tienen miedo de volver por la experiencia vivida.

El caso ahí está, ¿cuántos más se habrán presentado?, sólo Dios lo sabe, lo único cierto es que el diagnóstico médico existe, y hoy esa familia chihuahuense sigue pensando cómo hacerle para atenderse en otro lugar, que al fin y al cabo tienen hasta el mes de agosto para juntar dinero para el parto.