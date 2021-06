Una nueva clase media fiel a su benefactor

Ya a nadie sorprende a lo que el presidente Andrés Manuel está dispuesto a llegar, para cambiar todo aquello establecido como una normalidad en el mundo, pero que no le favorece a que se le reconozca o rinda pleitesía, entonces, creyéndose un dios intenta eliminar o cambiar por decreto todo, como buen ex dinosaurio del PRI, al cual denosta . ¿Qué horas son? Las que usted diga señor presidente.

Como no le convenía, porque no ha habido crecimiento económico desde su asunción, pretendió cambiar el PIB, Producto Interno Bruto, por un nuevo sistema que, además mida la felicidad, algo intangible y ambiguo y, que no se puede medir científicamente.

Ahora dice estar dispuesto a crear una nueva clase media, porque la que hoy existe tuvo sus orígenes en el periodo neo-liberal. Esa clase mediera que votaron por él en la ciudad de México, y en todo el territorio nacional, empero, en estas votaciones, dijeron ¡NO! al régimen de un sólo hombre. ¡Son unos malagradecidos, le han dado la espalda, y si se pudiera los erradicaría por decreto!

Maestros, catedráticos, ingenieros en todas las ciencias, -por cierto a las cueles desprecia-doctoras, médicos, técnicos, y enfermeras y, todo lo que ha favorecido al desarrollo de esta gran nación, es un caldo de cultivo que ha tomado muchos años, como lo dijo acertadamente el presidente Xi Jinping, sin embargo, como no tienen nada que agradecerle a Andrés Manuel, pues su ascenso se debió a su propio esfuerzo y a las instituciones y políticas del pasado, por lo tanto, pretenden crear una nueva clase social, hecha a su imagen y semejanza, muy bien politizada y que les esté agradecida eternamente.

Lo que en realidad procura el presidente no es sacar a la gente de la pobreza, sino mantenerlos pobres comiendo siempre de su mano. Lo dicho por Yeidckol Polevnsky, en el programa Despierta el 3 de diciembre de 2018, con Carlos Loret de Mola, no tiene desperdicio: “Cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen”, por lo tanto quieren crear una nueva clase media cien por ciento fiel y eternamente agradecida a la cuarta T.

¿Es eso posible? Por supuesto que no, porque resulta similar al cuento del genio al cual se le aparece a un hombre diciendo: Te concedo inteligencia, o mucho dinero, ¿qué escoges? el hombre pidió ser muy inteligente, pero cuando la lucidez iluminó su cerebro, dijo: ¡Chin, era dinero! Así cuando el hombre y la mujer se educan, se les cae la venda de los ojos, dejan de apoyar a regímenes totalitaristas que a la postre perderían sus libertades.

Chachalaca: En anterior entrega me atribuí el mote de palabrero, primera vez aplicada a San Pablo en un discurso en Atenas, sede de la cultura Helénica, y que significa un ave que recolecta semillas de diferentes lugares. El término moderno a esa expresión es el chachalaca de Fox y ahora el chachalaca de AMLO, quien se ha convertido un millón por ciento más, en lo que tanto criticó con sus mañaneras.