Una semana de la K a la Z

Nunca creas que el que es humilde y sereno es torpe y mucho menos incapaz, ya que su manera de actuar sin ostentación puede ser el más grande escudo de protección, ante los que detentan el poder con ostentación, temerosos de aquel que con sencillez, es un duro contraste a su arrogancia, Andrés Manuel López Obrador es a mi parecer así, un hombre cauto, templado y determinado a acabar con la simulación, la corrupción y sobre todo la impunidad, que tanto han lacerado a México en años recientes, lo ocurrido durante esta semana previo , durante y posteriormente a su viaje tan postergado para reunirse con el impredecible Donald Trump nos da lecciones y visiones que hay que atender para entender que la llamada 4T va en serio. G.A.L.D.

CRÓNICA DE UNA REUNIÓN ESPERADA

Se sabía que este encuentro se habría de dar, era imposible eludirlo, era mejor atenderlo lo hacía más difícil el momento elegido por ambas partes (la ingenuidad no cabía la reunión se consentía) y habría que hacerla en la mismísima Casa Blanca, los agoreros del mal fario, los que advierten riesgos en lo que se hace y lo que o se hace dijeron que era imposible salir bien librado de tal encierro con quien se ha tildado y no sin razón como el paradigma de la insolencia Mr. Trump que vimos sacudirle la mano por 18 segundos al primer ministro japonés Shinzo Abe que en el salón Oval decirle dirigirse al presidente francés Macron para expresarle que le retiraría la caspa de su saco, impredecible y preocupante parecía el viaje, y ahí estaba nuestro presidente dispuesto más a parecerse a Mujica que nunca dejo su Volkswagen tomando un avión de línea comercial con escalas dejando atrás la suntuosidad para mostrar la capacidad, lo que sucedió en el viaje ha sido y será amplíamente reseñado, aquí solo suscribo con la frase de Porfirio Muñoz Ledo el actuar del presidente cuando expresa de manera abierta en una entrevista lo siguiente; El presidente Andrés "Manuel López Obrador "se volvió a poner la banda presidencial como Jefe de Estado" con el encuentro que sostuvo este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien calificó la gira de trabajo que arrancó ayer de "histórica". Tras los discursos de ambos mandatarios en la Casa Blanca, el legislador de Morena indicó que la visita representa una proeza diplomática, la cual "abre una nueva vía para un trato igualitario" entre los dos países"

Es deseable que así sea la verdad, me quedo también y muy acendradamente más allá del nacionalismo, con un ese discurso lleno de referencias históricas certeras y cuidadas, con su corbata de águilas de las diversas épocas y con su tres Vivas a México que desconozco si tengan precedente en tal espacio de voz de un primer mandatario mexicano.

Y expreso también mi sentir de que valió la pena mantener la templanza, como él lo hace ante los previos improperios de voces que lo descalificaban en su intención de realizar la visita.

Sé que comparto ideas con hombres inteligentes, a los que estimo amigos entrañable que tienen como yo el derecho a opinar y disentir s de su opinión en este caso me da gusto que mi disenso en apoyo a la confianza que tenía en la visita AMLO haya sido refrendado por su digno actuar reafirmando mi con fianza en él, como la he mantenido desde hace ya 20 años.

Lo anterior se basa en que reitere previo a la vista y más aún ahora tiene mi respaldo por ver a un hombre que sabe de dónde viene, que está haciendo y hacia a donde va, por ello tiene mi confianza.

POR QUÉ DE LA K A LA Z

Simple en el alfabeto contra la impunidad aparecen entre otras estas dos letras iniciales la de;

"El empresario Kamel Nacif fue arrestado en Líbano y será extraditado a México.

Asi lo señala un despacho noticioso y abunda; "Kamel es acusado de atentar contra la periodista Lydia Cacho, quien lo acuso de pertenecer a una vasta red de pederastas en la que incluye a Jean Succar y el ex gobernador poblano Mario Marin, el famoso Gober Precioso.

Cacho publicó su denuncia en el libro Los demonios del Edén en 2004 donde detalla las depravaciones de la mafia del poder económico y político en México.

Cacho fue secuestrada, torturada y amenazada de muerte mediante contubernio entre Kamel y el Gober Precioso"

De corroborase esta noticia que debe dar alegría a quienes saben que estas acciones durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña eran impensables nos dan la tranquilidad que la impunidad en caso tan emblemáticos como este sean historia del pasado.

