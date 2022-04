Una oración por María

He meditado mucho sobre el sentido de estos párrafos; estaba casi seguro de que iba a abordar el tema de la reforma constitucional recién presentada, tendiente a reformar algunos aspectos del Poder Judicial. Me parece necesario aclarar el alcance, el sentido y la pertinencia de la misma. Sin embargo, decidí que no; que ese es un tema que puedo abordar la semana que viene o la siguiente o la siguiente incluso.

Existe algo más urgente, al menos para mí.

Les cuento: como es sabido, María, mi hija, vive en China. Desde hace muchos años se fue a estudiar allá. Chino, primero, la carrera después. Todo era miel sobre hojuelas hasta que llegó la pandemia a echarlo todo a perder. No les cuento de la zozobra que viví hace dos años, hasta que me hice a la idea, terrible, de que no tenía control sobre la situación, de que no había nada que pudiera hacer.

Fue difícil, quizá no lo recuerden, pero en sus orígenes, parecía el inicio de una película de zombis; recuerdo las imágenes de los cadáveres metidos en bolsas de hule color negro; algunos de ellos, creo que en Ecuador, amontonados al tuntún, por doquier.

En el ínter, mi mamá murió de COVID, el dolor se sumó al desconcierto y, ya ven, sobrevivimos al 2020; luego llegó y se fue el 2021 y parecía que la cosa se serenaba. Nos acostumbramos a vivir con cubrebocas, a empaparnos las manos en alcohol, a cargar con gel o cualquier otro sanitizante, a la sana distancia y a saludarnos “de puñito”.

Pero en China la cosa no amainó. De hecho, en Shanghái, las cosas evolucionaron para mal. Al momento de escribir estas líneas, una ciudad de más de 25 millones de personas se ha convertido en la cárcel más grande del mundo.

Sus ciudadanos son prisioneros de la autoridad y, al menos por el terror que viven algunos de sus habitantes, lo de las películas de zombis se ha hecho realidad en parte; para ellos son realidad los desalojos a la fuerza de sus casas; hijos, hermanos, esposos, son arrancados, literalmente, de las manos de sus familiares; los supermercados sin mercancías, las calles vacías, el racionamiento de víveres, la policía enfundada en monos blancos con máscaras protectoras, el confinamiento de contagiados en improvisados refugios, el hacinamiento, el pánico a ser “detectado”, son el pan de todos los días para millones de personas, chinas o no.

Así vive María. La semana pasada nos mandó la información relativa a ella, su número de pasaporte, su dirección, etc.; así como los números de la embajada y el consulado; el escueto texto que acompañó esos datos solo decía: “por si me llevan”.

Por primera vez, vuelvo a sentir ese miedo primigenio.

Odio con toda mi alma a ese gobierno de imbéciles que obliga a sus ciudadanos a salir cada semana a hacerse pruebas obligatorias, poniéndolos en riesgo innecesario pues con uno solo de los encargados de realizarlas que esté contagiado, se corre el riesgo de contagiar a cientos, o a miles, de personas.

Yo soy creyente; puede que no sea practicante, pero soy creyente. Los motivos que explican dicha circunstancia son largos, confusos y difíciles de explicar, sin embargo, es así. El sábado, ni más ni menos, fui a San Judas a pie (me faltan cinco idas), acompañado por Luis Abraham. La invitación no la hice extensiva porque la última vez quedé muy mal y dejé plantada a una pequeña multitud. El sábado fui con Luis y Denis para retomar esa sana y devota práctica (para la siguiente prometo invitar y no dejar plantada a ninguna persona), a agradecer y a pedir por María.

Ese es el motivo de estos párrafos, pedirles a quienes estén en buenas relaciones con Dios nuestro señor, una oración. Porque la cosa termine, porque la cosa concluya de una buena vez y en definitiva y porque acabe bien. Porque en breve, un mes, digamos, esté abrazando a María aquí con nosotros, en su casa, sana y salva.

La moraleja se cuenta sola: cuídense. Cuidémonos. Sigamos haciendo uso de todos los implementos, herramientas y mecanismos que el sentido común pone a nuestro alcance para protegernos. Hay que salir, sí, lo digo en serio y sin contradicción alguna. Hay que seguir viviendo, solo nos tenemos los unos a los otros para salir adelante, sí; pero hagámoslo de manera responsable.

Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebooko también en mi blog: http://unareflexionpersonal.wordpress.com/

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com,luvimo6614@hotmail.com