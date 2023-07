Una explicación de por qué se es sólo hombre o mujer

Desde hace ya algunos lustros, se viene manejando e imponiendo en los marcos jurídicos nacionales e internacionales (y hasta en los medios de comunicación), lo que llaman diversidad sexual y lenguaje incluyente, algo que de igual manera ha venido creando grandes polémicas e informidades.

Como ya lo he reiterado en múltiples ocasiones, no está a discusión el que no deban ser discriminadas las personas que piensan y actúan diferente a los demás, incluso en lo que se refiere a las llamadas “preferencias sexuales”. No obstante, en el ejercicio de sus derechos no se debe afectar a terceros, pretendiendo que los demás asuman como propias sus creencias. Asimismo, es importante destacar, que el disentir de ellos, de ninguna, pero de ninguna forma, es discriminarlos.

Sobre el particular, a manera de referencia, en cuanto a la pregunta ¿En qué consiste la diversidad sexual, y cómo nombrarla?, la UNAM señala: “Hay palabras que no caben en una sociedad diversa, incluyente y democrática. Una sociedad que pretende ser incluyente, debe conocer en qué consiste la diversidad sexual, y cómo nombrarla. Para tener un lenguaje incluyente y no discriminatorio, hay (sic) que hacer es informarse, conocer, leer y educar a la sociedad para que conozca más de estos temas” (¿Qué consiste la diversidad sexual, y cómo nombrarla? | Fundación UNAM (fundacionunam.org.mx)).

Por otra parte, en ese mismo espacio, la UNAM hace alusión a lo que significan las letras LGBTTTIQA, mencionando entre otras: “Intersexual: persona que tiene características genéticas y físicas del sexo masculino y femenino”; “Queer: Identidad política que describe cualquier orientación sexual, identidad o expresión de género fuera de la heteronormatividad”, y; “Asexual: Persona que no experimenta atracción sexual hacia otras personas”.

La Máxima Casa de Estudios nacional, contempla un concepto muy acotado y parcial de lo que es la democracia y la inclusión, pues independientemente de que se está refiriendo a un tema muy específico, considera a una parte de quienes participan en una democracia, y no hace mención alguna de las otras inclusiones que debe haber y de las que, en no pocas de ellas, existe una incapacidad o situaciones que impiden o complican el exigir el ejercicio de sus derechos por ellos mismos. Se olvida de la “universalidad”.

En una postura distinta, un varón que se ostenta como maestro de sexualidad tántrica —en relación con el budismo y el hinduismo— y sexólogo, en un video que ha estado circulando en las redes sociales, refiere en relación con la pregunta que le formulan en cuanto a qué piensa de los hombres que se quieren hacer mujer y las mujeres que se quieren hacer hombres, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Genéticamente, si tú a un toro le cortas los testículos y el pene, se transforma en un buey, no se transforma en una vaca; a un hombre si le haces una operación y le quitas el pene y los testículos, se transforma en un eunuco, no se transforma en una mujer ¿por qué? Porque genéticamente el cuerpo del hombre no puede quedar embrazada (sic), no puede menstruar, ni tampoco puede fabricar un clítoris.

“Entonces la mujer tampoco, por más que se corte el pelo, va a generar esperma o va a generar un pene, entonces genéticamente es imposible que haya una transformación; ahora, psicológicamente, lo mismo que la película Tootsi de Dustin Hoffman, tu puedes generar un personaje que te sientas psicológicamente, no física y genéticamente, como si fueras del otro sexo, pero es una actuación, no es una realidad. Yo me puedo sentir Messi, pero no soy Messi; puedo jugar al baloncesto y decir que soy Michael Jordan, pero no soy Michael Jordan. Estoy asumiendo un papel, estoy haciendo una imitación como de un actor de cine, como una actriz de teatro…?

“…Ahora bien, tú puedes disfrutar haciendo lo que se te antoje, dentro de tu casa. Haz lo que tú quieras, pero los tántricos no salen a la calle diciendo: “eh, respétenos, que no somos eyaculadores precoces, queremos respeto, queremos una bandera toda blanca, con una cruz en el medio que sea la cancelación de la eyaculación”. No, no hay una necesidad de portar una bandera o reclamar un derecho, porque tú el derecho ya lo tienes de hacer lo que quieras, lo que sí no se puede, es inculcar a los niños y a las niñas desde pequeños, que no tienen los argumentos intelectuales y existenciales sólidos, para defenderse y rebatir ¿por qué? Porque un niño y una niña aprenden lo que viven. Si un profesor o la profesora que le va a dar una clase es transexual, el niño de chiquito va a crecer con eso. Está bien que respetemos todas las diferentes aristas de el abanico sexual, sí, pero no necesariamente tenemos que imponerlo para que los chicos y las chicas lo adquieran, ¿sí?, porque genéticamente, vuelvo a repetir, es imposible que el Divino Masculino se transforme en el Divino Femenino…”.

Lo anterior no implica que las mayorías deban arremeter contra las minorías violenta o discriminatoriamente, o viceversa como ya está sucediendo férreamente en el tema que nos ocupa. Si continuamos cruzados de brazos, por dar unos ejemplos de los alcances a los que pudiéramos llegar, veremos en México: a hijos casados con sus padres del mismo o distinto sexo; a personas teniendo relaciones sexuales en lugares públicos y a la vista de todos; en la cárcel a quienes piensen que el matrimonio natural y tradicional (entre hombre y mujer) es lo adecuado, por supuestamente ser discriminatorios; a personas exigiendo el derecho de casarse y tener relaciones sexuales con sus mascotas; etc.

Promover decidida y ampliamente valores como el respeto, la tolerancia, la pluralidad, el diálogo, etc., traerá más frutos que tratar de etiquetar meticulosamente preferencias, así como el pretender educarnos a todos en un lenguaje por demás confuso, que poco o nada tiene de inclusivo.

En nuestro país hay mucho por hacer en materia de discriminación, y en lugar de seguir enfocando voluntades y energías con acciones que abarcan a parte de la población correspondiente, habrá que buscar sinergias que comprendan el todo, a efecto pensar y actuar también en favor de: invidentes; sordos; mudos; migrantes; afrodescendientes; indígenas; personas de estatura baja u obesos; pobres; analfabetas; adultos mayores; homosexuales; lesbianas; parapléjicos; infantes; personas con trastornos mentales; jóvenes sin experiencia laboral; morenos; feligreses de distintas denominaciones; personas con ideologías políticas distintas; entre otros.

Con el listado anterior, lo que sí nos debe quedar más que claro, es que a lo que debería ser una auténtica democracia, no le es dable ocuparse únicamente de parte de la sociedad, y con el pretexto de los derechos humanos, pretender que algunas minorías imperen sobre las mayorías. La discriminación y la inclusión son conceptos y materias por demás amplias, que ahí sí sería un verdadero crimen, el dejar a tantas y tantas personas en el olvido.