Un plebiscito con las patas

En una semana, los habitantes del municipio de Chihuahua estrenaremos un instrumento de primer mundo de participación ciudadana, lamentablemente muy mal manejado: un plebiscito que deja muchas dudas y donde la autoridad electoral se ha conformado con ser comparsa para validar un proyecto de endeudamiento controversial.

Cómo lo hemos dicho aquí, qué bueno que se consulte y se transparente un proyecto de vital importancia para la seguridad y viabilidad del ayuntamiento, porque no hay duda que se requiere iluminar adecuadamente las calles de nuestra ciudad, pero los que se oponen señalan que no debe ser heredada una deuda a las próximas 5 administraciones municipales.

El proyecto puede verse de manera simplista: un particular hará el trabajo de la autoridad municipal de iluminar las calles por la cantidad de más de 6 mil millones de pesos a pagarse en 15 años; pero tiene que saltar este obstáculo político mas no legal, que por cierto nadie puede asegurar que dependiendo del resultado se autorice o no la deuda en el Congreso del Estado.

Por lo pronto la autoridad electoral en lugar de ser un árbitro en este proceso, se ha inclinado demasiado hacia las intenciones de la presidencia municipal de Chihuahua.

Y es que este plebiscito que organiza el Instituto Estatal Electoral está hecho al vapor, con recursos que el mismo municipio entregó; a través de urnas electrónicas que es la primera vez que se utilizarán, por lo que las dudas sobre su efectividad son muchas; muy pocas casillas receptoras de votos que nadie sabe dónde se ubicarán y con funcionarios sin experiencia, sacados a la fuerza de las aulas universitarias.

De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana que emitió el Congreso del Estado el año pasado, así como el reglamento a dicha Ley, elaborado y publicado por el Ejecutivo en el pasado mes de julio, se contempla este instrumento de implicación cívica, pero de manera muy superficial.





Ni en la Ley ni en el Reglamento se habla del cómo se deben desarrollar las jornadas de participación, si bien es cierto que los mismos instrumentos legales refieren que se debe atender a los principios de las normas superiores, en este caso la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, nadie ha dicho cuándo y de qué forma se darán a conocer los resultados que arroje.

Escusados en que no tienen recursos, el consejo del IEE representado por Arturo Meraz se ha limitado a difundir tímidamente esta jornada de participación ciudadana, un vacío que ha aprovechado el Ayuntamiento de Chihuahua para ellos sí, disponer de todos los recursos a su alcance para que los ciudadanos vayan a votar a su favor.

Así que el Artículo 57 del reglamento que habla de la promoción de la jornada ha quedado relegado, no hay promoción de parte de la autoridad electoral de manera parcial.

En los últimos días el municipio de Chihuahua no sólo ha desplegado un amplia campaña publicitaria a favor de que se vote por el SÍ, anteponiendo los beneficios del proyecto denominado “Iluminemos Chihuahua”, sino que ha dispuesto de una gran cantidad de personal para pasar calle por calle para hablar de los beneficios de la propuesta, y claro, que la gente salga a votar a su favor.

¿Acaso el Instituto Estatal Electoral tiene control de los recursos que está destinando el Ayuntamiento para promocionar su “SÍ”?, lo dudo, esta es una de las grandes lagunas que las que cuenta la Ley y el Reglamento.

Si el IEE no tuvo la posibilidad presupuestal para realizar estos ejercicios de participación, mucho menos para vigilar lo que hace la autoridad, ojalá no pase lo mismo en la jornada, que desde ahorita se antoja plagada de irregularidades en acarreos y manejo de votos.

Otra de las grandes dudas en el evolución del instrumento de consulta, es la forma en que se realizará a través de urnas electrónicas, mismas que sólo se han usado para ejercicios didácticos, y no hay forma de que puedan avalar su indudabilidad.

Un ejercicio a las carreras no puede dejar buenos resultados, en este mar de dudas y manejos obscuros, hace un par de semanas se instaló el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, órgano encargado de promover y vigilar el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana, es decir, apenas se sentaron a ver qué deberán hacer y ya tienen la complicada tarea de realizar este plebiscito.

Falta mucho para que se cumplan los artículos del reglamento número “35” para garantizar la accesibilidad y publicidad del instrumento para favorecer la mayor participación, y el “36” para que las autoridades promuevan que se respete, fomente y garantice el acceso a los instrumentos de participación.

Así vamos los ciudadanos a elegir, a participar, que se antoja en este momento de muy baja participación, a no ser que alguien decida llevar gente a votar.

Ojalá me equivoque, y este ejercicio sea un parteaguas en la vida democrática de nuestra ciudad y nuestro estado, ya estaremos hablando de ello.