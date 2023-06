Una contra el jabonero, veritas

Robert Bruce, aspirante a la corona escocesa, traiciona a Wallace previo a una batalla decisiva para derrotar al Rey inglés Eduardo I “piernas largas”, quien invadiera Escocia (1280) después de la muerte de su Rey Alejandro III; Wallace con una flecha en el hombro carga contra el Rey inglés, pero es interceptado por un escudero del monarca que resulta ser Bruce, quien lleno de remordimiento por la traición llevada a cabo, lleva a William a un lugar seguro para su recuperación de la herida; posteriormente, a través de un noble, dando una muestra de sinceridad acuerda un encuentro con Wallace para crear una alianza que derrote al Rey inglés; desesperado aguardaba el encuentro, al ver que William llegaba al punto de reunión, es notoria su alegría, sin embargo el héroe es capturado debido a la traición del padre de Bruce, ulteriormente Wallace es ahorcado y descuartizado por órdenes de “piernas largas”.

Braveheart, Corazón Valiente en español, es una película histórica-dramática, ganó cinco premios Óscar, incluido el de mejor película, basada en la vida de William Wallace, héroe nacional escocés que participó en la primera guerra de independencia de Escocia, producida y protagonizada por Mel Gibson. Las escenas de arrepentimiento y deseo de Bruce de forjar una alianza con Wallace, muestran un ejemplo que sirve para explicar lo que la virtud de la veracidad es, pues se hace visible una forma de obrar externamente con lo que pensaba, en la forja de una alianza entre ambos para quitarse el yugo de Inglaterra.

La “veritas” o “virtud de la veracidad” es una virtud social, con un campo amplio de aplicación en el servicio público, lo profesional, y en cualquier ámbito en el que el ser humano se desenvuelva; su lado opuesto es la hipocresía, la simulación y la mentira, sobre el primero dijimos en la colaboración pasada que, esencialmente es la ficción que consiste en aparentar lo que no se es o en tomar una personalidad que es, diferente o diversa de quien la lleva a cabo.

La veracidad radica en conformar con los pensamientos interiores, las palabras del que habla; esto es, la conformidad de las palabras (o gestos equivalentes: obrar) con el pensamiento interior; por ejemplo: un servidor público que tiene la función de realizar una investigación o levantar evidencia en el lugar donde se cometió un delito, y piensa cada vez que realiza su trabajo en llevarlo a acabo de un modo profesional y honesto, y al realizar la investigación así lo hace y dice, evitando en todo momento manipular la evidencia, tenemos que sus actos son acordes con su pensamiento; el defecto de conformidad con las palabras y el pensamiento del que habla, se llama mentira; la no conformación de su forma de obrar, con la palabra y lo que pensamos se llama simulación.

Cuando la persona dice la verdad, le llamamos veraz, y cuando la persona de manera permanente dice la verdad se le llama virtud[1] o que es virtuosa; cuando se dice la verdad esporádicamente debemos decir que no es una virtud, por ejemplo, cuando el testigo en un juicio dice la verdad respecto a hechos que le constan, no es virtud, sólo un acto de justicia que le es debido a quien favorece el acto de decir la verdad; por el hecho de decir la verdad, en ambos casos, de forma esporádica o permanente es un acto humano bueno.

La forma natural de arraigar en nosotros la virtud de la veracidad es acostumbrarnos a no mentir, no excusarnos de modo alguno. La mentira, la simulación y la hipocresía atentan directamente a las exigencias de la convivencia social, la cual sería difícil si no contáramos con la virtud de la veracidad, es decir el hábito permanente, u obligación moral de conducirnos en la manifestación de nuestras palabras y obrar externo, del modo que somos y lo pensamos interiormente. Como ves, no es difícil convencernos de la necesidad de obrar conforme a la verdad o veracidad en nuestras palabras y en la vida o conducta exterior. Buen fin de semana.

[1] S.T. IX q.109 a.1.