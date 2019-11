Un presidente racista

Con la promesa de una patria amorosa, que AMLO vendió en campaña, muchos esperábamos que gobernaría para todos los mexicanos sin distinción de clases, etnias o color de piel. Esa esperanza se derrumbó, con el golpeteo del discurso de odio desde Palacio Nacional, de un presidente que en lugar de unificar a la nación, la fragmenta con palabras ofensivas, etiquetando a grupos sociales como: fifís o conservadores. Aun los medios no serviles al régimen, han sido clasificados como la prensa fifí.

Los derechos humanos de muchos mexicanos no están en la agenda del presidente, como las víctimas de los dos culiacanazos: el de Sinaloa y Juárez. La familia LeBarón, a pesar que atrajo la atención mediática, por su doble nacionalidad y, la intervención vía twitter del presidente Donald Trump, ha sido discriminada y re victimizada, al afirmar a “priori” los del gabinete de seguridad de AMLO, que las mujeres y niños baleados y quemados de ésta familia, fueron víctimas colaterales por pugnas entre grupos delictivos. Eso, fue una ofensa que caló hondo.

Sin embargo, los LeBarón, como son una gran familia de guerreros y, traen en su ADN impreso el derecho a la justicia, la libertad y la propiedad privada, recurrirán a la presión de instancias internacionales como, la caravana anunciada, que integrantes de la comunidad La Mora, realizarán esta semana hacia Washington, distrito de Columbia, para solicitar al presidente Donald Trump, su apoyo para defender la paz y seguridad, no sólo de los Estados Unidos, sino también de México.

Ellos, los LeBarón, también son mexicanos y muy productivos, así como los menonitas, de los cuales nos sentimos orgullosos, aquí en el norte de México. La tragedia que les ha ocurrido, es una representación fiel de lo que ocurre en el país, y a cualquiera puede suceder. Mientras no se dé un ejemplar castigo a los responsables, la impunidad será un aliciente en su loca carrera delictiva.

En una carta publicada en la revista proceso, el escritor y activista Javier Sicilia, acusa que el presidente ha dejado de lado los compromisos de la verdad, la justicia y la paz, para enfocarse en otros que carecen de sentido, cuando el país está en llamas.

El discurso, del presidente es contradictorio, pues afirma que, “la paz y la seguridad son el fruto de la justicia y esa es nuestra estrategia” no obstante, la justicia a las víctimas de la violencia no está en su agenda política, ya que dice no recibirá personalmente al activista Javier Sicilia, para no “hacerles el caldo gordo” es decir que todo lo politiza este presidente racista.

Con los propios mexicanos no se identifica, ni le conduele el dolor ajeno, pero ¿qué tal para sacar de Bolivia a Evo Morales? no escatimaron recursos económicos y humanos, para sacar del país a un mandatario que, si bien, tal vez corría peligro, también él se lo buscó, ¿para qué enardecer al pueblo pretendiendo perpetuarse en el poder? Ahora, el mentado Evo Morales, ¿qué bien nos ha hecho o qué le debemos los mexicanos, para que sea protegido en camionetas blindadas y con la protección del Estado, dándose la gran vida vida de fifí, con nuestros recursos, mientras millones de mexicanos estamos en total indefensión y a expensas del crimen? Esto es lo que hay en México un presidente racista.

Fuente: Animal político.