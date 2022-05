Un tributo a... los maestros

Al seleccionar el tema de mi colaboración esta semana debí deliberar en la importancia del tema al cual dedicar la reflexión, observe el panorama mundial y note que Ucrania como ha sido las últimas 11 semanas, sigue cada vez más siendo el anfiteatro del poder en donde se trenzan los intereses de dominio de occidente y oriente, será la nueva cortina de hierro, o el último valladar roto para que la hegemonía agonizante de Norteamérica se haga de los territorios rusos y de ahí venga el colapso planetario tan temido, el tiempo dirá.

En lo continental la otra tensión un estira y afloja por la hegemonía de Nuestra América que también ambicionan para sí, los llamados "americanos" esos que ni con la canción de los Tigres del Norte aprenden que este continente y su pueblos originales somos los más americanos que hacemos en esta parte del planeta, por eso es impensable una conferencia en el continente sin al menos 3 de sus integrantes que desde Washington marginan dizque por no democráticos, que le pregunten a Al Gore de democracia y luego platicamos.

De la posición del presidente López Obrador y secundada hasta el momento por el presidente Arce de Bolivia y miembros de Caricom los países participantes son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrate, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas quienes dicen si no va Cuba, Venezuela y Nicaragua que ellos no participarán. Veremos.

Ya en México la violencia sigue siendo el sino del sexenio. Y ¿cómo no? con una lucha tan descarnada por el poder propiciada desde los territorios regionales hasta las realidades y peor tragedias familiares que se exhiben en televisión nacional con un tinte de escándalo realmente preocupante. Si a este calor social le sumamos el ambiental, el horno arde y preocupa.

Así lo hace también en Chihuahua donde mientras que los detentadores del poder que llamamos AGUA se sientan a bordar ideas sobre un tema tan esencial como ese nadie discurre que frenar los incendios forestales y evitar la tala es la verdadera contención del problema que nos viene y la solución para el abasto que requerimos del AGUA, no podemos seguir gastando el agua del subsuelo cual si fuera infinita.

Y sembrar nogales como si la factura del agua nunca fuese a llegar.

De la extorsión de la multa que se preasigna para quien no porte unas placas que pagamos hace meses y no estaban, ni perder el tiempo, recaudación es el signo de la administración estatal en turno cada vez su actuar deja claro eso.

Así que no gastaré mi espacio de esta colaboración sólo en eso, y dedicaré un tributo a la noble profesión que ya por 50 años practico, el de SER MAESTRO.

Va para mis viejos maestros, algunos aunque lo duden AÚN VIVEN Y OTROS SÓLO EN MI MEMORIA, este es mi gesto de gratitud a ellos en su día, para mis colegas maestros que desde la UNAM hasta la otra Universidad en que con ellos como colegas trabajé, en LA TARAHUMARA.

En especial recuerdo hoy a los que desde su visión y formación intercultural UPN están ahí, están en Guachochi (particularizo y recuerdo a uno de mis mejore alumnos a quien aquí rindo un tributo, su nombre Reynaldo Balcázar un joven que hace 43 años preparé en Guachochi como promotor bilingüe y que murió pocos años después yendo a Sonora a presentar un libro de su coautoría sobre el Tarahumara estándar).

Para todos mis colegas y alumnos que vienen a la memoria y mis colegas maestros en donde quiera que estén.

TRIBUTO

Habrá en la literatura sin lugar a dudas,

Miles de páginas que hablen de conquistadores, cientos que mencionen las odiseas de los guerreros.

Pero hay una en la literatura que evoca el nombre de los justos.

Sólo una habla por sí, del valor de los sabios.

Esa palabra encierra gratitud, amor y ejemplo, esa palabra es la que define a quienes trascendieron, con el sencillo y noble título de MAESTROS.

QUIERO TAMBIÉN FELICITAR A MIS ALUMNOS DE PEDAGOGÍA QUE ESTÁN FORMÁNDOSE

COMO MAESTROS, PARA ELLOS ESTAS IDEAS

Si tu corazón late más aprisa viendo a tus alumnos. Si cada persona es para ti un ser que se debe cultivar. Si sabes volver a estudiar lo que creías saber. Si tu vida es lección y tu palabra silencio, entonces... tú eres maestro. (Anónimo).

Enseñar es aprender dos veces.

Joseph Joubert

Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos.

Unamuno

Por cada persona que quiere enseñar, hay, aproximadamente, treinta personas que no quieren aprender.

Walter C. Sellar

Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes.

José Ortega y Gasset

LO QUE ME HAN ENSEÑADO LOS AÑOS

LA REFLEXIÓN DE CIERRE Y NADIE MEJOR QUE OSCAR WILDE CON SU RELATO SOBRE EL MAESTRO;

"Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, José de Arimatea, después de haber encendido una antorcha de madera resinosa, descendió desde la colina al valle.

Porque tenía que hacer en su casa. Y arrodillándose sobre los pedernales del Valle de la Desolación, vio a un joven desnudo que lloraba.

Sus cabellos eran color de miel y su cuerpo como una flor blanca; pero las espinas habían desgarrado su cuerpo, y a guisa de corona, llevaba ceniza sobre sus cabellos.

Y José, que tenía grandes riquezas, dijo al joven desnudo que lloraba.

-Comprendo que sea grande tu dolor porque verdaderamente Él era justo.

Mas el joven le respondió:

-No lloro por él sino por mí mismo. Yo también he convertido el agua en vino y he curado al leproso y he devuelto la vista al ciego. Me he paseado sobre la superficie de las aguas y he arrojado a los demonios que habitan en los sepulcros. He dado de comer a los hambrientos en el desierto, allí donde no hay ningún alimento, y he hecho levantarse a los muertos de sus lechos angostos, y por mandato mío y delante de una gran multitud, una higuera seca ha florecido de nuevo. Todo cuanto él hizo, lo he hecho yo.

-¿Y por qué lloras, entonces?

-Porque a mí no me han crucificado".

COLOFÓN

SÓLO RECUERDEN QUE,

Cuanto más viejos nos hacemos, más valiosa se vuelve la fuerza vital que tenemos, y es terrible gastarla en algo diferente de aquello a lo que está destinada.

LEÓN TOLSTÓI

Los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer.