Unidos seguimos transformando Juárez

La transformación de nuestra ciudad ya comenzó, y lo estamos haciendo juntos, con el pie derecho, los cambios están a la vista a pesar de que sólo hemos trabajado en esta tarea un año. Y hay que decirlo, han sido 11 meses menos seis días en los que hemos empeñado todo nuestro esfuerzo en esta tarea sin descanso, pero también con las ganas de hacer las cosas mejor.

Hemos enfrentado innumerables dificultades, pero nadie nos aseguró que la tarea sería sencilla, tampoco esperábamos que lo fuera, sabíamos de los retos que implicaba estar al frente de la Presidencia Municipal de la mejor frontera del país, y a eso nos atuvimos, imprimiendo toda nuestra atención y esfuerzo a mejorar las calles, a procurar mejor seguridad para los ciudadanos, aplicar como nunca una política de justicia social que aliviane la carga de miles de mujeres y hombres juarenses que dedican su vida a su trabajo.

Hay especial atención a las mujeres esforzadas de nuestra frontera, víctimas de un sistema o una costumbre que nunca les dio su lugar, que nunca procuró su seguridad. Lo estamos haciendo de la mano con los demás sectores, porque en esa unidad esperamos resolver los demás problemas que aquejan a nuestra gente.

A continuación, presento en este espacio, que amablemente dispone para un servidor como para muchos otros ciudadanos esta casa editora, una muestra de los avances logrados, de las tareas emprendidas en estos primeros 12 meses de nuestra administración en el Gobierno municipal.

Empezaré por citar uno de los rubros más importantes como lo es el Desarrollo Social, en donde hemos atendido a miles de juarenses a través de los programas de “Mejoramiento a la Vivienda” y “Cruzada en mi Casa”, mediante los cuales entregamos más de seis mil 500 apoyos para el mejoramiento de las condiciones de vivienda.

Además, para mejorar la calidad de vida de los fronterizos se suman el reparto en pipas de 1.7 millones de litros de agua suficientes para llenar más de tres mil 700 tinacos de 450 litros en sectores de la ciudad con más dificultades para acceder al vital líquido.

Son muchas las acciones y las necesidades de los ciudadanos en esta frontera, y por ello pusimos total atención a las insuficiencias de cada uno de los sectores llevando a través de las Cruzadas Comunitarias los servicios y apoyos a las colonias beneficiando en este tiempo a más de 25 mil juarenses.

Otro rubro, y uno de los más sentidos es el histórico problema que representan los baches para la ciudad, por eso, pusimos manos a la obra con un Plan Emergente de Bacheo con el que hasta la fecha hemos rehabilitado más de 199 mil metros cuadrados de pavimento y hemos reparado más de 30 mil baches.

En ese sentido y con esa urgencia de ir mejorando nuestra ciudad, se han repavimentado más de 397 mil metros cuadrados de superficie deteriorada en 24 vialidades, algunas de las cuales llevaban hasta 20 años sin ser atendidas y logramos asentar 51 mil metros cuadrados en 15 vialidades a base de concreto hidráulico, más de 14 mil metros cuadrados a base de asfalto y con ello mejorar la movilidad de los juarenses.

De la misma manera, y para continuar con el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, se han iluminado parques, colonias y espacios públicos instalando cerca de 11 mil luminarias led en los últimos meses, logrando así disminuir la delincuencia y el vandalismo y se iluminaron vialidades y colonias que jamás habían tenido alumbrado.

La salud ha sido también un tema prioritario para esta administración, y a través de “Cruzada por la Salud'' se llevaron servicios de calidad a las colonias totalmente gratuitos como: consultas médicas, vacunación, pruebas de Covid-19 y entrega gratuita de lentes, al mismo tiempo de que adquirimos dos unidades médicas móviles para el programa Médico a tu Puerta, el cual ya ha ofrecido más de 20 mil servicios médicos.

