Un evento más, para no cambiar

Una escena más de la obra Contra la Discriminación, presentada el viernes 17 en Palacio Nacional, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador.

Dijo el presidente que su gobernó trabajará (a futuro) por los derechos de todos los sectores de la población. Olvidó la violación a los derechos humanos y fundamentales de madres trabajadoras y sus niños en las Estancias Infantiles o violentadas, al suprimir recursos económicos directos, sustituidos mediante entrega directa a las personas interesadas.

Añadió que “vamos a representar a todas las personas a ricos y pobres, a quienes viven en el campo y la ciudad, de todas las clases, de todos los sectores, … de todas las orientaciones sexuales e identidades de género”.

También dijo: “Tenemos que ser respetuosos de las libertades, no es un asunto de tolerancia es de respeto”. ¿Entonces, de qué es? Tolerancia y respeto (a la diversidad) son indisolubles.

El artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución, alude a preferencias sexuales, no a orientaciones sexuales, pero, más allá del debate lexicográfico, lo ahí expresado y comprometido, al firmar el decreto que declara el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, se suma a la infinidad de declaraciones, conferencias, foros, talleres y seminarios en que se critica el fenómeno discriminatorio, el que subiste y opera en todo el país, en todos los niveles, más, en los grupos o sectores en situación de vulnerabilidad.

Es deber jurídico constitucional del presidente representar a todos; se esperaría un mandato jurídico en la tutela efectiva del principio de igualdad, no recalcar que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos; ya lo sabemos.

Vale replicar algunas cuestiones que escribí en otros artículos, tal vez la de más interés, el fatal sábado 30 de agosto de 2008, en que falleció Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Ese día se truncó al acuerdo de la Junta de Gobierno del Conapred que, tres días antes, el miércoles 27 aprobó por unanimidad, el proyecto de nueva Ley, para transformarlo de organismo derecho humanista recomendatorio, a órgano jurisdiccional con facultades para sancionar actos u omisiones discriminatorias.

El Conapred inició propiamente sus labores en 2005, creado a iniciativa del presidente Vicente Fox en 2004, el personal que inicialmente lo integró provino de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy ciudad de México, cuya premisa era emitir resoluciones “por disposición”, es decir, recomendatorias, casi para sensibilizar.

Quienes nos incorporamos en 2006 con labores de investigación jurídica, nos dimos cuenta, escuchando la pregunta de personas y organizaciones de la sociedad civil, cuál era la eficacia del Consejo para enfrentar la discriminación.

Ello motivó con autorización de Gilberto, analizar la ley. Lo hicimos en un ejercicio colectivo y debates fuertes concluyendo en un proyecto de nueva ley. Lo circulamos entre los miembros de la Asamblea Consultiva (expertos representantes de la sociedad civil), de la Junta de Gobierno y especialistas, salvo el Dr. Luis de la Barreda, nadie formuló objeciones al proyecto transformador.

Alejandra Haas, presidente del Conapred, señaló el viernes 17 que el gobierno instrumentará políticas para prevenir que escuelas e instancias gubernamentales sean espacios de inclusión, y que los servicios de salud para las personas que viven con el VIH sean dignos y su tratamiento esté garantizado, así como que haya mayores oportunidades de empleo.





Por lo sabido, las políticas públicas son un catálogo de buenas intenciones, y mientras no se sancione la discriminación, así esté previsto como delito en todos los códigos penales de los Estados, el fenómeno discriminatorio permeará y lesionará a personas, grupos y colectivos, homosexuales o heterosexuales, por motivos de edad, género, condición social, creencias, origen étnico y otros.

Palacio Nacional circunscribió el acto a repetir las declaraciones formales sobre este asunto, desatendiendo el deber constitucional y convencional (tratos internacionales) de incidir verificablemente en tutelar, con eficacia, el principio de igualdad.

Esas posturas consienten la permanencia de la discriminación; crímenes de odio, por homofobia, feminicidios, exclusión de indígenas, muertes de mujeres pobres por no autorizar legalmente la interrupción del embarazo en toda la República, negación del matrimonio entre personas del mismo sexo, negativa a personas ciegas para entrar a restaurantes con su perro guía, esquinas y banquetas inaccesibles, exclusión a nuevos modelos de familia, restricción del derecho a la salud… y tantos casos más.

Las reformas del año 2014 a la Ley del Conapred gira en las bisagras teóricas, conceptuales y continuidad de la conciliación y las resoluciones por disposición aplicando medidas administrativas y de reparación como restituir el derecho agraviado, compensar el daño, amonestación pública, disculpa pública o privada y garantía de no repetición, no más allá.

No sancionar a quienes se benefician del sistema germen del fenómeno discriminatorio, que aún sustenta que las discapacidades son un tema de salud y rehabilitación, no de derechos. Subsisten el entorno urbano, educativo, cultural y social como obstáculos que limitan los derechos de las personas con discapacidad.

Las áreas jurídicas federales, estatales o municipales, se desempeñan en la burocracia esquiva para estudiar sus leyes, reglamentos que, por discriminatorias deben reformarse. No mover una hoja de un lado al otro del escritorio, para no alterar el estado de cosas, no comprometerse, no obstante, saber que hay leyes lesivas al derecho de igualdad.

Dejan que las personas acudan al juicio de amparo para que el Poder Judicial de la Federación reconozca los derechos de las personas, grupos o colectivos discriminados.

En esa tesitura omisiva están el presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y estatales, no menos los regidores; son, en alto grado, responsables de que la discriminación siga apoltronada.

Arturo Rodríguez García, en su artículo “Un país enfermo de transfobia”, publicado en Proceso en junio de 2016 es explícito en denunciar la simulación de las entidades estatales y de legisladores, incluso autodenominados de “izquierda” para colocar en el debate parlamentario los múltiples temas de la discriminación, no sólo relacionados con las preferencias sexuales.

Entre otros datos, Rodríguez García informa que “el colectivo Letra S mantiene un observatorio de crímenes de odio desde 1995. Hasta diciembre de 2015 contabilizaban mil 310 asesinatos de personas LGBTTTI en México…”.

En 2018 votamos para combatir, verificablemente, el fenómeno discriminatorio, no para seguirlo administrando.

