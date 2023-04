1.- Nuestra antigua naturaleza, relata Platón, no era la misma que ahora. En un principio los hombres eran el uno y el otro, juntos y unidos, y poseían una forma era circular. Un día, Zeus, - según Aristófanes en su célebre alocución en “El Banquete” de Platon - queriendo castigar al hombre sin destruirlo, lo cortó en dos partes y desde entonces, “cada uno de nosotros es símbolo de un hombre, una mitad que busca otra mitad, su símbolo correspondiente”. Para curar la antigua herida, Zeus, tras haberla infligido, envió a Amor: “Pues Amor es el más filantrópico de los dioses, al ser auxiliar de los hombres y médico de las enfermedades tales que, una vez curadas, habría la mayor felicidad para el género humano”.

2.- El amor es el rastro de una laceración. Se busca al otro para que consuele, para que repare daños, para que complete.

El amor no puede elegirse: se da. Y cuando se da, traspasa el cuerpo deseado y busca el alma.

3.- El amor es una serie de fenómenos que no son decididos por la pareja sino por el tiempo, el lugar y la circunstancia en los que se vive. El amor viaja en trenes rápidos o en barquitos de papel, pasea en ruedas de la fortuna o se tira del boongie. Nadie puede adivinar si siendo apacible o adrenalinofílico podrá ser más perdurable o intenso.

4.- “El camino del desengaño no lleva a la salvación del Yo sino a la revelación de una vacuidad inefable e indecible; no vemos una aparición sino una desaparición: la de nosotros mismos en un vacío radiante.” Octavio Paz

5.- ¿Quién no sabe del amor que magnifica cualidades y borra defectos; y del desamor que sobredimensiona los defectos y difumina las virtudes?

6.-“Se está solo con todo lo que se ama”: Novalis

7.- Cuando el amor es más posesión que desprendimiento, los celos son el infierno en el que arderás.

Lo involuntario de amor le ha permitido mantener su prestigio.

8.- Toda esa herencia de la pasión amorosa ha sobrevivido en los corazones de los que aman. Y de éstos, quienes adoran al Amado (a) están destinados a desvalorizar su propio ego, a desarraigar su ser humano, demasiado humano, para vivir una borrachera espiritual tan intensa como desastrosa para su vida.

9.- Conclusiones de Rougemont: “El amor pasión glorificado por el mito fue realmente, en el siglo XII, fecha de su aparición, una Religión, con toda la fuerza que esa palabra lleva consigo una herejía cristiana históricamente determinada”.

Hoy: “una invasión anárquica de nuestras vidas por una herejía espiritualista cuya clave hemos perdido”

“El lenguaje de la pasión no es, en su origen, el de los sentidos y de la naturaleza, sino al contrario, es el de la retórica de una ascesis estrechamente relacionada con la herejía meridional del siglo XII”

“El amor, -nos recuerda San Bernardo de Clairvaux- esa nueva fiesta que las costumbres de la Iglesia ignoran, que la razón no aprueba, que la tradición no autoriza… y que introduce la novedad, hermana de la superstición, hija de la inconstancia”.

10.-Dice Tristán de Iseo: “Si ella me ama es por la ponzoña…”

11.-Lo sublime parece rozar con lo ridículo.

12.- Hace tiempo recibí una carta espléndida de la escritora chihuahuense (residente en Monterrey) Jeannette L. Clariond: “Querido Alfredo, Tengo la sensación de que hablamos del erotismo como cosas muy distintas. Respeto tu visión de la poesía, respeto tu trabajo y capacidad de belleza. Creo que toda demanda es en esencia una demanda de amor. Y para mí, amor y erotismo no son sinónimos. Platón si lo entendió así en la figura de Diotima en El Banquete, más como una fuerza alada. Yo veo más el amor como una mirada de respeto al ser del otro, una capacidad de ver en los ojos del otro nuestra falta. Si Lacán dice que amar es dar lo que no tienes a quien no lo necesita, creo que amar es un acto sublime de desprendimiento. Pero, ¿no crees que el amor es ser? ¿Se puede ser movido por un impulso erótico de un lado a otro de la vida deseando ser mirado? Cuando se da, ¿se pide? Lo que un hombre le dice a una mujer, se lo dice a esa mujer, o se habla en un lenguaje de fantasía? ¿La fantasía es real? ¿No lo es más el deseo? ¿El deseo puede sentirse hacia varias personas a la vez? En un Banquete del cual participan de un solo pan. ¿La mirada del hombre puede ser fijada en un objeto o en varios sin que la mirada se fragmente? El ojo enloquece por la astilla, un hilo de sangre en lo blanco creó la calamidad. No quise seguir hablando del erotismo porque tuve una sensación extraña. Quería que me preguntaras con claridad qué te interesaba, si el poema o la escrituración de la poesía erótica. Por ello no di respuesta. No creo que el erotismo, Alfredo, se deslinde del amor. Eso crea más soledad y más vacío. La moral no entra en el arte, sólo la integridad es capaz de darle al otro nuestra falta. El árbol abraza su raíz si es mirado con benevolencia por el árbol deseado”.

