Desde que el docto e incorruptible caballero inglés, Tomás Moro (1478-1535), escribió su obra maestra llamada “Utopía” en 1516, el afamado concepto ha flotado en la imaginación de toda la inteligencia humana. El “No hay tal lugar”, significado de la original palabra griega que conocemos en español como “Utopía”, ha sido raíz de un sinfín de historias y teorías políticas, que han tenido como propósito el diseño de una comunidad humana viviendo en armonía y felicidad perfecta.

Cierto es que mucho antes de Tomás Moro, las leyendas y mitos religiosos de todos los credos ancestrales ya habían utilizado la idea de un paraíso terrenal. Con el Génesis bíblico como paradigma del anhelado espacio donde hombres y mujeres habrían podido ser eternamente dichosos. Más las “utopías” religiosas siempre ubican el problema de su desaparición en la desobediencia humana a los dioses creadores. El paraíso es primero construido por un amoroso Dios, después el hombre puesto ahí, lo echa todo a perder, por su estúpida indisciplina al orden dictaminado por el todopoderoso diseñador. Paraíso perdido por la aberrante tontería de una Eva engañada por la culebra Satán, más un irresponsable y pusilánime esposo Adán, que la secundó. --La Biblia no es tan misógina como se cree cuando se analiza bien--.

El “Utopos” de Moro es diametralmente opuesto al cielo espiritual prometido después de la muerte, pues el pensador londinense lo imaginó como una isla soleada de 200 km de largo, habitada por seres humanos conviviendo en paz y tranquilidad gracias a la ausencia de los males que provoca el intrínseco egoísmo humano. La “Utopía” de Moro no es el lugar que no existe, sino más bien el que no puede existir por causa de lo negativo de la naturaleza humana misma. En la filosófica novela, don Tomás narra su encuentro con un portugués de nombre Rafael Hitlodeo. Un navegante culto que ha conocido cantidad de pueblos y culturas en sus largos viajes por el mundo. Después de ser presentados por un amigo, Moro escucha la más importante historia de Rafael; su paso y experiencia por el lugar llamado: “Utopía”. Cuyo nombre, le cuenta, proviene del líder-conquistador: Utopo, quien logró que sus rústicos y atrasados habitantes originarios, cambiaran su mostrenca forma de vivir por una verdaderamente humana y civil.

Resumir el insigne libro inventado por el portentoso cerebro de Tomás Moro, en un artículo periodístico de nimia magnitud sería ingenuo despropósito. Me referiré sólo a las principales ideas que el personaje portugués aduce razones lógicas de cómo es que una comunidad de seres humanos puede ser feliz, confrontando con ironía la trágica-triste realidad de su tiempo (y todos los tiempos) contra las buenas conductas, pensamientos y creencias de una sociedad irreal por perfectamente humanista. –Recuérdese que Tomás Moro, junto con el holandés Erasmo de Rotterdam, son considerados por la historia como los padres-creadores de la corriente filosófica llamada: Humanismo; para reverenciarlos con el respeto que merecen sus obras--.

¿Cómo se vive en “Utopía”? Primero que nada, se subsiste ¡sin dinero! Oh, absurda pero magnifica diferencia. La alimentación, la educación y la salud se brindan de forma gratuita en comedores, escuelas y hospitales comunitarios de libre acceso para cuanto utopista ciudadano los necesite. --¿Las supuestas innovadoras y modernas ideas del estado del bienestar no serán copia del antiguo pensamiento Moroniano?--. La acumulación de riqueza en oro o piedras preciosas, junto con los excedentes de las buenas cosechas de trigo sólo son utilizadas para cuando guerras o el comercio exterior así lo exija.

En “Utopía” las leyes son pocas pero estrictamente respetadas. Además de algo excelente; la legislación y todos los procedimientos jurídicos deben ser comprendidos hasta por los niños. Toda ley o reglamento oscuro e intrincado, inentendible, es raíz de corrupción. Así que lagunas y pantanos legales incomprensibles sólo sirven en la realidad para las “chicanadas” abusivas de los malhadados-iluminados-abogados, interpretes-hagiógrafos del secreto idioma de las leyes. --Vaya, vaya, pues siempre me había preguntado por qué nuestros ínclitos diputados y senadores enredan y complican todo procedimiento jurídico con palabras arcaicas, sintaxis de laberinto y conceptos tergiversados. Bueno, ya Tomás Moro hace 500 años sabía que enmarañar la humana y necesaria legalidad de todo contrato social, es para que, por desgracia, el también utópico estado de derecho, quede en manos de una poderosa cofradía de defraudadores de la justicia, con respetadas excepciones, claro está--.

La escrita “Utopía” original y majestuosa, de recomendable lectura, nos explica bien como una sociedad podría ser solidaria y humanista. Pero ya Tomás Moro comprendía de la imposibilidad de realizarse en este planeta de egoístas terrícolas. El sabio inglés murió degollado, como condena de su rey Enrique octavo, por no respaldar la corrupción de un pecaminoso divorcio en el Medievo católico, prueba del fanatismo y salvajismo religioso.

Hoy el humanismo ya no es tema. Ni en tik-tok, ni en instagram, ni whatsapp. No existen los memes humanistas. Ni siquiera en las facultades de filosofía, ni en las iglesias de moderna renovación espiritual. Porque: Cómo hacer comprender a los jóvenes y adultos en competencia diaria y brutal de nuestro capitalismo salvaje fin de la historia, que en: “Utopía”: “Todos miran preferentemente la utilidad común, dejando en segundo término el propio interés”. Cómo, bien amado Tomás Moro.