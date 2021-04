¿Usted le cree a Zaldívar?... ¡Yo no!

¿Usted le cree a Arturo Zaldívar cuando asegura no haber estado enterado desde un primer momento de la anticonstitucional reforma que de forma exprés avaló el oficialismo en su exclusivo beneficio?, porque, perdón, ¡yo no!... Como tampoco le creo ahora que afirma que esperará —así, con los brazos cruzados y sin hacer nada— hasta conocer qué opinan y acuerdan sus pares en la Corte sobre la disposición para, entonces sí, decidir si acepta seguir en su privilegiada posición dos años más o no.

A la vista de sus declaraciones que siguieron a la formal aprobación de la reforma, nada parece más claro que el otrora prestigiado ministro presidente pretende engañar a todos —“a sí mismo primeramente, claro”— para vender como aceptable y legal un cambio que a todas luces violenta el artículo 97 Constitucional y que, para decirlo pronto, no sólo destruye la de suyo endeble credibilidad del máximo tribunal judicial, sino que también, en los hechos y al más puro estilo de la 4T, somete a la decisión de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador en concreto, sus decisiones.

Es verdad que más tarde que temprano —independientemente de un manejo “perverso” de la agenda que Zaldívar controla”—, a medida que la oposición partidista y organizaciones de la sociedad en concreto promuevan las anunciadas acciones de inconstitucionalidad contra el despropósito que nos ocupa, los otros diez ministros deberán pronunciarse sobre el punto y entonces sí sabremos si existe alguna posibilidad de revertir el grave daño que se está causando a la democracia y al Estado de derecho o si éste es irreversible. Ello, sin embargo, no sucederá pronto…

Mientras, habrá que lidiar con una Corte cuestionada en sus sentencias y en la autonomía de sus decisiones —al margen de que algunas de ellas impidan el avance del presidencialismo autoritario— e, igualmente, con la creciente sospecha de que el comportamiento de otras instancias dependientes y/o vinculadas al Consejo de la Judicatura —que también encabeza el ahora (hijo) “predilecto”— atiendan más a las disposiciones del Ejecutivo que a las propias.

Pronto, más de lo que podemos pensar, estaremos en posibilidad de dar respuesta a ello…

Asteriscos

* Contundente llamado del obispo emérito de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, a no votar por diputados que en busca de ser reelectos se declaran creyentes, “pero a quienes parece que su fe no les importa, pues sólo les interesa seguir dictados de sus líderes —la “línea” de Presidencia— y ahora buscan liberalizar más el aborto y legitimar la unión de personas del mismo sexo. Uff…

* En el marco de los trabajos de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que en Cancún encabeza Gloria Guevara, el gobernador panista Carlos Joaquín González fue electo coordinador de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en lugar de Carlos Mendoza Davis…

* En el marco de la campaña en curso, no faltó quien “aconsejara” al expriista Amador Rodríguez, secretario de gobierno del impresentable moreno Jaime Bonilla, a “abrir las puertas de su inmenso y lujoso rancho a todos” para que vean lo que es riqueza... ¡Así hacen política en BC!