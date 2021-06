Una semana de memoria e historia.

Los que no suelen recordar y aprender de la historia, vuelven a caminar por los que creen nuevos senderos solo para tropezar por la desmemoria. G. A.L.D.

Si algo nos deja esta semana que transcurrió y de la cual hemos de rescatar algunas de las experiencias que aquí citaremos mismas que espero nos darán pautas de comprensión de lo que sucedió hace más de 50 años en un poblado llamado Canoa en septiembre de 1968 y los también 50 años de la masacre del 10 de junio que se han cumplido el jueves pasado y que me tocó vivir y un tercer momento que me trajo estos dos hechos a la memoria, la elección del domingo 6 de junio pasado si, la que en su momento califique como batahola electoral, que no proceso y la cual por más que se quiera debo señalar, no ha concluido.

Si deseamos hacer un balance de esta elección, la más grande de todos los tiempos, que se realizó para emparejar los proceso electorales nacionales con los estatales evitando en Chihuahua que el año próximo tuviésemos elecciones de nueva cuenta, cabe señalar que aquí está la justificación que resultó ser una bendición para Chihuahua, al hacer posible acortar el mandato de Javier Corral Jurado como Gobernador Constitucional a cinco y ya no seis años, así las cosas, este que leerá aquí es la asociación histórica que busca explicar lo que sucedió, no simplista sino realista en los hechos aquí narrados, que así fueron los tres a mi ver y entender, es entonces este mi acercamiento a la explicación de lo que sucedió en la elección para lo cual seré breve muy breve.

CANOA VIVE, LA MENTIRA SIGUE

El 16 de septiembre de 1968, convocados por el sacerdote local cuatro personas fueron asesinadas a manos de enardecidos pobladores de San Miguel Canoa, una comunidad perteneciente Puebla.

Dos eran trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla y los otros dos habitantes de esa comunidad.

El sangriento suceso que ha sido documentado en textos, películas, documentales y reportajes, sucedió la noche del 14 de septiembre de 1968, ES UN REFERENTE de la intromisión de la Iglesia en la organización social y elección de sus autoridades locales.

A pesar de que el tiempo convirtió a esos linchamientos en “una historia ominosa”, la ha transformado también en una metáfora de lo que en pleno siglo 21 sucede al ver al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, ya que el prelado llamo frente a los silenciosos actores del escrupuloso INE a votar contra Morena a través de un mensaje videograbado, lo cual obviamente viola la Constitución.

Al resolver una queja del partido Morena, el INE determinó que el cardenal, a través de su mensaje trasmitido por Facebook, incurrió en actos de proselitismo electoral al llamar a votar contra el partido en el gobierno. Y logro parcialmente su objetivo como en Canoa feligreses engañados por un sacerdote abusivos salieron blandiendo sus machetes ahora grupos sociales de mediana, alta y baja capacidad de análisis, porque la ignorancia no tiene clase, salieron a votar desinformada y groseramente inducidos por los que era necesario, se desenmascarasen, también como los señores de Hoyos y X, los Krauze y los Camin que habiendo perdido privilegios o temiendo perderlos se uniesen a la que he llamado la jauría anti cuarta transformación.

Si alguien piensa que exagero el tiempo les dirá que así como Canoa dejo de llamarse San Miguel Canoa y hoy se llama de otro nombre por el oprobio de esa tragedia que quedo sellado cuando véase la similitud el sacerdote de nombre Enrique Meza Pérez dijo “ días antes de que los jóvenes arribaran a Canoa el sacerdote había hablado a la comunidad sobre “comunistas” que con su bandera “roja, como el infierno, y negra, como el pecado” insultaban a Dios y a la patria, y que pronto llegarían a San Miguel a despojar a sus habitantes y a prohibir la religión” sucedió en el siglo XX también sucedió en la Republica de los Estados Unidos Mexicanos si, sucedió la semana pasada. En el pleno siglo XXI.

¿COMO OLVIDAR EL 10 DE JUNIO? JAMAS.

Era una tarde de Jueves de Corpus, ese 10 de junio de 1971 con tres meses de ingresado a la universidad estaba ahí, solidario para evitar la imposición de lo que se había comentado era un ley injusta contra la Universidad Neolonesa o quizás y expresado o no todos ahí sabíamos que era momento de volver a la calle después del infausto 2 de Octubre de 1968.

Éramos jóvenes estudiantes y maestro manifestándonos, y nos topamos con otros jóvenes que esa ocasión no votaban por la libertad, o la justicia como la entendíamos nosotros, sino por la sumisión y el silencio con garrotes, usadas cual si fueran armas de kendo con ellas vi y sentí sus golpes, tenían también armas cortas y largas, golpes y vi como masacraron a unos estudiantes con ellas.

Advertí también la protección de un gobierno represor que se quedó quieto ante la agresión, el hecho es y ha sido muy documentado de manera reciente por la película Roma de Pablo Cuaròn, me veo y recuerdo esa tarde ahí, saliendo del Casco del Poli de Santo Tomas tomando por la Avenida de los Maestros y siendo asaltados por los Halcones en ese cruce de la avenida de los vi llegar golpear, matar y supe después que remataron a muchos en el Hospital Rubén Leñero.

Se preguntaran qué razón tiene con las elecciones de la semana pasada y les diré es lo mismo, la lucha por el poder, después de este capítulo vendría el encono entre el Grupo Monterrey capitaneado por el empresario Eugenio Garza Sada y el gobierno en turno presidido por Luis Echeverría Álvarez, longevo sobreviviente quien con sus 99 años podría bien decir hoy la verdad, si fue un alfil de ese grupo llamado Monterrey el entonces llamado Regente Alfonso Martínez Domínguez (que coincidencia, en ese día quebraron también como el domingo pasado con esas elecciones que aún darán mucho por decir al entonces D.F. como se llamaba hasta hace poco a la capital nacional El Distrito Federal de la República Mexicana ¿coincidencia que la lucha desde el corazón del país sigue latiendo?) a él se le atribuyó el halcònazo como se le llamo, sarcásticamente a don Halconzo, ser el artífice del grupo de Los Halcones, esto es algo aun indefinido.

COROLARIO

Solo quiero que quede claro que: los muertos de entonces 10 de junio, en este caso más de cien extraoficialmente 30 oficialmente, son mexicanos, en su mayoría, jóvenes como los de Canoa, así las cosa la lucha por el poder entre los grupos sigue, los muertos siguen siendo aportados por la sociedad o pueblo, como deseen llamarles pero en todo casos duelen.

Por ello es conveniente ver a quien se le da la confianza y quede Claro, el cura de Canoa y Sandoval Iñiguez, asi como el señor Claudio X Gonzalez y De Hoyos jamás la tendrían y no la tendrán de mi parte, actuemos con inteligencia.