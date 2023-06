Una morena que avanza como sombra

Está Morena en inigualable condición de alzarse con el triunfo electoral el próximo año, en avance que no da tregua alguna a los partidos que tradicionalmente habían dominado la escena política, el PAN, el PRI, o el PRD, los dos últimos prácticamente extintos.

Lo de Coahuila, para Morena es aprendizaje. La tenían perdida desde el principio con cualquiera de los candidatos que hubieran postulado en coalición, así con Lenin Pérez el del Verde, Ricardo Mejía el del PT o Armando Guadiana, que era el peor de todos en imagen y posibilidad de triunfo. Aún en unidad jamás habrían podido acercarse a Manolo Jiménez, el ganador, pero le habrían arrancado valiosas diputaciones de mayoría.

Esos 279 mil 894 votos le dan a Morena una representación en el Congreso local que jamás había tenido, una base de posicionamiento político para construir hacia las próximas elecciones, en un entorno nacional favorable a más no poder, con la maquinaria electoral debidamente aceitada y financiada desde los programas sociales, que poco a poco hacen mella en el electorado por todos lados.

Los formidables resultados del Estado de México, la base emblemática e histórica del PRI, anímicamente terminaron por aniquilar cualquier resistencia de la oposición en el camino hacia la presidencial del 2024, que aspira -a lo más- a sostener una disputada presencia en el poder legislativo federal para detener cambios constitucionales, como ha ocurrido en esta última etapa del obradorato.

Es más, si como en Coahuila hubieran existido comicios para elegir diputados, el partido guinda hubiera arrasado en EdoMex en 36 de las 45 curules en juego. Las posiciones electorales del PRI fueron barridas ahora por Morena -de ahí las acusaciones de traición sobre el gobernador Alfredo del Mazo-, solo quedó triunfante para la candidata de la coalición Alejandra del Moral, el corredor históricamente azul, porque todo lo demás fue entregado al partido oficial.

Los números de Delfina Gómez en tierras del extinto grupo Atlacomulco son apabullantes, 52 por ciento contra 44, una ventaja de ocho puntos traducida en 516 mil 574 sufragios, casi la votación requerida en el estado de Chihuahua para ganar la gubernatura del Estado.

En el 2021, Maru Campos le ganó a Juan Carlos Loera de la Rosa (444 mil 634) con 576 mil 176 sufragios, una diferencia de 131 mil 542, el diez por ciento, con un pequeño gran detalle, Morena sostuvo la Presidencia Municipal juarense, apalancada en una exitosa campaña del expanista Cruz Pérez Cuéllar, que arrasó en las urnas y le dio a Loera 213 mil votos.

El triunfo rotundo en la Alcaldía arrastró la victoria en siete de los ocho distritos locales ubicados en aquella fronteriza ciudad, llevando de la mano a la curul a María Antonieta Pérez, Cuauhtémoc Estrada, Rosana Diaz, Leticia Ortega, Oscar Avitia, Gustavo de la Rosa, y Magdalena Rentería. Hasta la petista Deyanira Ozaeta, igual de desconocida que todos los demás y en estos momentos con licencia, resultó beneficiaria.

Algunos de estos favorecidos legisladores, que cobran su gorda quincena sin rubor alguno, han sido y seguirán siendo fuertes detractores del crucismo, comprometidos hasta el tuétano con Juan Carlos Loera, que ahora -caprichoso como él solo- quiere ser alcalde, quitándole a Cruz lo que por derecho le corresponde, reelegirse, para ahora sí, ir por la candidatura a la grande en 2027, la misma que en arrebato similar le fue quitada en el 2021 -en favor del superdelegado-, cuando era indudable que las encuestas le favorecían.

El encontronazo entre aspirantes en Coahuila, que trajo consigo una profunda división de aliados, llegó hasta la mañanera misma, donde debió Andrés Manuel López Obrador exigir que le respetaran su derecho a la marca, la 4T y su nombre mismo, utilizado por Ricardo Mejía Berdeja como slogan de campaña.

El daño estaba hecho. Muy difícil desconectar del imaginario colectivo la presencia mil veces en ese espacio de propaganda político-electoral-gubernamental por parte de Mejía Berdeja, primero en uniforme cuasi-militar policial y después vestido de traje y corbata, apapachado por el presidente, durante cuatro años, para de pronto negarlo, como espurio, paria, traidor al movimiento.

“No quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él, así de claro”, sentenció el auténtico y único líder morenista, irónicamente con licencia de militante en el partido fundado hace trece años. El mensaje era de no creerse.

“Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós”. Así de duro y contundente el presidente, a unos días de la jornada comicial y en medio del estira y afloja con las dirigencias nacionales del PVEM y el PT, quienes no tardaron nadita en retirarse de la contienda al menos políticamente, descobijando a sus aspirantes locales, en una nueva crisis pragmática de ejercicio del poder. Un solo manotazo fue suficiente.

Tan caló hondo en el aspirante petista Ricardo Mejía, que debió salir a dar un mensaje para reiterar sus respetos y admiración al presidente, pero la daga estaba clavada.

Este capítulo de la política reciente es sintomático. Será hoy y mañana, AMLO el referente obligado, sabedor de que, como caudillo, le pertenece en propiedad y por tanto en usufructo pleno -y a nadie más- el manejo de los votos duros del morenismo. Él, ya lo dijo, no se va a equivocar como Lázaro Cárdenas con el general Manuel Ávila Camacho.

A eso le tira Juan Carlos Loera, como lo hizo Guadiana o la misma Delfina Gómez, hasta Claudia Sheinbaum, a que la decisión más allá de encuestas infladas o dirigidas, reales o fingidas, la decisión vendrá del tlatoani Gran Elector, hacia alguien con pedigrí en la lucha de izquierda, aunque sea un empresario exitoso con un pie en El Paso, Texas.

Nadie puede desconocer la realidad existente del voto moreno sólido en la entidad, apoyado en más de quinientos mil beneficiarios de programas sociales, todos en edad de votar, atendidos personalmente por los servidores de la Nación y distribuidos a lo largo y ancho del territorio estatal.

Esos electores, más un piquito más, pueden ser la diferencia en el triunfo de Juan Carlos -o de casi cualquiera pintado de guinda- en el 2027. Así lo calculan. Por eso necesita ser alcalde, para construir su imagen en tres años, y arrastrar el voto que lo lleve a la gubernatura. Sin la alcaldía, está perdido.

Precisamente ahí es donde se encuentra el gran dilema, porque el superdelegado ha deconstruido al interior de su mismo partido. El quiebre con Ariadna Montiel, con su misma sobrina, la dirigente estatal del partido, Brighite Granados, el alejamiento con muchas otras figuras, lo han debilitado para enfrentar en territorio al mismo alcalde juarense, que con el Frente 4T, ha venido disputando y ganando espacios guindas, en todo el estado.

Cruz entra sin problema en la zona sur del estado, puede sentarse a dialogar con sectores de la sociedad civil, con grupos, con los cuales es impensable ver a Loera.

Como siente Morena casi en la bolsa los comicios del próximo año, en la embriaguez del triunfo logrado en el Estado de México, con la oposición casi borrada del panorama nacional, con poquísimos bastiones como Chihuahua, podría ser esa división interna provocada por la fortaleza de los números y expectativa de triunfo, ser paradójicamente el piquete de alacrán de la división, que socave al morenismo desde adentro.

En tanto las nubes guindas ya dejan ver sólida sombra sobre el territorio chihuahuense.