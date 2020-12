PRI, PAN y PRD, de adversarios políticos e ideológicos a coaligados electorales en 180 distritos federales, “Va por México” busca frenar a la 4T desde el Legislativo Federal. Vivimos en carne propia tiempos convulsos, de enojo y desesperanza, se multiplica sin freno la pobreza, marginación, desempleo, casos y fallecimientos por COVID-19, violencia de género, maltrato a medios de comunicación, a activistas opositores del gobierno en turno, adicciones, inseguridad, narcotráfico, presupuestos a modo, abusos de autoridad y corrupción en todos los niveles. Cuando los excesos de poder, se materializan en las malas decisiones de gobierno, ocupan por desgracia la sin razón, la intolerancia a la crítica constructiva, la intimidación, el uso desmedido del sistema de justicia como herramienta de golpeteo político-electoral. El hartazgo, obliga a alumbrar alianzas insospechadas como ésta.

Los hoy aliancistas, son partidos emblemáticos en la historia moderna del país, con aciertos y errores palpables, muchos siguen arrastrándose, Acción Nacional fue fundado en 1939 como oposición al régimen posrevolucionario, de corte conservador, se conformó como el principal partido opositor, se consolidó al gobernar varias entidades desde 1989, en 2000 alcanzó la Presidencia de la República con Vicente Fox, reteniéndola en 2006 con Felipe Calderón, en una elección cuestionada, ganó por un estrecho margen de 0,1% al entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, actual ejecutivo federal. Como cápsula informativa, Calderón renunció a su militancia panista, hoy impulsa junto a su esposa Margarita Zavala, ex contendiente a la presidencia en el pasado proceso federal, el movimiento ‘México Libre’, a quienes el INE negó su registro como partido político, muchos sugieren que fue el pago de facturas pasadas con el Presidente. Seguramente, abonarán con votos a la coalición ‘Va por México’.

Son la segunda fuerza política nacional, tiene 78 diputados federales y 24 senadores; mantienen las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

El Partido de la Revolución Democrática, fundado en 1989, de corte liberal, en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 encabezó coaliciones que los colocaron como la segunda fuerza electoral. Gobierna actualmente Michoacán y Quintana Roo. En las elecciones presidenciales de 2018 fue una fuerza política menor, recibiendo 2.8 % de los votos emitidos; actualmente tiene 11 diputados federales y 3 senadores.

El Partido Revolucionario Institucional, fue fundado en 1929, primero como Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana (PRM), para luego en 1946 adoptar su nombre actual. Fue el partido gobernante durante setenta años consecutivos, de 1930 a 2000. En 1988 sufrió su mayor escisión, con la separación de la Corriente Democrática, que derivó en la creación del PRD. En 2000, a pesar del descalabro electoral, donde muchos lo daban por muerto, mantuvo la mayoría de las gubernaturas, como se dice vulgarmente, perdió el gobierno pero no el poder. En 2012, recuperó la Presidencia con Enrique Peña Nieto. En las elecciones de 2018, fue la tercera fuerza, tiene 46 diputados federales y 14 senadores. Gobiernan Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, EdoMex, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Los tres partidos, justificaron la coalición “Va por México” al decir que “acordaron dejar de lado las naturales diferencias y concentrarse en las coincidencias para estar unidas y unidos por México”. El próximo 6 de junio de 2021 se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Alegan que desde la Cámara de Diputados se diseñará el andamiaje legal necesario para enfrentar el escenario post pandemia, coincido, las decisiones desafortunadas en el tema han cobrado más de120 mil vidas y más de un millón 350 mil de casos, y la cuenta sigue, la saturación hospitalaria, el desabasto de medicamentos y respiradores, la carestía de éstos, obligan a reconocer los errores y cambiar el rumbo. A pesar del déficit sanitario, las y los héroes de blanco siguen en la primera línea de combate.

La coalición pretende promover el crecimiento económico hasta hoy estancado, el Estado de derecho y el orden democrático frente a un régimen que mira al pasado, intervencionista y autoritario. ‘Va por México” propone un modelo de país regido por la ley, dinámico, moderno, innovador y competitivo, que apueste por las energías renovables, la economía social de mercado y que se conecte de manera provechosa con el mundo globalizado”.

Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, ex militante y legisladora del PRI, vocera de la plataforma Sí por México, hoy materializada en “Va por México” señaló que se busca un país donde el poder no sea rehén del capricho y ambición de su presidente, dijo: “Esto también es un no. Un no rotundo al odio, a la división, al resentimiento, a la mediocridad”.

El evento fue encabezado también por los prominentes empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, coinciden que este proyecto tiene dos objetivos prioritarios, uno, quitarle la mayoría a Morena de la Cámara de Diputados y el segundo, construir una agenda política de cara al cambio de gobierno federal en 2024, González afirmó: “Hoy lo prioritario es sumar fuerzas y voluntades para enfrentar el autoritarismo populista y destructor antes de que sea demasiado tarde… Pobreza, desempleo, inseguridad y muerte son el resultado de la improvisación y resentimiento convertidos en gobierno”.

Marko Cortés, líder del CEN panista aseguró que aliarse con el PRI y el PRD requirió dejar de lado sus “claras diferencias” en beneficio del país, dijo: “No fue una decisión fácil... pues tiene una rivalidad de 81 años con el PRI; sin embargo, la colaboración histórica que tuvieron en el llamado Pacto por México, donde pasó la reforma energética y la reforma educativa, hoy abolida por Morena, es un antecedente de colaboración”.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI señaló, que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha fracasado y tiene muchos huecos que toca ser cubiertos por la oposición, “Hoy toca al Partido Revolucionario Institucional estar del lado de la gente. Hoy toca defender a las familias mexicanas que han enfrentado el año más complicado de sus vidas con mucho valor y sacrificio. Es por ello que en el PRI, el PAN y PRD hemos tomado la determinación de unirnos...La coalición Va por México es un esfuerzo siempre pensando en la ciudadanía al centro de proyecto de todos. No podemos permitir que México padezca las consecuencias de experimentos fallidos e inexpertos”.

Jesús Zambrano del PRD nacional calificó que se trata de una alianza sin precedentes en México, porque es una suma de esfuerzos por parte de partidos políticos antagónicos con una meta en común, aseguró que no existe un solo aspecto de la vida nacional que se encuentre en buen estado: salud, seguridad, derechos de la mujer, crecimiento económico, educación, medio ambiente, combate a la corrupción y el respeto al Estado de derecho. “Estamos ante el regreso del gobierno de un solo hombre…Morena no sabe gobernar [...] Por eso esta saludable conjunción de esfuerzos”.

Estamos por visualizar una de las carreras electorales más disputadas, resultado del contexto desafortunado en materia política, económica y social del país. Como mexicanos requerimos de soluciones rápidas y eficaces, hasta ahora dos bandos, uno, el que ostenta las instituciones federales, que por infortunio le apuesta a la discordia entre posibles votantes y golpeteo; y dos, agrupaciones políticas coaligadas, cámaras empresariales, asociaciones religiosas, académicos y una sociedad dolida, decepcionada de los políticos de todas las corrientes partidistas e independientes que han ocupado las más altas esferas. Como dijo Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido entre 1940 y 1945:“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”. Por tiempos de esperanza y no de ocurrencias. Sumemos Voces.