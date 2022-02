Vacunación urgente de niñas y niños

Hay algunos eventos y evaluaciones que indican que el imperativo de vacunar a los niños y niñas está presente y debe actuarse en consecuencia.

En su momento descartaron la necesidad de vacunar a los adolescentes, necesidad que era evidente para los padres de familia y éstos, en virtud de las facultades que les otorga el Código Civil, presentaron amparos por la violación de su derecho a la salud de sus descendientes. Las resoluciones del Poder Judicial Federal obligaron a la atención sistemática de este grupo etario.

2. Bajo la consigna de abrir los cursos presenciales en las escuelas primarias y secundarias, “llueva, truene o relampagueé” pues se llevó a la práctica el “ukase”, dando inicio a la proliferación de casos de infecciones de Covid–19. Resultado, cierre de los centros escolares y vuelta a la “educación a distancia”.

3. La cuarta ola del coronavirus en México, impulsada por la variante Ómicron, ha incidido notoriamente en las poblaciones que no han recibido la vacuna contra el coronavirus. Los expertos internacionales y en particular en los Estados Unidos. El lector recordará que las autoridades sanitarias, en primer lugar y el presidente de la república, han advertido que esta fase es una “pandemia de los no vacunados” y las cifras de casos infantiles de la Covid-19 en México parecen confirmar este diagnóstico.

4. Según opinión de un especialista del Hospital Nacional de Nutrición, en 2021, ocupamos el primer lugar en obesidad infantil, un factor de riesgo claro para presentar malos desenlaces. Hasta el 30 de enero de 2022, se registraron 855 muertes por Covid-19 en niñas y niños de 0 a 17 años. Vacunar a los menores de edad evitaría muertes, complicaciones, el Covid largo y el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, secuelas y gastos en salud”.

5. La Organización Mundial de Salud no ha formulado una recomendación específica para vacunar a los menores de 12 años, aunque ha hecho énfasis en que cada país tiene la facultad y la posibilidad de formular sus prioridades de atención. En México el gobierno no ha incorporado a la política sanitaria como un segmento importante y prioritario de vacunación a ese grupo etario.

6. No obstante, las autoridades nacionales consideran que los menores de 12 años no conforman un grupo de riesgo. Presumen baja incidencia por infecciones y decesos por Covid. Los datos oficiales muestran que no es el caso en la actualidad, aunque se puede culpar a la variante Ómicron del virus SARS - CoV – 2.

7. La suspensión de clases presenciales en virtud de infecciones por Covid, puede volver ocurrir aun cuando a pandemia vaya en descenso, que no su imprevisible fin.

8. La asunción del supuesto de que la población de niños y niñas es un grupo de bajo riesgo, no considera que la vulnerabilidad no ha sido establecida por diagnóstico médico a partir de mediciones de su estado orgánico. La argumentación oficial se basa en la ausencia de comorbilidades, esto es de presencia de deficiencias que afectan negativamente al sistema inmune. Las comorbilidades establecidas por las autoridades son: Condiciones cardíacas crónicas; Enfermedad pulmonar crónica; Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo; Enfermedad neurológica crónica; Enfermedades endocrinológicas; Inmunosupresión moderada a grave (cáncer, trasplantes, VIH/SIDA, Tuberculosis); Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas; Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas; Embarazo adolescente.

9. Todas ellas presuponen el acceso a la atención médica sistemática. Condición que no se cumple en la mayoría de los integrantes de este grupo, toda vez que sus padres no están incorporados a ningún sistema de salud ya que son trabajadores del sector informal de la economía y por otra parte, sufren de un estado permanente de subalimentación y por ende sus sistemas inmunes son débiles.

10. El enfoque de comorbilidades es básicamente médico y obvia el estado alimentario que se deriva de su condición social: ingreso familiar raquítico que no permite la alimentación nutritiva necesaria de sus integrantes.

11. En diversas entidades y ciudades de los Estados Unidos se ha iniciado la vacunación masiva de la población de 5 a 12 años de edad. Obviamente esto ocurre porque las autoridades sanitarias de ese país han otorgado la vacuna Pfizer específica para este grupo. Para algunas familias chihuahuenses con hijos de este grupo es una noticia importante, ya que podrán si cuentan con la Visa requerida, optar por la vacunación en El Paso, Texas. Si esta posibilidad se pudiera institucionalizar por el gobierno estatal o en su defecto por la sociedad civil, el regreso a clases presenciales con respeto al derecho humano a la salud de este grupo sería una magnífica noticia. Sin embargo, no es solución del problema toda vez que quedan fuera de la posibilidad una mayoría.

12. El problema seguiría siendo el estrato citado en (10). Para atender a toda la población en tema, se requieren algo así como 36 millones de vacunas. Si se contrataran de inmediato las unidades del biológico adecuado para este segmento, y conforme al surtimiento histórico las personas de este segmento de edades tendrían que esperar un año y medio.

En definitiva, aunque la persona esté subalimentada y con debilidad del sistema inmune es mejor estar vacunada y con mayores posibilidades de sobrevivencia y menores efectos supervinientes en caso de infección. Arriesgarlos a la educación presencial conlleva su salud y las de sus padres y hermanos. Me pregunto, si será precisa la intervención una vez más del Poder Judicial Federal, para enfrentar con la urgencia que amerita a esta población desdeñada.