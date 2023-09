Un Gobierno comprometido con la juventud chihuahuense

Estos días he tenido la oportunidad de asistir a varias universidades para compartir con las y los jóvenes parte de los resultados que hemos logrado durante este segundo año de Gobierno Municipal, pues considero de suma importancia hacer partícipe a la juventud chihuahuense para que esté bien informada y se involucre. Además, los jóvenes en Chihuahua son una fuerza real, te cuento:

En Chihuahua Capital hay más de 230 mil jóvenes, casi la cuarta parte de nuestra población, además de que la edad promedio en la ciudad de acuerdo a datos del INEGI es de 29 años, y como lo digo constantemente la mejor manera de combatir la delincuencia y la violencia es apostar con todo por el Deporte, la Cultura, el orden y la educación, en la cual, por cierto, tenemos un gran reto como país ya que de acuerdo a estadísticas compartidas por el Banco Mundial, en México se invierte el 4.9% del PIB en educación, lo que nos coloca debajo de otros países latinoamericanos como Costa Rica con un 7.4%, Brasil 6.2, Argentina 5.9, u otros países del mundo como Arabia Saudita que invierte un 7.8%, Bélgica 6.7%, Australia y Estados Unidos con un 6.1%.

Por ello En Chihuahua Capital tenemos la clara consigna de incrementar la inversión en educación, lo que a su vez nos traerá como recompensa una ciudad más competitiva, más segura, y con mejor calidad de vida en pocos años. Les informamos a los jóvenes universitarios que en pocos años tendrán la responsabilidad de hacer de Chihuahua una ciudad productiva, competitiva y con mejor calidad de vida, aspectos como:

- SEGURIDAD

Donde presentamos resultados del informe dividido en los 4 pilares de la corporación 1. Tecnología, con la adquisición de 100 patrullas inteligentes, 5 vehículos todo terreno tipo Rzr, 20 motos, 25 bicicletas, ampliación de la plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), y la adquisición del nuevo robot Pantera 2. Investigación como hemos fortalecido la capacidad de la corporación para evitar la impunidad con una nueva unidad equipada para la investigación de la escena del crimen y el fortalecimiento de las carpetas de investigación para el Ministerio Público, 3. Profesionalización con la construcción del nuevo campus de seguridad y justicia para nuestros elementos y 4. dignificación con sus uniformes para policías y bomberos de primera calidad, además del mejoramiento de sus condiciones como la jubilación a 25 años de servicio.

- DEPORTE

Deporte profesional conquistando primeros y segundos lugares en todos los deportes que participamos en torneos nacionales y estatales.

Donde 15 de 19 deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe son orgullosamente marca Chihuahua Capital, esto gracias a las becas y apoyos para nuestros deportistas si Conade se raja aquí nunca nos rajamos con nuestros jóvenes y nuestros deportistas. Y por supuesto el nuevo polideportivo Luis H. Álvarez, cuyas instalaciones tendrán un campo de béisbol juvenil, tres canchas de usos múltiples de concreto con espacio para gradas, también una cancha de handball de concreto, otra cancha de futbol 7x7 de pasto sintético, una cancha de frontón, dos canchas de raquetbol, así como un área de juegos infantiles, entre otros.

- DESARROLLO ECONÓMICO

Apoyo a los emprendedores y a los micro y pequeños empresarios con créditos por 321 millones de pesos en créditos de bajo interés, así como la atracción de más de 20,000 nuevos empleos.

- CIUDAD ATRACTIVA

Con festivales como polca monumental, Festival Referencia Norte, FICUU, festival antojos y CUUlinaria. Apoyos a nuestro talento artístico elevando las becas FOMAC al doble con respecto a la anterior Administración y el compromiso de que el siguiente año el Conservatorio de Música de Chihuahua estrenara nuevas instalaciones.

- MEDIO AMBIENTE

Con proyectos como el nuevo proyecto de iluminación para la capital que contempla cambiar más del 60% del alumbrado público de la ciudad en esta Administración y que nos permite que se consuma un 70% menos energía y evitamos el uso de combustibles fósiles, así como los proyectos del fideicomiso del cuidado del agua que contempla proyectos de pozos de absorción y de arborización de la ciudad, con los cuales ya hemos plantado 20 hectáreas de encinos y vamos a seguirle, y por supuesto la construcción del nuevo Centro Municipal de Economía Circular que nos permitirá ser una referencia para todo el país y América Latina en la sustentabilidad y sostenibilidad como ciudad al reutilizar el 90% de la basura que producimos como ciudad.

- TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Esto ha sido medio chistoso porque los jóvenes creen que la corrupción no ha acabado pero no saben cuáles son las instituciones que se encargan de auditar la transparencia de los gobiernos, no conocen la exigencia del Ichitaip y del INAI y muy pocos han realizado consultas públicas a estas instituciones, nosotros les hemos comentado de nuestros resultados en PEFA al ser el primer y único gobierno de México cualquier nivel en obtener esta evaluación internacional de Unión Europea, BM, FMI, BID en obtenerla, el primer lugar en transparencia en el país en la plataforma Cimtra, y el cumplimiento de nuestras obligaciones al 100% en Ichitaip y somos 1 de los 4 municipios con las calificaciones crediticias de las calificadoras HR ratings y Fitch ratings, esto es muy relevante porque les demostramos que NO es cierto que todos somos iguales y que este gobierno joven SÍ está comprometido con hacer las cosas de manera honesta y diferente.

Y finalmente les hablamos de los mecanismos de participación, de los que muy pocos los conocen, mecanismos como Cabildo abierto, Incitativa Ciudadana, Observador Ciudadano y por supuesto Presupuesto Participativo y les pedimos que participen, que le entren como jóvenes a ayudarnos a construir una mejor ciudad para todas y todos.

La verdad ha sido un ejercicio de gran aprendizaje y lección para todas y todos, porque solo así informando y participando todas y todos. Vamos a lograr tener la ciudad más competitiva. Sin duda, compartir los logros de nuestro Gobierno Municipal con las y los jóvenes no se trata solo de informar, sino también de inspirar, quiero que sientan que sus voces son escuchadas y que sus aspiraciones y sueños son importantes para la dirección de nuestra ciudad. Quiero que sepan que están invitados a ser parte de este proceso, que sus ideas y perspectivas son bienvenidas en la mesa de decisiones y que son esenciales para llevar a cabo nuestra visión compartida.