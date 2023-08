Una postura a favor de las mujeres

Ha levantado polvareda el acuerdo del cabildo del municipio de Chihuahua del pasado 26 de julio, por el cuál, se dice, se prohíbe a los ciudadanos escuchar la música llamada reguetón. Así se sobre simplificó. Como suele suceder, muchos comentarios se hacen desde el desconocimiento del texto aprobado y desde luego sin conocer sus fundamentos, motivación y alcance. Nada raro, vivimos en épocas complicadas en que la opinión suplanta con mucha frecuencia a los hechos.

Primero lo que se aprobó. Se trata de una modificación al “Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos para el Municipio de Chihuahua”. Este reglamento existe desde hace muchos años. Aquí fue una adición que aplica sanciones por.

“Interpretar y/o reproducir contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que promueva violencia contra las mujeres y propicien su degradación, discriminación, marginación o exclusión, en los espectáculos públicos artísticos o de variedad en los cuales se requiera permiso de la autoridad municipal para su realización!”.

En ese mismo reglamento se definen qué son espectáculos públicos, artísticos o de variedad. Para no entrar en tantos detalles los más importantes son eventos musicales, masivos, pero también puede abarcar otro tipo de arte, como danza, fotografía, pintura, etc. Enfatizo que se refiere a espectáculos que requieren autorización de gobierno municipal. Desde luego ahí no entran estaciones de radio, fiestas privadas.

Esta propuesta siguió todo el proceso para una reforma a los reglamentos municipales. Desde la iniciativa, formulada por la regidora Patricia Ulate, la discusión y dictamen en comisión y discusión y voto en el cabildo. En las diversas instancias mereció el respaldo unánime de los partidos ahí representados que son PAN, PRI, PANAL, Morena, MC, PT, PRD, y comunidad indígena. Agrego que es semejante a otra disposición que tiene varios años y que prohíbe la interpretación de canciones que hagan apología del delito, y su violación merecedora de fuertes sanciones, que se triplicaron hace pocos meses, y que aquí también se establecen agregando que los fondos se destinarán a apoyar las labores del Instituto Municipal de las Mujeres.

A partir de aquí hay algunas, expresiones críticas sobre todo de los grupos políticos que hacen esto por deporte,

los de siempre, fuegos de artificio para llamar la atención que no obtienen por sus resultados. Y en ese grupo están básicamente los de Morena, como el alcalde juarense Pérez Cuéllar que en todo está menos en tapar los baches de su ciudad y en evitar que se le queme el relleno sanitario de a tiro por viaje.

En la sociedad sin embargo hay otras reacciones que son atendibles. Algunos empresarios, del área de servicios, sobre todo, con razón se preguntan cómo es aplicable, evaluable, y qué deben hacer para ceñirse a la regla. Creo que en la medida en que lo han ido leyendo quedan las cosas claras y si no, se dialoga con la autoridad correspondiente, básicamente Gobernación municipal.

Pero también hay dudas y quejas con más fondo en otros segmentos de la población, y esto es muy atendible. Una de ellas de mi hijo, por ejemplo. Lo primero que me dijo es que si no teníamos nada mejor que hacer que andar poniendo esas prohibiciones. Y supongo que muchos de su generación comparten esa postura, y merecen un comentario. Cuando me dijo a bote pronto no tuve respuesta, pero me puse a informarme más del asunto. Y conforme yo mismo voy entendiendo esto, llego a conclusiones que ahora comparto.

No se coarta la libertad de nadie. Cada uno es libre de hacer de su vida un papalote. Incluso, alguien puede llegar al extremo de hacerse daño si se lo propone. Asumimos que está informado de las consecuencias y que aun así decide hacerlo. En la terminología cristiana, aceptada por muchos no cristianos también, a una decisión que produce un mal no se le llama libertad sino libre albedrio, porque asumimos que de la libertad a secas solo se produce un bien. Es un matiz, pero vale. Entonces, en el caso, tenemos libertad y libre albedrío, y cada uno decide lo que oye, porque le gusta, concuerda, o lo que sea. Nadie quita eso.

Pero lo que hacemos en comunidad es otra cosa. Las libertades no son absolutas. Estamos juntos porque en común historia, costumbres, valores. Y es correcto plasmar en los reglamentos que una definición como sociedad es que no queremos que se denigren a las mujeres. ¿Eso es suficiente? De ninguna manera, hacen falta muchos más esfuerzos. Pero si hubiera aquí un poco más de espacio podríamos leer canciones de moda llenas de alusiones a las mujeres como solo objetos sexuales, como servidoras de los hombres, con insultos. Y es correcto fijar nuestra postura como comunidad chihuahuense, y sancionar a quien, advertido, insista en hacerlo.

Ponerlo en la ley no lo resuelve. Pero nos indica el camino a recorrer. Curiosamente, a pesar de los críticos como el edil juarense que en su pasividad fija una postura contraria, en medios internacionales como la BBC de Londres o NY Times han salido reportajes reconociendo la decisión de nuestro cabildo, alcalde, regidoras y regidores.