El deporte y la cultura física son de las principales inversiones a largo plazo, por ello, inauguramos ocho canchas de futbol rápido de excelente nivel en varias colonias, para que hoy los ciudadanos cuenten con un espacio para realizar actividad física y desarrollar el talento deportivo y se han desarrollado clínicas, certificaciones, capacitaciones en el ámbito deportivo en disciplinas como el box, el beisbol, basquetbol y el atletismo.

Continuando con la realización de este proyecto de cambios profundos para la ciudad, el DIF Municipal ha sido una pieza fundamental para establecer un contacto cercano de asistencia para las familias juarenses. Es así, con la Unidad Médica del DIF Municipal se han atendido dos mil 400 consultas en niñas, niños y adolescentes y se han atendido las necesidades más básicas con atención de comedores comunitarios, albergues y apoyos económicos en benéfico de miles de familias juarenses.

A través de la Dirección de Educación y el Instituto Municipal de la Juventud entregamos más de mil 500 becas para jóvenes que experimentan una vulnerabilidad económica o como los que se ofrecieron por medio del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, para llevar a cabo diversos festivales, entre los que destaca el Festival de la Ciudad.

En materia de gobierno abierto, transparente y que combate a la corrupción, alcanzamos el 100 por ciento de cumplimiento de la publicación de obligaciones del ejercicio 2021 en la evaluación que hace el Ichitaip, se convocó a las jornadas para el Presupuesto Participativo para promover la participación de la sociedad juarense para alcanzar la realización de 96 proyectos.

Parte de un gobierno abierto se ha llevado a cabo la estrategia de apertura con la ciudadanía y los medios de comunicación con las conferencias semanales, se ha mejorado el portal gubernamental del Gobierno municipal y se lleva a cabo el programa en vivo para redes sociales “Directo con Cruz”, para que haya contacto directo con el alcalde y funcionarios además del trabajo en plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y así comunicar acciones gubernamentales, eventos y campañas informativas.

Pero, uno de los retos más grandes que hemos heredado del pasado es recuperar nuestra tranquilidad, y para ello se han aplicado la inyección de recursos para la adquisición de 80 unidades nuevas, 220 seminuevas y 20 motocicletas, se reincorporaron 259 elementos, se reclutaron 500 cadetes y se adquirieron cámaras de última generación para mantener el estatus de la Policía Municipal de Juárez como la más grande del estado grande.

Para muestra un botón, y es que no se puede hablar de logros si no se presentan resultados, por lo que los números que respaldan la labor policíaca resaltan que en un año se han asegurado más de 730 kilos de diferentes drogas, se han cumplido más de mil 500 órdenes de aprehensión y se ha logrado una sensible disminución en los indicadores de autos robados, pero además hemos logrado aumentar el índice de autos recuperados con más de mil 100 en este rubro.

Sin embargo, los modelos más efectivos en materia de seguridad se centran en la prevención más que en la reacción y por eso se han aplicado programas de intervención en colonias de alto riesgo y programas de prevención en escuelas con temas como valores, violencia familiar y derechos de las personas, con las cuales llegamos directamente a más de 72 mil niñas, niños y adolescentes.

En el rubro de desarrollo económico se aplicó mediante “Cruzada por tu Negocio” apoyos específicamente a la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas, ya sean de reciente creación o bien aquellas que no se encuentran completamente en la formalidad, para brindar a las familias la oportunidad necesaria para salir adelante y tener una movilidad social.

En el rubro educación, hemos logrado beneficiar a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y medio superior con buen desempeño académico o en situaciones de vulnerabilidad, con el programa de Becas de Equidad Social, destinando desde el inicio de la administración más de 13 mil apoyos con un presupuesto de 30 millones de pesos.

En resumidas cuentas, ha sido un año de trabajo en equipo, un año de cambios y transformación, lleno de retos y desafíos, pero también un año de nuevos comienzos, de salir adelante y de hacerlo con nuevas oportunidades, sabemos que el reto es grande, redoblaremos esfuerzos y seguiremos trabajando en equipo, unidos y sin descanso, para continuar transformando a Juárez con la construcción de un Gobierno de cambio que es moderno, eficaz y transparente.