Y la Z no podría ser más que de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, fue ubicado en Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició el proceso para solicitar al gobierno de ese país su extradición, a fin de que responda en México por los delitos que se le imputan, relacionados con el caso Ayotzinapa."

El hecho de que en una semana la llamada "Verdad Histórica" haya sido colocada merecidamente en el basurero de la historia también es de regocijo, sabemos que este camino era arduo pero es mejor la Verdad a Secas, para los DOLIENTES PADRES de los 43 y para su familia que lo dijimos desde el primer día del agravio SOMOS TODA LA SOCIEDAD.

Por el bien de México, este artero crimen ha de ser descubierto, para que jamás vuelva a ocurrir un hecho asi.

PERO HAY TAMBIÉN, D Y L, EN EL ALFABETO DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Así que durante la mañanera del viernes pasado, el canciller Marcelo Ebrard resaltó que para la actual administración también es importante la extradición de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, para que sea procesado en México. Mencionó que rehacer la documentación para este procedimiento, conforme a la ley estadounidense, tomó mucho tiempo porque encontramos un expediente hecho con muchas deficiencias.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que esa extradición no fue parte de las negociaciones para la visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, sino de la labor conjunta de las fiscalías General de la República (FGR) y de Chihuahua.

La SRE integró la solicitud de extradición por varios delitos; la primera vez, con 16 órdenes de aprehensión giradas por la fiscalía de Chihuahua.

Y ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás Zerón. O sea, impunidad no va a haber, afirmó Ebrard.

Evitar protección

Agregó que las autoridades de México plantearon en diversas ocasiones a las de Estados Unidos que era muy importante para nuestro gobierno y para nuestro país que esa extradición se cumplimentara, para que el ex gobernador responda por sus actos y Estados Unidos no se convierta en un espacio en donde personas que deben enfrentar a la justicia en México tengan una especie de situación privilegiada o de protección.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que no hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley, y enfatizó que no fabricarán delitos a nadie, como era costumbre"

Que bien que el presidente acote que no hay espacio para vendettas políticas porque hay quienes siendo proclives a ello usan le poder del Estado para golpear adversarios, lo cual además de insensato es altamente riesgoso, para ellos mismos sean quienes sean en el momento los detentadores del poder no es para siempre, y lo único que hace posible la justicia es hacer prevalecer el imperio de la ley, pero no la de Herodes, como se había estilado antes.

COROLARIO

Chihuahua vie un monto muy, muy crítico, la pandemia invisible para quienes creen que ha pasado sigue cobrado víctimas, ¿la razón? Es la incomprensión, no entendemos que el virus está ahí, y nosotros suponemos que podemos seguir con nuestra vida normal en condiciones de anormalidad, no entender que hay una condición de riesgo nos hace muy vulnerables. ENTENDAMOS LAS IDICACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS PRESTEMOS A ELLAS ATENCIÓN Y ES PROBABLE QUE PASAREMOS CON MENORES COSTOS DE SALUD Y VIDA DE CHIHUAHUENSES ESA ETAPA. POR FAVOR SI NO TIENE NECESIDAD DE SALIR NO SALGA ASI SERA UN VECTOR MENOS DE TRANSMISION, ESO QUEIRE DECIR UN CANAL MENOS DE CONTAGIO.

Es mi deseo que quienes están en el trance de la enfermedad lo superen en particular por aprecio mi deseo de bienestar y recuperación pronta para el Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera ex compañero en la UACH y hombre de bien, a quien esperamos ver saludable pronto.

Y a quien esta malhadada circunstancia, ha segado la vida nuestro recuerdo y a sus familiares que les sobreviven nuestra solidaridad y sincero pesar.

POR FAVOR CUÍDENSE

EL PASADO DÍA 10 DE JULIO CONMEMORAMOS 33 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DELA SOCIEDAD DE ECOLOGISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASOCIACIÓN QUE GENERARÍA EL MOVIMEINTO ECOLOGISTA MEXICANO CAPÍTULO CHIHUAHUA, NUESTRO LEMA ERA Y ES, QUE NADA ESTÁ SOBRE LA SALUD Y LA VIDA DE LOS CHIHUAHUENSES.

Por eso mí reiterado exhorto es; cuidémonos, no nos expongamos a riesgos de salud innecesarios, POR FAVOR CUIDEMOS LA SALUD Y LA VIDA.